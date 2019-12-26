據《雅虎新聞》報導，基因測試劑禮盒漸成為聖誕節的人氣禮物之一，然而美國國防部最近發布一份備忘錄，建議軍事單位同仁不要進行家庭DNA測試。

近年DNA基因測試在英國、美國越來越流行，基因測試劑禮盒甚至成為聖誕節時的人們禮物之一。

然而據《雅虎新聞》報導，美國國防部最近發布一份備忘錄，建議軍事單位同仁不要進行家庭DNA測試。備忘錄中提出警告：這類商業導向的DNA測試「有很大的機率不受監管，並可能洩露個人和遺傳信息，因此可能造成潛在的安全威脅，並增加聯合部隊和特派團的風險」。

基因測試公司包括23andMe、Ancestry推出的基因測試劑禮盒可讓消費者透過口腔粘膜、唾液的樣本獲得基因概況，而測試結果可提供消費者了解其遺傳訊息、獲得醫療風險建議、甚至進行血緣測試等。但某些基因測試公司已與執法機構共享消費者基因數據，或將其出售給第三方單位，因此基因測試劑禮盒的普及流行逐漸引發了道德和法律問題的討論。

由於基因測試劑禮盒已成為聖誕節熱門商品，並針對軍事人員提供折扣促銷，因此國防部特別發布備忘錄提醒不要進行測試。

美國國防部發言人肖恩·羅伯森（Sean Robertson）向《紐約時報》表示，希望確保國防部同仁知道使用這些面向一般消費者的基因測試產品後，將可能產生的風險。

羅伯森近一步解釋，透過基因檢測而意外發現的某些疾病及身體狀態，可能將影響軍事單位同仁的工作。雖然，羅伯森並未詳細說明國防部是擔心哪些「安全風險」，但由於這份備忘錄是由情報部門副部長約瑟夫·科南（Joseph Kernan）和國防部副部長詹姆斯·斯圖爾特（James Stewart）共同簽署，主要目的在於希望保護國防部人員生物特徵數據的隱私，同時也能看出美國情報部門越來越擔心其他國家或組織藉由DNA、指紋、臉部識別來暴露美國國家安全人員的身份。

基因測試公司Ancestry及23andMe分別向《紐約時報》表示否認針對軍事人員銷售，並且強調未經客戶同意不會與第三方共享信息。

資料來源：Yahoo News、Engadget