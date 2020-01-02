散熱產業股后健策趕在2019年結束的最後一天，宣佈認購同業金利私募，成為最大股東，健策宣示要將慘虧5年的金利在今年開春首季轉虧為盈，他們要怎麼做？

2020年零組件大整合潮未歇，健策精密趕在2019年最後一天，宣佈認購同業金利私募股，取得37.78%股權，成為最大單一股東，2020年首季將合併財報，而整合動作早已比股權投資更早展開，健策預估2020年首季金利就會先損平。

健策主力產品包括均熱片、水冷散熱模組及EMC導線架（環氧模壓樹脂Epoxy Molding Compounds），主要客戶包括伺服器、CPU大廠、遊戲機及電動車等客戶，散熱業務佔比例超過5成。

受到客戶對散熱需求供不應求，健策2019年10～11月營收跳上5億元以上歷史新高，就開始面臨產能不足的壓力。

為此健策除擴廠外，總經理趙永昌2019年6月先兼任同業金利董事長，協助改整，也伺機參與私募，期望取得金利台灣閒置廠房加以運用。

雙方先前對私募價格談不攏，終於雙方歧見拉近，12月31日，健策董事會宣佈以每股10.47元認購3000萬股私募股，取得金利37.78%股權，投資金額3.14億元，抒解未來產能不足的問題。

健策12月31日宣佈董事會通過認購金利私募 王郁倫攝影

車用IGBT散熱模組出貨今年看2~3倍增加

趙永昌在重大訊息記者會上說，雙方合作聯盟後，將擴大市場規模，提高客戶需求產能，深化雙方合作關係，創造雙贏。而由於金利虧損5年，趙永昌也透露，2020年首季就有機會先協助損平，健策股東不必擔心。

但事實上，由於產能不夠，健策已經先行在大園跟無錫蓋新廠，大園是台灣第三座工廠，第二季將拿到使用執照量產，主要生產車用產品，無錫廠第二座工廠剛蓋好，將生產伺服器及水冷散熱模組，南通新廠預計2020年開始蓋，透過金利取得電鍍執照。

IGBT散熱模組將是車用關鍵零件新星，IGBT中文名是絕緣柵雙極電晶體（Insulated Gate Bipolar Transistor, IGBT），是車用逆變器元件，主要用於電動車輛、鐵路機車及動車組的交流電輸出控制，健策則供應散熱模組。

健策從2014年就入車用散熱產品，最早是跟歐司朗合作車用儀表板及前後車燈等量見，後來跨入EMC導線架打入中高階車用零件，開發鋰電池基板、IGBT模組、ECU（電子控制元件）散熱模組、陶瓷散熱基板等，看好2020年電動車全球銷量突破600萬台，2021年朝800萬台衝刺，對IGBT需求在2020年將達50.11億美元，公司預估2020年IGBT相關業績也將有2~3倍成長。

2019年受惠於電動車市場加溫，對水冷散熱模組及IGBT（絕緣柵雙極電晶體；電流控制半導體元件）需求提高，健策2019年車用

水冷模組業績大增166%，2020年更預估有倍數成長。

健策積極投入電動車相關散熱零件業務，去年業績成長166% 健策

健策2020年跨入伺服器熱板

健策是AMD重要的處理器合作夥伴，除CPU均熱片，今年也因應客戶需要，未來將投入超薄均熱板（VC）開發，2019年伺服器業績已經成長43%，今年預估還將有20%成長。

金利產品線主要以均熱片、散熱板、連接器等，其中均熱片營收約佔4~5成，客戶包括日月光、飛利浦等等，環氧模壓樹脂（Epoxy Molding Compounds, EMC）導線架以LED客戶為主，在中國跟日本科寶合資電源開關零件，是少數獲利的業務。

趙永昌說，金利其實8~9成業績都跟健策相似，但客戶不同，主要是低階產品，過去健策專注高階產品，未來投資金利後，也能做到中低階產品，一次提供客戶高中低階需求，但初期，金利會先以外包協力廠商角色參與製造，過去產品太多不夠專心，未來將逐漸收斂並做資源重新分配整合，健策也會協助金利做技術調整，至於集團未來接單分拆如何安排，趙永昌說這是今年將開始討論的議題。

AMD第二代伺服器處理器EPYC業績大好，也帶動健策成長 AMD

健策是散熱產業績優生，受到伺服器及車用市場亮眼帶動，股價已經登上9年新高，挑戰240元居散熱股后，僅次於超眾，市值高達283億元，這次認購私募能否幫金利灌頂成功？成為散熱產業關注焦點。

責任編輯：蕭閔云