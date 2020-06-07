從國小、國中、高中、大學到各種公共場景，賀重牌飲水機幾乎佔據了人們從小到大的飲水生活，但你是否想過，飲水機內的淨水裝置，究竟是以什麼樣的材料製成？

「請用溫開水。」、「開水滾燙，請小心使用。」

從國小、國中、高中、大學到各種公共場景，各大廠牌飲水機幾乎佔據了人們從小到大的飲水生活，但你是否想過，飲水機內的淨水裝置，究竟是以什麼樣的材料製成，它的淨水能力、使用週期、額外應用又是什麼？

真正的「淨水」材料在這裡，原來BRITA沒有過濾功能？

生活中，我們熟悉的飲水機、家用淨水設備如逆滲透（Reverese Osmosis，又稱RO），不外乎是倚靠活性碳、捲筒式過濾膜、以加壓、加熱等過程，經過粗濾、調整離子比例、殺菌/除菌才得以產生乾淨的飲用水，過程繁雜且需佔用極大空間方能做到。然而，可以隨身攜帶的水壺是否也能在小小空間達到淨濾功效？

「事實上，市面上販售的過濾水壺，其過濾材料多為活性碳，並沒有殺菌及除菌的功能，過濾出來的水只會改變口感，而不會變乾淨，濾水靠的是『過濾膜』。」膜淨材料共同創辦人暨執行長張旭賢表示，為了製成真正可過濾生水的可攜式淨水器，其研究團隊調整材料配方和製程，打造可濾掉高於百級奈米的材料——「中空纖維材料」，讓濾材能在保持流速的同時有效阻擋細菌，將生水立即過濾為飲用水。

左上：膜淨材料 R&D Engineer 李秉鴻、Project Engineer 楊承道；左下：共同創辦人暨 CEO 張旭賢、CTO 陳柏瑜 侯俊偉攝影

編按：逆滲透法 Reverese Osmosis，簡稱RO，是目前所知最有效及最現代的水處理方法。 所謂逆滲透原理是在原水端加壓，使純淨的水分子穿透薄膜（TFC Membrane）產生純水，同時將無法穿透的各種雜質及有害物質隨著濃縮廢水排放。由於薄膜的極小孔徑0.0001micron，它可以有效過濾水中所含細菌、病毒、各種化學有毒物質。

創業的初心：沒有商業化的研究只能是研究！

談起創業的起心動念，創辦人張旭賢感性地說道：「沒有淡江大學化材系鄭廖平老師，便沒有這次創業。」

膜淨材料的四名共同創辦人相互連結至深，彼此為淡江大學的學長、學弟關係。執行長張旭賢為淡江化材博士，過去曾於工研院生醫所進行GMP品管、品保研究，並且也具備豐富的產業經驗。

張執行長提到：「當初淡江化工在薄膜技術研究十分領先，在發表期刊上相當有名氣，但現實是：研究再好都沒有用，必須要找到商品化的契機。」所謂薄膜技術，即是利用膜孔大小來篩選可通過的粒子與分子，比薄膜孔徑大的顆粒如微生物、細菌、細小砂石、髒污等便會被阻擋於膜面，可應用在飲用水過濾、海水淡化、污水處理、再生水處理等領域。

所謂薄膜技術即是利用利用膜孔大小來篩選可通過的粒子與分子，比薄膜孔徑大的顆粒如微生物、細菌、細小砂石、髒污等便會被阻擋於膜面。 膜淨材料

根據內政部統計，台灣水資源產業所需的共通性元件與材料大多仰賴進口，上游幾乎被國際大廠所壟斷，政府為了降低中、下游業者經營再生水成本、並提升水循環的效益及效率，近年來開始協助國內業者自行開發。

乘著這波興起的浪潮，膜淨材料於2019年7月創業，至今已投資160坪的生產基地，其中包含60坪廠房及其餘包裝、製程機器設備，透過中空纖維膜相關製程技術，提供過濾模塊製造商或筒式生產商的「微過濾膜產品組合」及 B2C 隨身淨水器等產品。

膜淨材料研究團隊透過調整材料配方及製成，能有效地把濾心縮小化，於有效空間放入更多的過濾薄膜，達到生水過濾後可直接飲用的效果。 膜淨材料

疏水性、親水性材料傻傻分不清楚？

膜淨材料的微過濾膜產品組合以親水性、疏水性兩大薄膜為主，分別可以應用於「飲用水過濾」及「薄膜蒸餾」（如：海水淡化、廢污水處理、再生水利用等）兩大領域。

親水性薄膜可應用於「飲用水過濾」，其材料特點在於0.2微米孔洞的親水性微過濾中空纖維薄膜，相較於其他材質，當水透過此材料時，流速並不會因為薄膜阻擋而變慢。 膜淨材料

「所謂親水性材質就像我們一般衣服，下雨容易淋濕；而疏水性材質則例如 Gortex，水過不去，但水蒸氣過得去。」膜淨材料技術長陳柏瑜解釋，親水性薄膜可應用於「飲用水過濾」，其材料特點在於0.2微米孔洞的親水性微過濾中空纖維薄膜，相較於其他材質，當水透過此材料時，流速並不會因為薄膜阻擋而變慢，甚至能高出一般0.1微米超濾膜的兩倍以上。

除此之外，膜淨材料團隊於有限空間內放入更多親水性中空纖維材料，將濾芯縮小化，使濾芯可被安裝在隨身水壺、礦泉水瓶內，且不用透過電力加熱加壓即可有效隔絕細菌、微生物與塑膠微粒。

「如何解決過濾過程流速慢的問題，讓水過得來、但細菌過不來，從過去約100奈米的薄膜改良為200奈米左右的薄膜，彌補業界缺乏的部分。」張旭賢補充說明，輕量化的隨身濾芯，可提升大眾取用免費飲用水的意願，以提升水資源的使用效率。

另一方面，「疏水性膜薄」可用在薄膜蒸餾，如：海水淡化、廢熱水回收、氨氮水分離等，近一步達到工業用水的再利用。

「疏水性膜薄」可用在薄膜蒸餾，如：海水淡化、廢熱水回收、氨氮水分離等，近一步達到工業用水的再利用。 膜淨材料

透過B2C群眾募資打響名號，長遠則以B2B商業模式為主

未來，膜淨材料希望可生產優質過濾材料，成為台灣指標性的薄膜材料生產及開發公司，為了拓展客源、加深品牌於市場上的印象，膜淨計畫於2020年第二季將隨身濾水瓶上架至嘖嘖募資平台，以行銷為目的展開群眾募資；從 B2C 開始培養品牌知名度，爾後，膜淨材料也將以農產、養殖、工廠、高科技廠房為 B2B 目標合作對象，透過相關技術協助進行工業及農業廢水的再利用。

提到品牌行銷對於技術團隊的難處，執行長笑著答到：「我們的成員全是化工出生理工男，我們也知道，團隊非常缺乏BD、Marketing相關人才。」

現階段，膜淨除了尋找產品及行銷相關人才、持續擴大廠房外，亦計畫申請商品檢驗機構 SGS（SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE S.A.）及美國全國衛生基金會 NSF（National Sanitation Foundation，NSF）認證，為前往國際市場鋪路。

創業快問快答

Q：服務的創意來源，是因為發生甚麼事情而有這樣的想法？

2015年蘇迪勒颱風把大量泥沙沖入新店溪，導致翡翠水庫的原水濁度飆破「3萬度」民眾飲用水是花錢買礦泉水。 2016年台南維冠金龍大樓倒塌事故，地震黃金時期的飲水問題。 中國、東南亞旅遊的害怕飲水衛生條件不佳的問題 瓶裝飲用水受塑膠微粒污染嚴重

因此，隨身濾水器，便提供了使用者在免費飲用水的取用地點，暢飲安全、乾淨、負擔得起的飲用水，藉此降低民眾購買瓶裝水而產生塑膠垃圾的機會，也提高民眾信心去取用免費飲用水。民眾自備容器，兼顧環保減廢、還達邁向健康、並具急難保障。

Q：創業至今，做得最好的三件事為何？

108年度「U-start創新創業計畫」 第一階段獲補助團隊 參加第一屆台灣國際水展，獲得與工研院合作機會，簽訂MOU 2019 Meet Taipei Media Pitch 明日科技組 第一名"

Q：長遠來看，公司想成為一家何種類型的公司？下一步的目標是什麼？你們如何完成？

長遠來說公司想成為具有品牌的製造工廠型態之公司類型，ex：3M or Intel 下一步的目標有二個方向，一為於明年3-5月間進行輕量化高效率隨身濾心募資平台眾籌；二為完成廢水回收再生濾材的系統合作計畫。 眾籌計畫：群眾募資目前我們已經與「嘖嘖」討論，後續將進行行銷策略與文案撰寫，其中包含了平面廣告與影片的製作，平台上架後也將進行公關議題操作、社群媒體經營與廣告投放。

團隊資訊

公司名稱：Mbran Filtra Co.,Ltd.

成立時間：2019/7/4

產品名稱：中空纖維材料、濾心、淨水器

上線時間：2020/3/22

團隊人數：4人

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