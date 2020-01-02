「幫對方完成一輩子的願望。」佳世達董事長陳其宏打造大聯盟大艦隊，分享成功投資多家企業心法，2020年佳世達將跨入投資2.0投資潛在獨角獸，他怎麼規劃？

佳世達2017年宣佈投資工業電腦老牌廠友通，2019年（投資第二年）友通年營收已經是2017年的兩倍大，今年大家都在等看友通營收衝破百億元時機點。

友通不是佳世達投資成績單上唯一的好案例，許許多多中小企業因佳世達入股展開高成長，佳世達董事長陳其宏決定投資的企業，第一年都要求有40%營收成長，兩年業績力求翻倍，獲利也必須等比成長。

帶著過去六年打造佳世達「大聯盟大艦隊」的好成績，佳世達2020年將展開「投資新創」新戰略。

陳其宏稱呼這將是投資2.0階段，透過企業創投（CVC）跟加速器投資過去不敢碰的新創，因為，現在佳世達已經更有能力幫助別人（新創），「平台是時候擴大投資族群了」他說。

過去佳世達每年拿30～50億元資金投資大艦隊聯盟，未來規劃投資多少在新創？「不會超過投資預算的20~30%！」陳其宏答，但第一二個範例必須很慎重。

佳世達最新併購案例，董事長陳其宏(中)與聚碩科技董事長吳祚綏(右)佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻(左).jpg 佳世達

陳其宏接受專訪表示，佳世達集團的投資分三個階段，最早期是0.0階段，集團透過達利跟康利投資公司做地毯式投資，遍訪精英，有機會就投，過去六年屬於投資1.0階段，集團開始建立清楚的雷達，盤點雷達上的隱形冠軍，邀請加入建立大艦隊。

佳世達啟動投資2.0，瞄準潛在獨角獸新創

2.0階段，「我們會開始投資潛在獨角獸，開放資金比例給他們。」陳其宏說，過去因投資新創失敗率高，過去六年拚投資效益，所以不看新創，因為一旦投資，新創往往會增資，來回要投資好幾次，且資金也要準備好幾次。

佳世達2018～2019年連續兩年營收都以增加百億元速度成長，過去投資的10幾家企業每年營運都大幅增溫。現在的佳世達更有實力，陳其宏說，若被投資團隊要建立商業模式、欠缺量產能力，只要大艦隊資源挹注，肯定能降低新創失敗風險，提高成功機率。

佳世達表示將投資潛在獨角獸新創，因為營運已經能承受風險。 shutterstock

「我們累積的能量大，有空間承擔風險，當然，高風險高報酬，我們要計算這個平衡。」陳其宏細細分析，看好佳世達加速器成功率很高。「 我們現在就是加速器，讓大艦隊成員營收獲利加大，成長瓶頸突破 。」他說。

那麼，佳世達將投資哪類新創？陳其宏不願意透露，他說，第一批被投資的新創很重要，將嚴格篩選，透過建立篩選原則來提升成功率。由於佳世達名聲已響，不少好案子都自動找上門，台灣現階段環境對新創還不夠健全，有錢的人多，但如佳世達「有錢又有其他東西」的少。

佳世達加速器能為新創提供什麼？「我們比他們（新創）更快，除了錢之外，經驗也更快，可以協助縮短時程。本來預計要做四五次增資，未來會更短。」但他也不急，佳世達才剛開始評估新創案例。

談下別人辦不到的併購，陳其宏：先讓利

陳其宏回顧打造大艦隊的成功心法：願不願意分享，讓利。

外界認為佳世達能每年創造多件併購入股案，是因為陳其宏身段軟，讓佳世達併下許多其他大廠吃不到的關鍵伙伴。

但談到贏得合作方認同的關鍵，陳其宏不吝分享，「他們都是行業裡的隱形冠軍，只是受限於資源，我們有口碑，大家都看得到，我會問對方：你想不想快速翻身！願不願意加入？」

他舉例，佳世達從投資友通僅8.7%股權，就開始挹注集團資源，沒有在計較投資報酬率，是獲得友通呂家信賴的關鍵，「持股比例都可以談， 重要是我們幫他兌現一輩子的願望 ，相信我們就會交給我們，所以我們能給人的都先給。」陳其宏說。

其次，陳其宏每個併購案子都參與，建立手感，團隊也很有耐心處理人的問題，並建立SOP標準化作業流程。每當投資成功，佳世達都會派一名儲備主管前往，曾有主管私下透露「還沒有準備好當總經理」，陳其宏會跟對方說，沒有人是準備好才當總經理的，現在背後有千軍萬馬你不去當，要等形單影隻再去嗎？鼓勵新生代向前衝。

佳世達董事長陳其宏與前財務長王淡如過去合作多起併購，王淡如如今轉任國巨營運長 王郁倫攝影

佳世達投資團隊有多強？前財務長王淡如才退休，2019年加入國巨集團擔任營運長，不出半年就完成500億元併購美國被動元件大廠基美的大案，團隊人才輩出可見一斑。

2020年正開始，佳世達大聯盟大艦隊繼續啟航，下一個投資的新創會是誰？圈內都在看。

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責任編輯：陳映璇