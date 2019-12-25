外傳美國將針對華為再有新動作，針對微量原則的標準將更嚴謹，台積電是否會受衝擊？張忠謀一席地緣策略家之說正逐漸發酵。

根據外媒《路透社》的報導，美國政府有計劃阻止更多使用美國技術的外國產品為華為提供服務或供貨，若真屬實，這不僅將對華為的現況雪上加霜，對於相關供應鏈來說也要面臨是否符合新規定的挑戰。

華為列黑名單，美國一直有小動作

自今年5月美國商務部將華為列為經濟黑名單後，就明文禁止華為採購美國產品，同時也禁止美國企業購買華為相關設備與服務，讓過去依賴華為設備的美國企業來說措手不及，在多方考量下美國也祭出臨時通用許可證（TGL）豁免華為，目前也已經來到第三次的豁免。

自5月華為被列入黑名單以來，美國就一直有各種小動作，如今又傳有計劃阻止更多使用美國技術的外國產品向華為公司出貨，將對華為的現況雪上添霜。 shutterstock

路透社最新的報導指出，美國計畫調整微量原則（De minimis rule）的門檻。微量原則是指美方限制其他國家供應服務或商品給中國，其中含美國技術含量產品比例，現階段為25%，但傳言將下修至10%。

目前美國對輸中產品限制門檻是，最多不能超過25%的美國產品或技術含量才算符合出口標準，但若為避免更多美國成分、技術等「流入」華為的產品，未來微量原則調整為10％以下的美國技術成分的產品才可出貨華為，外界擔憂會影響台積電的供貨，7奈米或將不受影響，但14奈米將無法供貨，華為會尋求中國本土14奈米的新合作夥伴。

台積不予評論，但強調無14奈米製程

以目前積極發展5G技術的華為來說，台積電是重要的合作夥伴。台積電對《數位時代》表示，對於這次美國政府可能的動作不做任何臆測的評論，不過台積電強調，對於外界盛傳華為將轉單，尋求中國本土14奈米的新合作夥伴一事，台積電強調「目前既有產能並無14奈米，僅有12或16奈米的產線」。

被扯出此次微量原則可能受到牽連的台積電，明確表示不對任何可能動作進行臆測，也澄清台積電目前有12、16奈米製程，但是無14奈米製程，華為14奈米轉單之說無中生有。 shutterstock

按照此說法，若華為原先採用台積電12奈米技術，轉向中國14奈米的業者，其產品效能表現是否依舊？第二若華為採用台積電16奈米，為避開微量原則改採中國14奈米業者技術，其產品良率的表現是否能符合預期，也令人質疑。

陷入地緣策略家必爭地，台積如何解更顯重要

上月初才參加台積電運動會的創辦人張忠謀曾經點出，在全球貿易戰的波及之下，台積電將陷入「地緣策略家的必爭之地」處境，列強對於競爭對手所做出的攻擊，都可能使台積電深陷其中。

日前台積電被問到是否會到美國設廠一事，董事長劉德音就有證實收到客戶的反應，尤其是美方國防部站在安全的疑慮之下，希望台積電能評估赴美設廠的可能性。

種種事件都顯示當時張忠謀的地緣策略家之說正在發酵。台積電雖然作為一個晶圓代工，專注於技術領域的發展，卻也不得不受到全球貿易戰列強們的影響，雖然微量原則的事件目前僅是外傳，但也讓人關心接下來台積電若真面臨此一難題時，該如何正確應對。

資料來源：REUTERS

延伸閱讀：

遠百信義A13來了！智慧購物、深夜食堂創首例，徐旭東3招突圍百貨大戰

長榮航空推AI客服EVA對尬星宇，看航空數位戰怎麼打？

責任編輯：陳映璇