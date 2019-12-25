路易莎與星巴克的店數出現黃金交叉，目前路易莎擁有489家門市，雖星巴克持續展店中，但預計今年將正式超越星巴克。

國內咖啡店連鎖市場最熱門話題，就是路易莎（LOUISA COFFEE）的和星巴克（Starbucks）的店數黃金交叉，星巴克今年底預估全年淨增加店數約11家，推測全年約在480家，但近兩年開店狂飆的路易莎咖啡來勢洶洶，統計至最新已經來到489家，將正式超越星巴克。

路易莎是何方神聖？

路易莎成立於2006年，由年僅41歲的董事長黃銘賢獨資創立。黃銘賢家中六口人，父親是台塑公司員工。黃銘賢透露，他從小就想創業，這個種子卻是一個不經意的事件所引發，即父親在台塑上班，而母親則叫孩子們在父親職業欄上填上「商」，他因此從小就思考「商」的意義。

路易莎董事長黃銘賢，大一時發現姊姊買了包咖啡生豆回家，好奇心「煮」了人生的第一杯咖啡，雖然失敗，但讓他開啟了烘豆的興趣。 蔡仁譯攝影

有一次黃銘說跟著爸爸去淡水河釣魚，車行途中收音機傳某個國際政經事件的報導，引發他對於「創業」的想像，讓他在國中之前，就在心中種下創業的種子。

大學畢業前一年，黃銘賢帶著對咖啡的熱情到星巴克打工，工作一年半後，向父親借了20萬買了一部二手烘豆機，開啟了創業的歷程，不久，看到台北市民生東路三段的咖啡店要頂讓，繼續向父親借了39萬元頂下店面，而這家店也是路易莎創始店，如今仍在原址營業。

路易莎咖啡以本土「小」連鎖通路之姿，在幾年內通路數暴增，來到近500家，在台灣甚至超越龍頭星巴克，對此，業界分析，優越的加盟策略、一條龍的經營模式、精準的產品策略三大要點，是快速展店的關鍵。

路易莎2013年時僅有34家店，而且尚未有直營店，隔年快速翻倍來到78家，2017年拉升至300家以上，而去年則突破400家。路易莎董事長黃銘賢透露，優質的加盟模式，讓加盟主「黏住不放」。

黏住加盟主與咖啡客 擠下星巴克

據了解，路易莎有364家的加盟店，但加盟主卻僅有百來位，換言之，一位加盟主平均就擁有三家店，黃銘賢透露，甚至還有一位加盟主開了八家店，主要原因是，路易莎將全部的經營經驗、技術傳授給加盟店，加上優越的加盟條件，讓加盟的單店最快一年半即可回本，也讓加盟主不斷開新店。

此外，業界也指出，由於路易莎從採購、烘豆到產品銷售創造產銷一條龍模式，近年擴充到一定規模後，營運成本大幅降低，獲利後繼續投入工廠、通路的擴充，也讓直營通路快速拉升。

特別的是，路易莎不僅賣咖啡，也兼賣「早餐」，黃銘賢也透露，路易莎很早就引進「莊園級單品咖啡」，受到台灣消費者的歡迎，優質的產品迅速擄獲都會消費者的胃口，因此產品也賣得特別好，營收也順勢提高。

另外一位不願具名的業界人士表示，路易莎飲品平價，甚至有店面配備個人插座的桌子，可說是「只要是為消費者好的事情，就去做」，因為規模還不大，要創新具有靈活性，且店鋪尚未來飽和，可以選擇往哪開都可以，都成為其優勢。

該人士分析，星巴克因發展早，也到了百億營收規模，所以必須評估的事情也較多，「較有包袱。」

路易莎將以三階段發展策略，明年2月拚拓展至第500店，該店預期將落腳在台中市北屯區，另，當前有50家新店面正在籌劃中，明年起拓點策略以「穩定扎實」為主軸，將以拚營收成長為重點。

在發展策略上，黃銘賢表示，2006年為第一階段，主要切入巷弄中的外帶店，2015年5月起擴大轉型，第100家連鎖門市在天母開出，同時是該品牌第一家「街邊店」，2017年10月邁入第三階段，定位為「全方位生活」店型，結合當地城市的在地特色，趨向實用且具有文化內涵的特點。

路易莎咖啡擊敗國際知名品牌，獲得蔦屋書店青睞，進駐TSUTAYA BOOKSTORE。 路易莎咖啡

明年衝540店 後年拚掛牌

在店面開展規劃方面，目前路易莎全台有489家門市，其中125家為直營、364家為加盟店，直營門市均為百坪以上大店，當前籌劃中50家門市，將分布在全台，預期明年全年門市數量將成長到540家左右。而黃銘賢則期許明年中公開發行、年底興櫃、後年掛牌。

面對小老弟飆速開店，星巴克則表示，按照既定擴張計劃，兩家品牌定位不同，對於競爭品牌無法評論。

不過，若單比店數，路易莎逼近500，若比較兩家的營收，因為店型、營收結構、營業面積等不同，以2018年為例，星巴克營收110億元稱霸，大幅領先所有咖啡連鎖通路，也是路易莎的近三倍。換言之，星巴克單店的平均營收推估近2,300萬元，同樣遙遙領先路易莎的近820萬元，短期內要超越仍有困難度。

責任編輯：蕭閔云

本文授權轉載自：經濟日報

延伸閱讀：

1. 九成、40年、5年寬限期 全聯會籲政府推加強版青年房貸

2. 中日韓峰會 簽十年合作願景

3. 台股錢在燒 散戶資金聚集