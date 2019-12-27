全聯自五月以來推動的數位轉型佈局成果有目共睹，不只PX Pay成了第三大支付，電商PXGo!也帶來了一個月三千萬的好成績。他們是怎麼做到的？

回顧2019年，任何一間力拚數位轉型的零售通路業者，應該都無法忽視全聯今年亮眼的成績。

今年5月推出PX Pay以來，App下載量已達到560萬次，直接晉升全台第三大行動支付，僅落後街口支付以及Line Pay。而上個月全聯再次推出第二波的數位戰略——行動電商PXGo!，一個月內創下三千萬的業績。

全聯董事長林敏雄笑說，他們這一代雖然腦筋比較守舊，但社會的改變我們不能當作沒看到。他強調，一個通路要進步，要跟得上時代。 光是全聯自己跟上時代沒有用，還得帶著婆婆媽媽一起跟上時代。

第一波數位轉型：行動支付「PX Pay」

PX Pay上線至今，40歲以上的客戶占整體的62%，其中甚至有7%的人是60歲以上的用戶。 「那代表大約有35萬的老年族群正在使用PX Pay，」 全聯執行長謝健南說。

執行長謝健南表示，先推行動支付、再做電商，是全聯數位轉型策略成功的關鍵之一。 全聯

婆媽級客戶的支持響應，成了PX Pay快速崛起的一大原因。但全聯是怎麼做到的？謝健南直說，選擇先推行動支付、再做電商是其中的關鍵。對許多零售通路而言，迅速佈局線上電商，似乎是推動數位轉型的優先抉擇。然而謝健南認為，客戶最常用的功能，才最該被優先處理。

「 消費者每一次交易都要支付，而且支付的使用頻率更高，所以支付要先被溝通，」謝健南說。行動支付一方面方便下載，另一方面可以取代原來的實體會員卡，還能享受各式折扣，自然比較容易被消費者接受。

為鼓勵消費者使用PX Pay，全聯除了聯手八大銀行信用卡，還釋出許多優惠點數。十月份「好友推薦碼」的優惠方案上線，每推薦一個好友就能賺取福利點數100點（相當於10元），推出這招後，接續每天的新註冊用戶有80%都是來自於門市夥伴及親朋好友的推薦。這些地推部隊，是PX Pay能快速累積用戶的一大助力。

謝健南笑著打開自己的PX Pay，上面顯示他的推薦人數已達到52人。他甚至還親自到門市，教婆婆媽媽怎麼下載PX Pay、綁定信用卡。

全聯推行自有支付PX Pay，員工們也都嚴正以待，要提供客戶支付使用的教學服務。 蔣曜宇

此外，全聯也透過儲值金優惠福利，鼓勵用戶不只是用綁定的信用卡消費，而是先把錢存在PX Pay內當成電子錢包來使用，培養用戶 「先儲值再消費」 的習慣。

第二波數位轉型「PXGo!全聯線上購」

推廣半年的行動支付，讓客戶更習慣用手機進行消費後，全聯也準備好推動下一波的行動電商PXGo!。

「我們有這麼多店面、這麼多高鮮度的商品、這麼多重複使用率高的東西，這些都是我們的優勢，」謝健南說。但有優勢還不夠，全聯還想要讓消費變得「更好玩」—— 所以他們推出了分批取貨功能，並主打「轉贈」的使用方式。

「我可以一次買很多，然後分送給親朋好友，」全聯營運長蔡篤昌分享，「像是今年轉贈品比例最高的商品就是湯圓，同時也是歷年湯圓賣最好的一年。」PXGo!上線一個月來創下3,000萬業績， 分次取貨的服務也有望在明年為每間門市多帶進10個客人。

蔡篤昌表示，以前我們總要等到過年過節才送大禮，但有了分次取貨，送禮的習慣也可以被改變。他舉例說，透過PXGo!，以後人們隨時都可以請親朋好友喝咖啡、或送餅乾零食等給他們。

全聯行動電商PX Go!推出分批取貨服務，開啟另類團購、轉贈的使用方式。 全聯

2020目標：第三波數位轉型「實體電商」

行動支付推動以後，解決全聯收銀台大排長龍、沒帶會員卡等問題。但有一項或許是人們比較想不到的：減少店內銅板的數量。

謝健南說，運送銅板有很多的成本。銅板要從銀行運送到各家門市，一年就要耗掉全聯約7千萬元。現在， 全聯的非現金支付比例約38%，比去年同期成長11% ，為全聯省下許多費用。

全聯目前門市數目也已經突破1,000間店，2020的重要目標，則是推廣第三波數位轉型策略：「實體電商」，同時翻新店型，引進更多獨家商品。

實體電商簡單來說，就是計劃以各門市為核心，讓附近的消費者可以先線上下單，再進到實體門市取貨。全聯強調，屆時生鮮品項最快只要2個小時就能取得，且消費者還能透過PXGo!查看各門市庫存狀況，打造更完整的線上線下虛實整合服務。

在新店面部分，12月28日將開幕的中和新生店就是一個具體的案例。占地290坪的這間新門市請來過去曾合作過的日本設計師西川隆，採用更加美式的設計風格，並首次在結帳區加裝3座數位電子看板，播放更多的商品資訊。

「這些數位電子看板可以讓我們溝通更加複雜的商品故事，」謝健南說。像是挪威鮭魚是如何捕撈？桂丁土雞是怎麼培育的？全聯希望能讓顧客在排隊結帳時讓客戶觀看這些故事，瞭解商品的價值，同時讓排隊變得不那麼無趣。他們預計在明年3月將電子看板導入600家門市。

新的全聯中和新生店，請來日本設計師西川隆，打造美式風格超市。 蔣曜宇攝影

全聯導入新的數位電子看板，預計明年三月可以導入600間門市。 蔣曜宇攝影

迎向2020年，全聯還要繼續衝刺。全聯的數位轉型策略，優先思考解決顧客的痛點外，並透過階段性的策略，一步步帶領消費者使用並習慣科技，成為其他業者學習的標竿。

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責任編輯：陳映璇