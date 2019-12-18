PChome透過旗下Pi拍錢包推廣P幣生態圈，新推出玉山Pi拍兔Debit卡，期盼透過簽帳金融卡拉近更多年輕無卡族。

電商平台PChome網路家庭旗下Pi拍錢包，在與玉山銀行攜手推出聯名信用卡「玉山Pi拍錢包信用卡」之後，在今（18日），再次與玉山銀行合作，推出簽帳金融卡（Debit Card）「玉山Pi拍兔Debit卡」。

「在我們一開始與玉山銀行合作開發聯名信用卡的時候，這張簽帳卡就在計畫當中，」網路家庭暨Pi拍錢包董事長詹宏志這樣說。

鎖定無卡族推簽帳卡，開拓Pi拍錢包

Pi拍錢包推出這張簽帳金融卡，瞄準什麼市場？

玉山Pi拍兔Debit卡在今天宣布推出。 Pi拍錢包

詹宏志表示，由於信用卡仍有核卡門檻，在推廣的過程中有其侷限。「我們認為支付是一種權利，但信用卡比較像是一個資格；簽帳卡就是把資格拆除。」

目前，Pi拍錢包的使用族群主要落在25~35歲上班族。根據統計，全台超過20歲以上的成年人口中，有高達807萬人沒有信用卡。因此，這次推出的「玉山Pi拍兔Debit卡」，就是利用只需開辦銀行帳戶即可擁有的簽帳卡特性，瞄準沒有信用卡的族群，包括大學生、職場新鮮人、金融小白、無卡族等，進一步開拓Pi拍錢包的使用人數。

玉山銀行總經理黃男州也說，「為延續玉山Pi拍錢包信用卡在市場上的口碑，發行玉山Pi拍兔Debit卡，希望服務更多年輕且善用數位服務的族群。」他也認為，未來若要進一步推廣行動支付，身為數位原生世代的大學生，就是最好的目標族群。

玉山Pi拍兔Debit卡較信用卡門檻降低，並享受與信用卡相同的消費回饋。 Pi拍錢包

只要20歲以上成年人，就可直接透過玉山銀行線上開戶申辦Pi拍兔Debit卡；父母也可以幫家中的未成年子女辦理。而且透過Pi拍兔Debit卡，也享有與玉山Pi拍錢包信用卡同樣的P幣優惠。（發出20億P幣、貸款保險相繼推出，網家集團金融布局解密）

Pi拍錢包自2015年上線至今，已累積超過75萬會員，已累積發出20億P幣，使用通路也已經超過18萬個店點，接下來，透過不同年齡層的消費者的加入，將讓P幣點數生態圈更加活絡。

責任編輯：陳映璇