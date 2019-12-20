面對陌生人更能展現真實的自己，交友軟體成為現代人的地洞，能夠盡情傾訴的窗口。這背後蘊藏的數據商機，比社群媒體更真實更有價值。

全球約會軟體爆發式成長，正讓「寂寞」成為一門嶄新的經濟學。根據Statista最新數據調查，約會軟體在2019年全球總盈餘已突破19億美元，相較2018年成長了11%，全球超過一億七千萬人為經常使用者，這數字到了2023年將直逼3億人。

寂寞經濟大爆發，從數據與商業分析的角度，有哪些要點值得我們留意？

若借助心理學和資料科學家的眼光來看，我們能深入發掘隱藏在約會軟體的使用者行為，所蘊含的珍貴訊息。（延伸閱讀：2019年App排行榜出爐！交友最賺、短影音又衝一匹黑馬）

據統計，約會軟體的使用者，有43%是介於25到34歲的族群，其中，男性就佔了7成。使用者的收入區間相當平均，不論低、中、高的收入者約各佔三成多。這些數字或許不出一般想像，但眾所周知，多數人在半公開式的社群媒體（比如Facebook）上，都傾向呈現較好的一面，例如渡假、購物、開箱的照片，都是以自我形象（Image）的經營與建構，積累自己在社群中的文化資本。

那麼相較於此，在較為私密且終極目的為真實接觸（見面）的約會軟體上所呈現的，會是更「真實」的自己嗎？

和社群軟體類似，約會軟體也涉及到自我展演（Self-Presentation）──謹慎挑選一張角度最好的相片，興趣欄位寫「看書、聽古典樂、旅行⋯⋯」看起來更有氣質。但除此之外，根據荷蘭伊拉斯謨大學教授瓦德（Janelle Ward）的一篇研究，約會軟體相較社群軟體還多了一項重要特徵──即自我揭露（Self-Disclosure）的成分。這使得後者的數據分析價值迥異於前者。

自我「展演」與「揭露」的複合數據，呈現人性更立體的樣貌

自我揭露通常是指「不輕易對陌生人」提起的經驗。但這類經驗卻在約會軟體中大量出現，例如談及童年的創傷、夢想、近期煩心的事、真實但可能「政治不正確」的想法。「自我揭露」來源於一項相當久遠的人類行為──以交換彼此弱點作為互信的保證。「握手」這項部落時代就出現的社交傳統，就是兩個欲建立關係的酋長，首先證明彼此手中沒有武器的重要象徵。

選一張美照固然重要，但程度更高的「互信」則是見面的前提，於是約會網站上的互動，就複合了帶有「自我展演」及「自我揭露」兩種行為的數據，也因此比起一般社群媒體，構成了更加立體的使用者心理素描。

英國《衛報》曾有一篇調查報導，顯示一位記者督波搭耶（Judith Duportail）本人親自向交友App Tinder公司索取她個人的後台數據，結果她拿到了一分長達800頁的報告，其中清楚包含了她在Tinder軟體上的展演行為：一次將同一則笑話反覆貼給多個交友對象看，以及自我揭露式行為：將私人的欲望、秘密分享予特定對象的對話。

人人需要「地洞」的時代

匿名式交友更加強了上述所說的情況。台中一位不願具名的32歲業務員K表示，他在使用免註冊的台灣匿名約會軟體WooTalk時，面對素未謀面，甚至沒有照片顯示的陌生人，由於沒有心理包袱，反而更能傾吐自己的秘密與憂煩。這或許是希臘寓言故事「國王的耳朵是驢耳朵」的現代版吧──人人都需要挖一個地洞，把想說但不能說的話盡情說出來。

這些「地洞」裡數據有什麼商業價值呢？大量存在於約會軟體上的高密度個人情緒、想法、價值觀，很顯然對於數據商或廣告公司來說，就是「含金量」最高的一條礦脈，甚至有分析師直接指明了：在商業應用上，大數據的本質就是「帶情感／情緒的數據」（Big Data is “Emotional” Data）。

但從私密對話抽取出的文本分析，和一般使用者行為一樣，都可以被作為廣告投放的依據嗎？或是否對資料持有者該有著更嚴格的倫理規範？無論如何，約會軟體都將逐漸成為資料分析師的重要寶庫，並將持續為持有者「產出」高價值的數據資產。

責任編輯：江可萱、蕭閔云

本文授權轉載自：未來商業產物焦點