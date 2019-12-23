無印良品MUJI正式宣布在中國推出裝潢企劃，以自身建立的品牌形象做背書，與中國裝修廠商合作，是否能突破中國市場的山寨風波及頻繁降價的困境。

在透過MUJI HOTEL讓人們感受過MUJI式住家美學後，無印良品的裝潢服務緊跟而來。12月21日，無印良品正式宣佈在中國推出裝潢服務——MUJI INFILL無印良品裝潢。

「從地板、牆壁、天花板的施工，到收納、廚房、床等生活的基本場景，按照所希望的居住空間，編輯·設計裝潢尺寸，再到裝修施工的一條龍服務。」 無印良品在官網上這樣描述MUJI INFILL的業務。

合作中國在地夥伴，無印搶進裝潢商機

不過，這一條龍的服務並不是全部由無印良品來完成，而是與中國的合作夥伴一起完成，透過與少海匯合作，MUJI INFILL由MUJI無印良品提供設計，海爾全屋（Haier home）提供全屋定制，有住（youzhu）提供裝修服務。

少海匯是海爾家居從海爾集團獨立營運後聯合有住、克路德、博洛尼等發起成立的智能家居產業鏈企業，其中，前兩者也都為海爾家居孵化。

自己擅長的是B2C，而合作商擅長的是B2B，無印良品以自己的品牌作為背書，合作夥伴負責實際的裝修，這在無印良品看來是一個不錯的組合方式。

12月27日，MUJI INFILL中國首店將在青島開出，這個佔地115㎡的MUJI INFILL中國首個展示空間，將開在無印良品青島銀座商城旗艦店的B1層，而這家旗艦店也將在當日同期開業。緊接著，MUJI INFILL無印良品裝潢業務下一個將落地的城市是上海。

雖然無印良品5年來在中國已降價11次，但相較於它的「中國學徒」價格依然不便宜，所以對於無印良品裝潢的價格消費者們應該都很關心。

據無印良品（上海）商業有限公司董事副總經理夏鋒透露，MUJI INFILL整套基本方案的售價為3599元/平方公尺（約新台幣1.6萬元），購買裝潢基本方案的顧客可以以優惠價購買MUJI無印良品的收納用品、家具等。MUJI INFILL將於12月27日開始接受顧客下單，預計在3月中旬開始裝修和施工。

談及為什麼將首店選在青島，株式會社良品計劃董事會會長兼執行董事金井政明在接受鈦媒體採訪時表示，首店的開業需要協調一些相關配套，比如施工隊等，所以將第一家店放在海爾的大本營。

株式會社良品計劃董事會會長兼執行董事金井政明 鈦媒體

MUJI INFILL可以算是MUJI式生活在裝潢領域的具體體現，早在2000年，無印良品就在日本成立了一家公司MUJI House，既提供蓋房子服務，也提供裝潢服務，與MUJI INFILL一樣，MUJI House也是由無印良品提供設計，由合作的建築公司來負責施工和落地。

無印良品的裝潢業務可以追溯到無印良品從2013年就開始定期舉辦家居生活展——HOUSE VISION，2018年無印良品把HOUSE VISION搬到了中國，讓10位中外知名建築師及其設計團隊與10家企業合作打造基於中國居住環境的設計。

而此次在中國推出的MUJI INFILL，原始概念就來自HOUSE VISION 2018「有住x日本設計中心」的展示空間——用極少的設計改造實現更多的功能和更高的空間利用率，對一居室進行改造。

做裝潢背後的思考

從1980年誕生以來，無印良品的商品從餐具到服裝到收納用品，一路從最初的40個品類延伸到現在的7,000個。

如何將這些商品有機排列組合起來，向消費者去不斷傳達自己的理念，同時讓消費者以更直接的方式來體驗無印良品的商品，這是無印良品一直在思考的，HOUSE VISION和MUJI HOTEL就分別承擔了這兩個方向。而推出MUJI INFILL的目的，無疑是進一步以裝潢作為入口，來為無印良品引流。

而這也與無印良品注重線下體驗空間的理念是一脈相承的，無印良品一直很看重實體店的價值。

在日本，老齡化是目前一個比較嚴重的問題，同時還有另一個問題是家庭單位的越來越小。在採訪中，金井政明透露了一個數據，有統計顯示，日本目前有40％是一個人的家庭，在這種情況下，無印良品非常注重實體店，重視人與人之間的交流。

「我們在現在的社會，是被隔離開來的，比如製造商跟消費者，彼此不知道臉長什麼樣，離不開智慧型手機的年輕人跟完全不會用智慧型手機的老年人也完全隔離開來。我們希望相互產生關係、關聯，這種能力只有實體店才能擁有。」 金井政明如是說。

此外，以設計、收納見長的無印良品，也同時看好在一些大城市土地價格上漲、居住空間變小之下所產生的機會。

「怎麼樣解決這些問題，是需要比較簡單的空間，可以發揮你自己的個性，同時提供很多空白的空間，讓你自己去做選擇， 我們相信這是解決現在城市中心的空間越來越小、東西越來越貴、房子越來越貴這些的問題的一個契機。 」 金井政明這樣描述無印良品對於裝潢市場的思考。

不過，單一的日式簡約風，是否有足夠大的受眾面？同時從目前來看，無印良品提供的裝潢服務整體來看還是價格偏貴的，這在善於模仿甚至是超越的中國市場究竟有多大競爭力？

金井政明表示，從造勺子到蓋房子，這樣一體化的品牌本身就是很少的，這也構成了無印良品的核心競爭力，就是在家居整體的統一性、融合性上是很強的，這是其他競爭對手學不來的。

同時無印良品不過度強調自己的產品，而是主張空白的美，這就使得在整體連貫性之外可以給到消費者很大自主選擇的空間。

關於價格，似乎是無印良品至今也還在思考中的一個問題。5年間降價11次，這種情況並不多見，面對「中國學徒」們的步步緊逼和不斷變化的中國市場，無印良品也在不斷調整策略。

對於無印良品在中國的偏高的價格，無印良品的前社長松井忠三曾這樣描述其邏輯：「無印良品在日本作為一個性價比品牌，是因為消費者對於商品已經沒有執念，但是在中國的定位應該在中高端，因為中國消費者對於商品的擁有是執念的。」

但是隨著一眾善於模仿又極具性價比的「中國學徒」們的崛起，無印良品這種策略開始有些失靈，自2018年第一季度開始，MUJI無印良品在中國大陸開始出現營收增幅放緩，從120.4%的增幅放緩至2019年第一季度的111.1%。這也讓它開始重新思考在中國的策略，即「延續價格的審視，為中國做出改變」。

金井政明坦言，身處日本不常來到中國的他也時常聽到來自中國市場對無印良品的一些反饋，「有人認為價格太高了，能不能再便宜一點；還有人認為價格並不高，能不能把品質再增加一點……有各種各樣的說法。」

在他看來，不應該只站在銷售的方面去思考定價是否合理，應該降價還是提高品質，而是更應該站在消費者的立場去考慮，所以目前無印良品也在去嘗試去找到某種平衡。

「有些東西就應該把價格降下來，有些東西價格是可以的，應該把品質再提高一點，做的更耐用。這個需要中國的員工和經營管理層不停的重新檢驗這些產品，看是不是達到了平衡，看是不是適合做這樣的設計。」

責任編輯：江可萱、陳映璇

本文授權轉載自：鈦媒體