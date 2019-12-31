有感於高雄氣爆，加上化學工程背景，邱柏瑞與實驗團隊開發一種前所未有的氣體感測器，成為工業環境中能夠實時監測多種特定氣體，並追蹤相關來源的解決方案。

2014年的高雄氣爆事件發生時，邱柏瑞正在加州柏克萊大學攻讀碩士，他焦急地打電話給住在事發現場附近的親戚，確認他們的安危。在那不久之前，邱柏瑞曾在高雄服役過，他當時就是住在這位親戚家中。

因此，高雄氣爆後滿目瘡痍的街道給了他很深的感觸，也讓他相信，工業中氣體感測的解決方案，需要進一步被優化。

5年後，邱柏瑞登上2019年《富比世》30大傑出青年榜單（30 Under 30：Energy），而他創立的史上第一間透過「噬菌體」來做氣體感測器的新創公司Calyx，也得到了來自美國、香港、韓國、台灣等地創投的青睞，獲得近500萬美元的投資金額，使邱柏瑞成為矽谷的台灣創業家之中亮眼的新星。

噬菌體材料壽命長、耐極端環境

噬菌體有何特殊之處？邱柏瑞表示，許多一般感測儀器沒有辦法放在嚴酷的環境下。要檢驗，則需要把樣本拿進實驗室進行測試。而生物材料感測器或者電化學感測器，則比較能夠安裝在工業現場，以物聯網應用的方式即時監控氣體。

然而電化學感測器的耗材是電解質，壽命大約一至兩年；一般生物材料感測器的壽命也有限，很快就會出現生物分解的狀況。但是噬菌體的材料穩定性高，壽命可達五到七年，耐高溫、低溫及強酸、強鹼，同時也可以因應不同產業的需求，透過基因改殖讓噬菌體可以偵測出特定的化學物質，而不會一次對環境中的化學物質都產生反應。

Calyx目前團隊成員共有20人，其中7位研發團隊成員部署在美國，13位工程團隊成員則在台灣，邱柏瑞的日常生活就是空中飛人般地兩地往返。

目前Calyx已經有了許多大企業客戶，多來自美國、日本及歐洲。而除了一般的食品工業及HVAC（暖通空調）公司外，也有了像是畜牧等不同產業的客戶。

「禽類的呼吸道跟哺乳類不同。人類吸進肺裡的空氣換氣率只有20％，多數都會吐出來，但禽類因為有氣囊，是百分之百換氣，因此他們的呼吸道更容易受感染，」邱柏瑞說。而Calyx的感測器可以用來偵測空氣中的氨氣，確保禽類飼養環境的空氣品質。

作為一個在矽谷創業的台灣人，邱柏瑞直說，建立人脈是一件很困難的事。「一開始我們必須努力去參加各式各樣的活動跟論壇，想辦法去認識更多人。」

創業畢竟是一連串不斷突破同溫層的艱難旅程，他曾經參加過除了自己之外，全場只有另外一個亞洲人的會議，逼自己磨練英文演說能力；天天拜訪投資人，吃過無數次閉門羹，才終於讓他得到現在近500萬美元的融資。

對於創業，他認為好的夥伴很重要以外，決心更加重要。「有人認為，要等到自己有了真的很好的點子才去創業，我認為那反而不是重點，」邱柏瑞說，「現在的點子，很可能會在4、5年後變成完全不同的解決方案。對我來說，創業的最終目標是要服務社會。」

目標既然不變，那就要現在就開始做。 邱柏瑞

做一片花萼，保護一朵花的核心

服務社會的心態，也埋在Calyx命名的背後邏輯裡。邱柏瑞說，Calyx是花萼的意思，是保護花的核心的重要結構。保護某件事情的核心，正是Calyx的理念。

此外，作為從柏克萊大學實驗室內起家的公司，柏克萊大學的簡稱「Cal」也被放到了名字內，「y」與「x」則同時暗示了新興的世代、以及DNA中的染色體，進一步強調了公司的未來感以及他們的核心生物技術。

放眼2020，邱柏瑞表示，2019年他們積極進行量產，今年則會積極推廣銷售，並展開下一階段的A輪融資。「現在心態已經調整好了，被拒絕也都習慣了，」他笑說，「我不會因為沒被投就覺得自己不夠好。」或許，這樣不畏失敗的精神，正是Calyx能夠開始嶄露頭角的一大原因。（延伸閱讀：他的無人機，能飛2小時不斷電！）

邱柏瑞

29歲，2019年富比士30大青年創業家之一。畢業於台大化工系，碩士期間在柏克萊大學生物奈米材料實驗室，與團隊研發出了透過「噬菌體」來感測空氣中化學氣體的技術，上圖邱柏瑞手持應用該技術的氣體感測器。

責任編輯：張庭銉