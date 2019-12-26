東捷資訊是東元集團第八家上櫃金雞，會長黃茂雄26日致詞透露當年成立東捷，源自電腦室與工廠的吵架，如今營運有成，連研華今年都宣佈入股20%。

「本來是東元集團的電腦室，一直跟工廠吵架，後來我就把他們趕出去。」東元集團會長黃茂雄26日出席集團第八家上市櫃公司東捷資訊上櫃掛牌典禮時，幽默致詞，他也透露後續集團還有更多小金雞在排隊。

資訊系統整合商東捷資訊26日以42.6元掛牌上櫃，集團大家長黃茂雄意外出席力挺。

黃茂雄也透露早年趣聞，他說：「東捷資訊前身是東元集團電腦室，結果請一批會電腦的人來，這群人自認懂電腦是天才優等生、智慧超群，卻瞧不起工廠裡面的粗工，兩部門整天吵來吵去。」黃茂雄說他一來，就把電腦室的人趕出去，成為現在的東捷資訊。

東元集團黃茂雄會長(左五)、邱純枝董事長(左四)與東捷資訊高尚偉董事長(左三) 東捷

部門不合？黃茂雄妙招：趕出母公司獨立經營

幽默開場讓現場哄堂大笑。東元集團創立63年，是台灣早年創業迄今屹立不搖的少數老牌集團，業務版圖從電機、家電、資訊跨入建設跟餐飲業，經營的黃茂雄後來更專心發展摩斯漢堡及樂雅樂連鎖餐飲，集團版圖橫跨多種重要產業，1999年將東捷資訊獨立。

東捷資訊獨立後，黃茂雄告訴他們，「給你們三年！」集團保證給訂單三年，支持東捷，但三年後要有其他業務收入，東元給的業務比例會逐漸下降。這批電腦室高材生獨立後，不一樣了！黃茂雄說：「獨立後這群人開始把工廠當客人，不再當成是粗工。」

成為集團第八家上市櫃企業，也是2019年壓軸上市櫃公司，東捷董事長高尚偉表示，從集團獨立後東捷員工服務心態已經完全改變，現在東元占營收比例也不到2成。

研華入股20％，享有兩大富爸爸

看好系統整合商機會，工業電腦大廠研華也在5月投資1.47億元，取得東捷20%私募股票。

東捷是台灣ERP（企業關係流程管理）軟體專業服務業者，是台灣最早跟SAP合作的業者，商業模式是提供ERP自助服務平台，以會員制讓用戶按使用次數收費。近年也跨入智慧工廠及智慧倉儲管理，南向越南及印度設立據點。

東捷智慧工廠解決方案包括RFID產線自動報工、及OCR（影像辨識判讀）品質數據收集等，設備及模製具的AI維修預測智慧派工也已經上線，正在推廣IoT WMS（智慧倉儲管理）。東捷也透露利用AR擴增實境技術做智慧倉儲管理技術，東元無錫廠倉管流程從5天減為2天。

東捷在集團練兵成果不俗，目前已經協助東元電機全球馬達廠交期縮短30%，產能利用率提升10%；更幫總部位於浙江的中國鏡頭大廠舜宇光學整合ERP、MES（執行製造系統）及產線設備，做可視化與即時管理。

根據市場研究機構Markets and Markets預估，智慧工廠總產值將超過2,440億美金，且AIoT預計至2024年前，產值將以26%複合式成長。

責任編輯：陳映璇