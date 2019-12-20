10月底，由Mrbeast發起的#TeamTrees植樹募款計畫，短短2個月內成功募得2,000萬美元，證明YouTuber的影響力也能讓世界更美好。

YouTuber的龐大影響力，不只能為他們賺進大把鈔票，如今，他們也證明自己能改變世界，讓地球變得更美好。

今年10月底，著名慈善YouTuber「Mrbeast」在社群媒體上發起的#TeamTrees大型募資活動，至今成功為植樹節基金會募得2,000萬美元（約新台幣6億元）的善款。這些錢將被用於種植2,000萬棵樹木。

植樹節基金會負責人丹．蘭博（Dan Lambe）表示，這項活動貢獻的2,000萬棵樹木，將能為地球每年吸收及儲存160萬噸碳，相當於抵銷124萬輛車上路排放的污染。

這項#TeamTrees計畫串連600多位YouTuber一同參與，以PewDiePie為首等眾多重量級YouTuber都是計畫中的一分子。這些網紅除了利用YouTube宣傳外，也在Twitter等社群平台上投放影片及貼文，為植樹這項活動進行宣傳，讓大眾認識基金會在做些什麼。

Mrbeast召集眾多YouTuber，一同為籌募植樹善款發揮影響力。 MrBeast

最終#TeamTrees以超乎預期的速度，在不到2個月時間裡募到最初定下的2,000萬美元目標金額。這讓#TeamTrees成為YouTube歷史上規模最大的募款活動，也是募集資金速度最快的活動之一。

誰是Mrbeast？

那麼，發起這項活動的MrBeast是何許人也？

MrBeast本名吉米．唐納森（Jimmy Donaldson），是一位年僅21歲的年輕YouTuber，他每部影片都擁有破千萬次觀看，是當下歐美地區最具人氣的YouTuber之一。

社群分析網站Social Blade的榜單中，MrBeast在全球YouTuber中排第62。 Social Blade

MrBeast的影片以娛樂類型為主，大多是各種挑戰類型的內容，例如讀完字典內的每個單字；連續玩指尖陀螺24小時；找來各方參賽者競爭誰能在馬桶上待最久，贏家可獲得100萬美元獎金。

憑藉這些有點無厘頭的內容，短短兩年時間，他的訂閱數從不到10萬成長至超過2,700萬。根據社群分析網站Social Blade的榜單，MrBeast是目前排行世界第62的YouTube頻道，訂閱數達2,730萬人，影片總觀看次數突破41億次。

值得一提的是，在PewDiePie與T Series角逐YouTube最高訂閱頻道寶座時，唐納森為PewDiePie站台的驚人之舉也廣為流傳，例如挑戰連續念PewDiePie 10萬次；買下多個超級盃賽事座位，找來觀眾穿著指定襯衫拼成SUB 2 PEWDIEPIE（訂閱PewDiePie）等，這些影片不僅成功替PewDiePie增加訂閱數，也為其帶來數十萬粉絲。

MrBeast的影片大多偏荒唐、綜藝，圖為一場競爭誰能在馬桶上待最久的挑戰賽，贏家可得100萬美元獎金。 MrBeast YouTube

而發起#TeamTrees的緣由，則是今年5月時突破2,000萬訂閱時，有粉絲建議他種植2,000萬棵樹慶祝這項成就。然而，唐納森表示，他和朋友嘗試種了一整天，結果僅僅種了300棵樹。

因此，他決定與植樹節基金會合作發起#TeamTrees挑戰。植樹節基金會也有著類似的目標，但規模更為龐大，他們計畫到2022年為止種植1億棵樹。

根據《The Verge》報導，唐納森在一部募集YouTuber參加計畫的私人影片中表示，他們想證明YouTube不是徒有娛樂戲劇，「我們擁有貨真價實的影響力，可以帶來真正的改變。」

眾多科技領袖參與，56天募得6億元善款

在#TeamTrees發起的56天內，這項計畫便吸引超過50萬人捐款，籌集達2,000萬美元資金。截至發稿為止，唐納森為這場募款活動拍攝的影片，已累積超過3,700萬播放次數。

這項活動成功打動科技領域的領導者，特斯拉創辦人伊隆．馬斯克、推特創辦人傑克．多西、Salesforce執行長馬克．貝尼奧夫、YouTube執行長蘇珊．沃西基、Shopify執行長陶比．魯特克都捐贈20萬至100萬美元不等。

唐納森提到，#TeamTrees獲得的熱烈迴響遠遠超出他們當初預料，「從數百位YouTuber、矽谷名人到出售烘焙點心的孩子們，一個巨大的團隊同心協力實現了這個目標。」

TeamTrees計畫吸引眾多科技領袖共襄盛舉，特斯拉創辦人伊隆．馬斯克就捐款了100萬美元。 Twitter

按照規劃，植樹節基金會將從2020年1月起開始種樹，並在2022年底前種植完全部2,000萬棵樹。雖然這2,000萬棵樹要種在哪，目前尚未完全定案，第一批範圍將遍及美國、歐洲、非洲等地。

即便達成2,000萬美元的目標，#TeamTrees計畫將持續下去，同樣獲得1美元捐贈就會種植一棵樹。

與MrBeast一同發起計畫的科普型YouTuber、前NASA工程師馬克．羅伯（Mark Rober）表示，他們知道2,000萬棵樹無法停止氣候變遷，但重點是為這個時代劃下強而有力的句點，並讓政治家們知道，現在是時候為氣候變遷展開行動了。

資料來源：The Verge、The CEO Magazine

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責任編輯：陳映璇