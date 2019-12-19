從雙11、黑色星期五、再到雙12，零售業者們透過「電商造節」使出渾身解數，利用VR、AI等技術增進購物的趣味與效率，而未來零售又將有何新趨勢進化？

每年的第四季就是一個全球接力的購物狂歡盛典，從在地10月的百貨周年慶開始，到亞洲的「雙11」，接著是美國感恩節後的「黑色星期五」（Black Friday）和「網路星期一」（Cyber Monday），再到亞洲12月的「雙12」。從全球東岸到西岸，「電商造節」已不再是單一平台的促銷宣傳，而是一場在世界盛大上演的電商嘉年華。

電商造節推升買氣，已成了零售新指標。今年美國「黑色星期五」的線上銷售額，創下歷史新高，高達74億美元，而在地球另一端，今年天貓雙11的成交額，也創下破紀錄的2,684億人民幣。電商造節從根本改變了人們購物消費的方式，未來零售又將有何新趨勢進化？可以從三個面向來分析。

從市場和商品端，切入新的消費供給

首先是 「新興消費」。過去消費者的購買邏輯，大多是對某樣商品觀望已久，等著電商購物節大促時下單，熱門商品往往在瞬間售罄。但今年天貓雙11購物節卻有個新現象，

不少品牌透過本來就可匯集眼球的電商購物節，主打「新品首發」上線，讓品牌獲得巨大曝光。

根據資策會MIC調查，今年雙11前，即已有高達96.2%網友，注意到雙11相關訊息，並有高達7成的網友加入雙11的購買行列。也因此許多品牌商家從購物節前期，即開始預熱宣傳，將商品聲量在雙11活動當天推到最高點，不僅可藉此挖掘新的消費需求，也滿足消費者有更多新品可買的購物欲望。

內容電商、影音直播帶貨，購物更好玩

第二是 「新興體驗」。過往雙11，除已將AR體驗導入在電商各行銷活動中，更引進360 VR技術，推出環景情境購物體驗。 同時，電商業者也無一不積極布局影音，並在電商購物節，透過直播聚眾、吸引消費者眼球，推升 「直播帶貨」 的消費趨勢，像是今年中國的「口紅一哥」李佳琦光靠一人直播，在雙11透過直播引導的成交額就超過10億人民幣。在深具影響力的網紅和KOL的推薦介紹下，購物不再是單方面的點擊下單，而是更有互動性、娛樂性和話題性。

直播電商、達人帶貨、網紅爆款……，成為電商新的增長點，也是未來「內容電商」的發展趨勢之一。

技術演化，促使零售升級

第三是 「新興科技」。

每年的電商購物節，不單是零售戰，也是科技戰，技術力的演進，才是促使零售升級的關鍵。

新技術能不能經過考驗，如何用更小的投入，創造更大的產出，核心關鍵點是「效率」，像是導入AI技術，透過機器學習，打造更精準的個人化服務，依據個人喜好，推薦不同商品，從大家看到的購物資訊都一樣，演化到「千人千面」，每個人登入後，看到的都是不一樣的個人化購物商品訊息，甚至連行銷訊息如EDM也能量身打造，並利用AI技術自動生成banner與廣告文案。

在「物流」的地面戰，也是新科技的重點戰場。 像是美國亞馬遜最近才剛揭曉了自行開發的送貨無人機，最高載重為2.3公斤，根據亞馬遜統計，約80%的包裹都介於此重量之內，未來將能大幅提升運送效率。又或是運用AI分析過往數據，預測每個地區的熱銷商品，提前先把貨物送到鄰近倉儲，加快出貨時間。

在台灣，電商也打造出AI自動化物流中心，從揀貨動線、出貨出庫、進倉商品的選擇，到整體的進銷存系統，都用AI人工智慧管理。相較傳統倉儲，可以節省60%的貨品出庫時間，可應付因購物節而來，大幅激增的訂單量。

隨著5G到來，網速更快、頻寬更大、延遲性更低，在IoT的世界裡，各種裝置都能連網，購物不會只在電腦或手機載具上發生，也可能是透過智慧穿戴裝置，甚至是智慧家電。未來也將出現更多新的購物場景，比如運用AR或VR，打造 「沉浸式」 的購物體驗，讓消費者輕鬆地看到虛擬商品在現實生活中的樣子，甚至每個裝置都可以化為屏幕，購物商品與資訊就在身邊。

有人說，每次購物節促銷，對電商平台來說是大考，但其實平台天天都在考試，顧客需求一直都在，端看你能否用技術和設備來滿足需求。 只要能不斷做到東西更多、送貨更快、價格更低、服務更好，顧客黏度自然高。每一次的技術演進，都讓電商再進化，這才是新技術最終為顧客創造出的消費價值。

責任編輯：陳建鈞

《數位時代》長期徵稿，針對時事科技議題，需要您的獨特觀點，歡迎各類專業人士來稿一起交流。投稿請寄edit@bnext.com.tw，文長至少800字，請附上個人100字內簡介，文章若採用將經編輯潤飾，如需改標會與您討論。

（觀點文章呈現多元意見，不代表《數位時代》的立場。）