回顧2019年，有著創投之神稱謂的孫正義在今年遭受嚴重挫敗，而他擲在新創的鉅額資金，也在加速著科技泡沫破滅的到來。

對於日本軟銀執行長孫正義而言，2019年恐怕是個令人難熬的一年。

Slack、Lyft、Uber、WeWork……眾多由軟銀投資的科技獨角獸在今年的IPO蒙受不少損失，前三者在上市後股價一落千丈，而WeWork甚至沒能成功IPO便差點夭折。11月公佈的財報中，軟銀14年來首度赤字，虧損逾7,000億日圓。

WeWork籌備IPO的計畫受挫，流失大部分價值，並逼得軟銀投入100億美元進行搶救。 WeWork

過去孫正義在阿里巴巴上押寶成功的逸事，一直是投資領域的神話。2000年，軟銀將2,000萬美元交到「鄉村教師」馬雲手中，14年後，阿里巴巴赴美上市，讓身為最大股東的軟銀賺回1,000%以上的報酬，而孫正義也因此獲得創投之神的美譽。

2016年，軟銀成立願景基金，挾帶1,000億美元闖入新創界，把鉅額籌碼放上賭桌，再一次押注未來。然而事與願違，3年過去，這次他們未能複製阿里巴巴的成功，軟銀投資的眾多新創在今年悉數隕落，帶給公司龐大的財務負擔。

由於願景基金的金額是如此令人瞠目結舌，幾乎可說軟銀投誰，誰就成了眾所矚目的獨角獸。這種挹注龐大資金、擔任新創印鈔機的作法，並不是很受外界樂見。

無論新創本身的商業模式是否獨到，產品是否具有競爭力，只要被軟銀看上，投下的資金會立刻掀起驚天巨浪，公司的價值轉瞬間被放大無數倍。從金融科技、物流、企業軟體、共享乘車……到醫療技術，軟銀的投資遍及各個領域，想方設法要挖掘出下一個阿里巴巴。

科技泡沫加速膨脹，破滅時刻可能即將來臨

在《富比士》的專欄中，評論家William Sand指出，儘管並非孫正義刻意為之，軟銀在新創界的投入，正加速著科技泡沫的到來。

這必須結合外在的條件來看。美國與日本現在正經歷著超低利率的時代，美國聯準會今年已連三度降息；而日本更執行著貨幣寬鬆政策，目標將長期利率維持在0%左右。

低利率意謂著讓持有現金的機會成本變高，企業家會擴大投資，而資產價值則會向上攀升，不斷膨脹這個科技泡沫，而紐約、東京等地的現況正反應了這項趨勢。

與此同時，中美之間的貿易糾紛正影響著全世界的景氣，國際貨幣基金新總裁Kristalina Georgieva就警告，越演越烈的貿易衝突讓「全球經濟同步放緩」。

中美之間的貿易齟齬，讓全球經濟「同步放緩」。 Drop of Light via shutterstock

即使中美雙方費盡千辛萬苦，終於在近期達成第一階段貿易協定，但這項協定避開了敏感的結構性問題，如中國貿易壁壘、扶植企業等。前陣子經合組織（OECD）才發布一項研究，宣稱半導體產業中，中國企業受政府介入、補貼的程度最高。

目前普遍的看法認為，中美雙方很難在第二階段探討的議題上取得共識。

當全球經濟面臨衰退，膨脹到極限的科技泡沫很可能會破滅。《富比士》指出，過去5年裡，全球經濟經歷了罕見的同步成長，這與1990年代中期，網路泡沫破裂前遭遇的情況十分雷同。

投資人卻步、銀行縮手，孫正義創投之路遇艱難

第一期願景基金遭遇滑鐵盧後，孫正義並沒有打算因此停下投資新創的腳步，軟銀正在為第二期基金籌募1,000萬美元資金，然而接二連三的敗仗，已讓不少投資人感到猶豫，甚至選擇抽手。

例如最大金主阿拉伯主權財富基金已婉拒加入第二期基金，聲稱只會用第一期基金的獲利投入，願景基金尚未回本的此時，這句話的意思再清楚不過。目前軟銀已自掏腰包投入380億美元，並有消息指出，軟銀計畫為員工提供高達200億美元的貸款，入夥第二期願景基金，孫正義可能會負擔其中的一半。

且不只投資人對跟隨孫正義卻步，軟銀借貸資金的日本銀行業者們，也對是否繼續提供金援感到遲疑。根據《彭博社》的資料，日本銀行界與軟銀有著近40年的合作關係，至今已向軟銀及願景基金提供約150億美元的貸款。

即使有著如此深厚的連結，願景基金的挫敗，尤其是WeWork的崩盤，讓日本銀行開始三思。WeWork已被認為是間殭屍企業，死不掉，但也看不見恢復生機的希望。

本週（23）有報導指出，軟銀與日本銀行貸款30億美元救助WeWork的談判陷入困境，業者們聲稱，軟銀是位很重要的客戶，他們希望盡其所能給予幫助，但仍必須考慮信用風險。

有一種觀點認為，孫正義應該暫時擱置第二期願景基金的構想，集中精神在第一期投資的企業上，將轉虧為營視為首要目標，而非再次籌集資金，砸進新創領域深不見底的大海裡。

當過3天世界首富，遭遇兩次泡沫危機

在1999年末到2000年初，孫正義平均每週進帳100億美元。孫正義說，他曾做過3天的世界首富，但就在來得及告訴任何人這個好消息前，網路泡沫就轟然破滅，700億美元頓時化為泡影。軟銀股價暴跌93%，瀕臨破產邊緣。

20年後的現在，科技泡沫即將破裂的此刻，孫正義卻依然身處風暴中心。

當時拯救他的，是收購日本沃達豐、取得iPhone銷售的正確判斷，以及押注阿里巴巴及日本雅虎的投資回報，但此時這樣的機會仍不見蹤影，科技泡沫時代的「阿里巴巴」還不知道位於何方。

Uber、WeWork……軟銀目前的投資，都無法成為當年的阿里巴巴，為孫正義創造豐沛報酬。 shutterstock

2018年8月，孫正義曾說WeWork會是下一個阿里巴巴，但一年後他們便證明自己無法再現這樣的奇蹟；連年虧損的Uber有逆轉情勢，讓孫正義贏回全部籌碼的機會嗎？目前看來恐怕也不容易。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Forbes、Bloomberg（1）、Bloomberg（2）、Reuter