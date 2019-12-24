花旗不只是扮演提供金流服務的角色，更是讓企業進行轉型變革的推手，「我們經營一個生態系統，幫助連結新創跟傳產。」

AI、5G、FinTech、IoT……，在數位化的快速推展下，新科技所捲動的巨大浪潮正全面襲來，不僅重塑既有的商業模式，也為企業經營帶來劇烈變革。傳統企業推動數位轉型，新創企業投入數位創新，已是全球顯學，企業要如何在這波浪潮中，抓緊創新與轉型的良機，成功邁向數位變革？

深入接觸各個產業的花旗(台灣)銀行商業金融事業群負責人余苑菱，致力協助中大型企業與新興企業拓展在地與跨國業務，她以多年的產業經驗，分享獨到觀點。她直指，這股數位變革的根源正是來自科技，「因為科技進步，讓傳統企業和新創公司的進入門檻變低了。」

比如以前想做B2C支付，可能需要一家銀行的規模，但現在透過手機支付就可以達成。又或是以前要經營計程車行，可能需要高額的資金成本，才能讓計程車靠行，但現在只要研發一個App，就能將司機連結在同一平台上，「這讓新創服務變得更多，因為不需要很大的固定支出，只要有一台電腦跟點子，就可以做。」

也因為科技去中間化的特性，讓中間傳遞的資訊變得更加透明，顛覆既有的產業鏈，「新技術的發生，就會產生出很多新興產業。」比如訂房網站hotel.com讓使用者可在線上快速比價、訂房，不用透過傳統旅行社；叫車服務Uber用App媒合司機和乘客，提供在計程車之外的叫車選擇。

在未來的5G時代裡，也讓企業更容易達到跨域銷售。因為5G傳輸快、低延遲的特性，企業能快速讓不同國家的資訊同步，即時管理分散在世界各國的不同產線。又或是在未來的IoT世界中，硬體裝置會變得更加聰明。余苑菱想像未來的吸塵器除了可以做到定時啟動，並規畫最佳清潔路線外，可能還可以透過裝設偵測晶片，自動辨識物件，避免誤吸重要物品，「比如偵測到物品是鑽石，就不會吸入，或是吸到後先保留在吸塵器裡，再傳訊息通知主人。」

經營模式跨界發展

在科技幫助下，未來企業的經營模式，也將更加多元，「企業與產業可以做的水平或垂直發展的可能性，變得更加多元。」余苑菱舉南緯結合新普為例，紡織廠南緯實業攜手電池大廠新普科技，整合台灣紡織與電子產業的資源，開發多功能生理即時監控智慧衣。新普科技研發各式電池運用在穿戴裝置上，考量消費者偏好輕巧行動方便的裝置，新普將電池愈做愈迷你，像貼布一樣細薄，運用在機能布料上，更可擴展智能衣料的功能，也許未來可以讓選手或使用者隨時監測自己的心跳與生理狀態，「當新普做這件事時，未來它是一家做電池還是做機能服的公司呢？」

除了經營模式的轉變，未來企業面臨的另一個衝擊是，「軟體、硬體；線上、線下的界線也變模糊了。」就像銷售電腦、手機等硬體起家的蘋果，切入串流服務Apple TV+，從賣「硬體」跨入賣「軟體」，當硬體銷售碰上成長天花板時，軟體卻能推陳出新，無限制下載，「這就是很多企業正在思考的策略，未來的商業模式可能是轉型為輕資產（Asset-light ）的公司，讓固定資產的成本降低，以最有效率跟最優化的方式賺錢。」

三個關鍵，打造便利的全球金流服務

也因為輕資產的策略影響，未來企業可以不用到每個地方設點，只要透過軟體或服務就可以達成跨域銷售。如何解決複雜的全球金流問題，成了企業能否數位轉型成功的重要關鍵之一。在全球160多個國家地區都擁有據點的花旗銀行，就能有效協助客戶面對棘手的金流問題。

余苑菱表示，企業佈局全球，有三個關鍵。第一是要了解當地法規，各國央行規定皆有所不同，合作的銀行是否具有足夠的專業度，又是否能與各地會計師和律師事務所合作，提供企業一站式的服務？ 第二是全球化平台系統，企業能否透過單一平台整合進行控管以及調度各個國家的帳戶，讓經營者能即時掌握不同國家的金流狀況，才能有效幫助企業增加資金運用的靈活度，並降低經營風險與成本。

第三則是匯率風險的管理。當企業業務步向世界時，所承擔的匯價漲跌風險也隨之增加。如何利用金融工具規劃管理匯率風險？又或者金融機構能否提供平台或是解決方案供其即時兌換所需貨幣，提升效率性？以上考量皆是企業需要思索的方向。

為了提升客戶的金流體驗，花旗也勇於擁抱新科技，提出創新服務。比如在電子銀行CitiDirectBE中，導入SWIFT gpi全球付款追蹤Citi Payment Insight功能，讓企業即時追蹤付款進度或下載交易憑證，免去致電客服中心的時間及人力成本，提升帳務管理作業效率。

針對不同幣別的換匯服務，在法規允許的國家中，花旗的全球系統可讓企業客戶直接與花旗對接換匯，「消費者用當地貨幣付款，企業也收到自己的貨幣，這就是銀行用數位化的方式，解決了雙方問題。」

此外，花旗更在全球電子銀行平台中導入匯款智能偵測服務，即時偵測電子銀行付款的交易細節，並透過數據蒐集與機器學習，與歷史交易紀錄交叉比對，計算每筆交易的付款異常評分，針對評分高出預設門檻之交易，發出警示訊息，回報企業風險控管者進行後續授權放行或即時攔截交易。與時俱進的人工智慧偵測模式，為複雜的交易流程，提供多一層的風險防護。

強大專家團隊，有效連結新創和傳產

但也因為科技讓進入門檻變低、經營界線模糊，隨之而來的挑戰是，「競爭就有可能從任何一個地方來。」也因此，花旗不只是扮演提供金流服務的角色，更是讓企業進行轉型變革的推手，「我們經營一個生態系統，幫助連結新創跟傳產。」

余苑菱接著表示：「傳產想要服務升級，但不見得有技術；新創有技術，但卻缺乏經驗，不知道怎麼運用。如果能善用雙方優勢、互相結合，就可以把挑戰變機會。」

花旗擁有服務不同產業的豐富經驗，在全球不同據點中，有強大的專家顧問團隊，除了可以連結新創跟傳產的不同需求，還能提供企業經營建議和市場趨勢觀察，讓企業清楚了解自身的競爭優勢。比如運用大數據分析全球32,000家上市櫃公司的財報資訊，量化出各個財務指標，提供產業分析評比。不僅可明確指出企業的優勢、劣勢，更可從同產業比較中了解自身定位，進而規劃合適的發展策略。

「除了融資服務，花旗也會跟生態系統裡的所有客戶一起合作，為企業帶來更多成長可能。」在未來數位變革的時代中，花旗將以產業生態系為利基點，幫助台灣企業邁向升級轉型。