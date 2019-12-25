德國汽車品牌福斯（Volkswagen）、奧迪（Audi），近期都換上了全新Logo，車廠的新Logo究竟透露怎樣的訊息？

換Logo、裁員，似乎是過去一年，許多車廠的共通點。

對任何一個品牌來說，更換企業識別Logo，都是一件大事。德國汽車品牌福斯（Volkswagen），最近不僅換上了全新Logo，品牌識別聲音，更是捨去男聲配音的傳統，首度採用女性配音；就連另一個德國汽車品牌奧迪（Audi），也在去年傳出申請了新的商標設計。

車廠的Logo，究竟透露怎樣的訊息？

宣示轉型決心，車廠換Logo背後的學問

今年九月的法蘭克福車展上，福斯汽車公布全新Logo設計，正式告別用了七年的品牌識別設計。

成立於1937年得福斯汽車，最早是由納粹德國政府出資的國有企業，以出產金龜車聞名，是全球前三大車廠。這次全新的Logo取名為「New Volkswagen」，更換的目的，是向外界宣告福斯汽車，正式從傳統汽車製造商，轉型成提供移動服務、智慧汽車的全新時代。

這次全新的Logo取名為「New Volkswagen」。 Volkswagen

設計上，共有兩個主要特色。第一個特點，是採用線條簡單且高對比性的平面2D設計；第二個特點，是「W」的設計，與過去相比線條更加細膩，同時底色也採用全新色調，並且允許其他顏色的變化，使用上也更加靈活開放，在數位化介面上使用時，廠徽能透過運用可移動式的框架，讓介面更具彈性且活潑。

Logo是品牌、產品與消費者之間的重要連結，過去82年的歲月中，福斯歷經11次Logo轉變，目前使用的Logo是在2012年更換的，已經使用了七年，隨著汽車產業朝向電動化、AI化發展，車廠也必須在Logo設計上，向外界清楚傳遞新的品牌理念。

過去82年的歲月中，福斯歷經11次Logo轉變，目前使用的Logo是在2012年更換的，已經使用了七年。 Volkswagen

新Logo的設計，由原廠設計部門與市場部門共同完成，代表福斯汽車正式邁入電動化時代。

值得注意的是，福斯這次不只換了Logo，連品牌識別聲音也換了。過去福斯汽車的廣告，結尾都是傳統男性聲音，首度打破多年傳統，改以溫暖、愉快、自信的女性聲音取代，福斯汽車認為，這不僅讓福斯在汽車業界中更與眾不同，同時更能強化朝向電動化新時代發展的決心。

在法蘭克福公布新Logo設計後，全球立即啟動更換品牌識別作業。新Logo會在全新電動車ID.3上首次出現，將從歐洲市場開始，全球經銷商也會陸續更換Logo，預計會在2020年中，完成154個國家、171個市場的更換。

新Logo會在全新電動車ID.3 上首次出現，將從歐洲市場開始，全球經銷商也會陸續更換Logo。 Volkswagen

不只是福斯，去年德國車廠奧迪（Audi），也傳出分別在美國、德國申請兩款新的Logo商標，將經典的四環，變成四個不完整圓圈組成的一環，以及將四環相扣，改外兩環相扣的設計。雖然官方沒有公開說明申請新商標的目的，但外界推測，這極有可能是奧迪為了新智慧車、電動車產品所做的準備。

Audi

車廠紛紛裁員，瞄準數位新人才

福斯汽車提出電動化轉型，已經有很多年的時間，關鍵轉捩點是在2016年，當時福斯集團（Volkswagen AG）傳出廢氣排放醜聞，美國國家環境保護局（EPA）指控福斯，在美國銷售的奧迪A3、福斯Golf、福斯新金龜車、福斯Jetta、福斯Passat等車款中，植入可規避官方檢驗的軟體，在官方檢驗時自動調整相關參數以通過廢氣排放標準，但實際上這些車輛排放的廢氣全都超標10至40倍，這起醜聞發生後，福斯集團便全力改變策略，朝新替代能源發展。

福斯近期全力主打的，就是在法蘭克福車展亮相的電動車ID.3，明年系列車款ID. CROZZ SUV、ID.BUZZ、ID.VIZZION和ID.BUGGY等各式電動車也將陸續加入。ID.3是全球第一款採用二氧化碳零排放製程的碳中和電動汽車，預計在2020年夏天開始交車。

福斯近期全力主打的，就是在法蘭克福車展亮相的電動車ID.3，明年系列車款 ID. CROZZ SUV、ID.BUZZ、ID.VIZZION和ID.BUGGY等各式電動車也將陸續加入。 Volkswagen

根據今年第三季財報，福斯汽車淨利39.8億歐元，年增44%；營收614億歐元，年增11%；營業利益45億歐元，年增67.5%，整體獲利持續成長。

確實，軟體科技的發展，正在撼動傳統汽車製造業，近年共享汽車商業模式興起，未來不一定每個人都需要擁有一台車，一旦無人車發展逐漸普及，將加速這類趨勢發展；此外，跟傳統汽車相比，電動車需要的零件少、組裝工序降低，生產線所需的人力降低、人才需求也會改變。

電動車需要的零件少、組裝工序降低，生產線所需的人力降低、人才需求也會改變。 Volkswagen

這也就是為什麼，許多車廠紛紛啟動裁員計畫，目的不是節省成本，而是為了轉型。福斯汽車年初曾宣布，要在未來4年內裁員7千人，營運長布蘭塔斯特（Ralf Brandstaetter）提到：「這是為了確保公司能在數位時代中永續發展。」會在逐步淘汰4千個一般性和行政職位，同時增加至少兩千個IT有關的職位，具體上會透過優退的方式，慢慢減少不需要的工作職位，保障員工權益。

奧迪在上個月，也宣布在明年四月前，陸續撤換財務長、採購、資訊科技長以及人資長，以及9,500名生產部門員工，換算下來遭裁撤的員工比例達10.6%。奧迪表示，這麼做可以節省60億歐元（約合2,047億元新台幣）成本，除了用來加碼投資電動車、數位系統研發，也能雇用更多對的新人才。

無論是裁員或是換Logo，都是傳統車廠為了迎接電動化時代所做的準備，因為不改變，就只能等著被淘汰。

責任編輯：蕭閔云