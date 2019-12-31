三星近期神神秘秘地亮相了AI平台NEON，並表示將於CES記者會上正式登場，且比起AI助理，NEON更像「人造人」，可能將擁有情緒?

三星宣佈，在下週的消費性電子展（CES）中，將推出一款名為NEON的「人造人（artificial human）」，並表示NEON並非由智慧助理Bixby衍伸出的產品，卻沒有進一步透露相關產品資訊，吊足了大家的胃口。

消息一出，引起許多揣測，但從產品官網neon.life上的倒數時間可知，發表會將在美東時間1月7日的凌晨3點舉行。

根據《韓國先驅報》的預測，NEON是三星新的人工智慧平台，由三星位於美國的STAR實驗室（Samsung Technology and Advanced Research Lab）所開發，而STAR實驗室目前由三星最年輕的全球副總裁Pranav Mistry所帶領。

目前人工智慧的發展趨勢是開發出接近人類思考邏輯方式的人工智慧平台，包括三星、Google、蘋果在內的科技公司無不向此前進，並且在其推出的裝置上搭載人工智慧助理，希望能提供猶如真實助理般的服務，協助用戶進行搜尋等功能。

三星在人工智慧領域的目標一直都是「確保領先的AI核心技術和平台是具有發言、識別、思考能力的擬人化AI服務，且可為用戶帶來人工智慧驅動的新體驗及價值」，雖然三星長期投注大把資源發展人工智慧，並希望透過人工智慧助理Bixby提升在手機、電視等硬體的使用體驗，甚至還曾傳出要推出智慧音響Bixby Home，但最後未果。

由於人工智慧助理互動背後的運算，依賴大筆的用戶使用習慣資料來做依據，推測Bixby的數據量比不上蘋果的Siri、Google的Google Assistant，因此其發展仍遠落後於競爭對手，也更讓市場預期下週將推出的NEON被視為翻轉三星在人工智慧助理領域聲量的明日之星。

尤其人工智慧助理將是未來5G世代進一步硬體整合操作系統及使用者體驗（user interface）架構的關鍵，因此推出超越Bixby能力的人工智慧平台成為三星的當務之急。

由NEON的官網及社群媒體內容來看，目前僅以英文、韓文和中文等五種語言的圖片寫下「你見過『巧奪天工（artificial）』嗎？」，以及傳達NEON等同人造人（artificial human）並且有情緒，試圖保持神祕同時留下與產品有關的線索。然而，粉絲在NEON的社群平台上猜測可能與「天網」、「Bixby的新品牌」、「可即時交流的全息投影」⋯⋯等各類與人工智慧、交流的服務有關。

NEON的真面目為何，只要再等一週三星就將揭曉，到底三星將推出什麼不同以往的人工智慧平台及嶄新應用，暫且拭目以待。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Korea Herald、BGR