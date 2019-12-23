5G腳步愈來愈近，接下來將有許多全新應用情境展示在大眾面前，而對娛樂廣告、醫療、交通、製造等重點產業，又會出現什麼樣的智慧應用？

5G將是未來數年討論熱度最高的科技名詞，5G不僅提供極高速的傳輸速度，並有著比起過往更高的穩定度及更低的延遲性，提供使用者沉浸式的服務體驗，如強化虛擬實境、3D立體影像顯示及超高畫質8K影像等，以一句話來解釋就是：

更廣的鋪蓋式網路，並包含了更快的網速以及穩定性。

但除了提供消費者的體驗外，5G的本質其實是因應物聯網（IoT）設備數量以及數據量的暴增而開發出來的新時代產物，因此，目前市面所看到大部分的行業，從健康照護（含醫療）到金融服務，再到零售業等都會受到5G技術的衝擊。

隨著2020年的到來，除了將迎來被視為5G邁入大規模商用的東京奧運外，包含中國大陸已開始針對五大城市進行商用5G的試驗計畫，新加坡亦藉由資通信媒體發展管理局及國家研究基金會投入超過4,000萬新幣，發展新加坡5G創新生態圈在接下來的一年持續針對商業應用進行大量的試驗計畫。可預期接下來將會有許多全新的應用情境展示在大眾面前，而各產業又會出現什麼樣針對5G技術來發展的智慧城市應用呢？

消費者應用場景：打造沉浸式觀看體驗

在東京奧運會期間消費者將會感受到前所未有的賽事觀看體驗，東奧將藉由5G提供即時自由視點影像串流、360度全景影像、VR等應用。（推薦閱讀：迎接5G十倍飆速時代！內容、商務再進化）

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以即時自由視點影像串流來說，在球類比賽直播時，消費者可任意調整視角方向以及遠近，譬如從上方鳥瞰全場或是將畫面聚焦到持球球員旁，不需像過往只能遷就於電視的轉播視角，增加消費者對於比賽觀賞的體驗。而在2018韓國平昌冬季奧運會所展示的與選手同步視角觀賽、互動時間切片、360度VR實況轉播，都很可能以更加成熟的方式出現在2020東京奧運，並且結合AI分析輔助，附加3D視覺動畫呈現即時比賽資訊，提升運動比賽的觀賞體驗。

製造業應用：遠端控制技術，優化工廠製程

5G將能協助提升製造業生產的靈活度、安全性及效率，並藉由集中管理IoT的機制來降低整體維護成本。這將使製造商藉由物聯網及新興科技來完成「智慧工廠」的願景。

透過5G遠端控制、監控及彈性配置等機制，工廠設備將藉由自我優化達到生產線及生產規劃最優化。另外5G也有機會提升製造業在「虛擬實境」及「擴增實境」上的技術運用，並使用在包含培訓、維護、施工及維修等面向。

例如，位於愛沙尼亞塔林的Ericsson工廠開始測試使用AR技術進行故障排除，藉此降低故障所產生的額外成本並減少停機時間。據報導，此舉將提升愛立信提高50%的生產效能。而為了持續測試5G技術，將會出現更多的製造商將5G技術展現給世人。三星（Samsung）和AT&T在德州奧斯汀（Austin, Texas）合作創建了美國首個以製造業為主的5G「創新區」，來測試及展示5G如何影響製造業。

廣告與行銷：拉近受眾距離，想像力大解放

而上述所提到5G可提供消費者「沉浸式體驗」，也同時轉變了廣告與行銷產業跟消費者的對話方式，將「內容」和「受眾」更緊密地結合起來。（推薦閱讀：跳脫框架！5G時代行銷玩法將顛覆你的想像）

根據英特爾（Intel）研究顯示，到2028年，沉浸式體驗的廣告預估將有178億美元的全球市場。5G能夠幫助解放廣告與行銷產業從業人員的想像力，並將行銷及廣告從平面轉移到可互動的圖像和影片；甚至藉由VR／AR產生與消費者間新的對話方式。還可以透過眼球動態追蹤和生物識別技術實時衡量廣告效果，獲得更精確的消費者分析並進行研究，藉以達到最精細的消費者受眾。

健康照護產業：加速資訊整合，提升疾病預測準度

5G也正在改變全球健康照護產業，並藉由此技術提高整體效率和收入。據估計，5G技術將在2026年創造健康照護領域超過76億美元的收入機會。藉由高速網路的特性，大大提升了讀取數據的效率以及預測病患未來罹病可能性的準確率，5G將提升健康照護產業餘AI層面的應用，整合個人資訊、臨床研究以及高分辨率的MRI和CT影像資訊作為預測的根基。

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5G同樣能夠使遠端監控設備（如穿戴設備）將患者健康數據即時發送給醫生，同時也透過感測器了解患者目前正在活動的空間與行為，來完成更全面性的醫療或護理方法

交通應用：自動駕駛技術，緩解城市交通問題

而在需面對大量人潮湧入城市的狀況下，交通變成為了城市最棘手的問題之一，包含運輸工具供不應求或塞車問題。各城市及車隊可藉由5G來解決交通問題，如自動駕駛計程車。搭配多種語言服務的自動駕駛計程車在以手機設定起始地後，將自動規劃最快路線到達目的地。5G「超高速、低延遲」的特性正好是目前無人車駕駛技術需要的關鍵環節，以確保自動駕駛系統的穩定，並且可以對當前路況做出即時反應，並期望解決各城市交通問題。

未來應用與展望

事實上5G技術的應用，並不限於文中所述的產業應用，許多國家已進行了許多5G的應用試驗，其中包括了緊急運輸、警用監控、鐵路系統、智慧工廠的機器人應用、物流貨車遠程監控、建築機械遠端操控以及高速公路設施監控等領域。像日本政府日前公布了一部5G應用概念影片，展現其對於透過5G實現自動農業、遠端醫療、無人商店等願景。

在5G網路應用還處在初始探索的階段，台灣也正在積極推動5G建設，在未來3到5年我們是否能夠看到出現大量更多元、更加貼近台灣在地生活的應用情境，是一項挑戰與機會。

在資訊娛樂領域的應用，如異地同時直播、360度VR實況轉播等豐富的觀賞體驗，是否能出現在職業棒球比賽、大型演唱會，甚至是城市跨年等活動中？自動駕駛車又是否有計程車或是其他的應用情境？智慧城市的部分，我們可以看到日本政府試圖利用5G技術發展解決高齡化社會產生的人力不足以及遠距醫療等問題。這都是台灣可以借鏡與努力的方向，面對高齡化、少子化社會，5G科技應用或許可以是其中一條出路。

責任編輯：陳建鈞

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