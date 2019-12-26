把遊戲當電影製作的小島秀夫，總結2019十大必看電影，究竟有哪些電影是遊戲製作鬼才創作的靈感呢？

一向把遊戲當電影製作的小島秀夫，雖然目前還沒有真正執導過任何一部電影，但無論電影界、動畫界或遊戲界人士，對於小島秀夫強大的敘事能力，總是十分推崇。

編按：2019年11月8日，小島秀夫獲得了兩項金氏世界紀錄，分別是「在Twitter擁有最多追蹤者的遊戲總監」與「在Instagram擁有最多追蹤者的遊戲總監」。

先前有消息傳出，小島秀夫打算利用自己成立的小島工作室，在未來認真製作一部電影作品，況且小島秀夫先前也提過，在英文裡「遊戲製作人」與「電影導演」，兩者都叫做「Director」，本質上並沒有什麼不同。

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第一名：《寄生上流》（2019，韓國）

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第二名：《邊境奇譚》（2018，瑞典）

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第三名：《愛爾蘭人》（2019，美國）

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第四名：《大象席地而坐》（2018，中國）

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第五名：《沒有煙硝的愛情》（2018，波蘭）

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以下五部未排名：《傑克蓋的房子》（2018，丹麥）、《我想有個家》（2018，加拿大）、《蜘蛛人：新宇宙》（2018，美國）、《小丑》（2019，美國）、《婚姻故事》（2019，英國）

有趣的是，小島秀夫這份「2019十大影片」清單中，有不少電影其實在2018年就已經推出，如《蜘蛛人：新宇宙》、《我想有個家》等，而且製作國家橫跨歐洲、美洲與亞洲，可見小島秀夫觀影性質的多元。

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此外，以上這些作品幾乎都有獲得全球各大獎項肯定，如《大象席地而坐》就獲得去年金馬獎最佳劇情長片、最佳改編劇本兩項大獎，《我想有個家》則是坎城影展評審團獎，《愛爾蘭人》則是由網路串流龍頭 Netflix 所推出。

責任編輯：江可萱、蕭閔云

本文授權轉載自：T客邦