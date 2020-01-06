台灣雖然小，但很強大，不需用別人的觀點看自己，更不需用別人的優勢來否定自己；每個人都有自己的特色，老是看不到台灣優點的人，我相信，他們總有一天會後悔。

台股近來頻創新高，加權指數已經突破1萬2千點，直逼30年前創下的台股最高點12,682。台股創高的關鍵在於電子科技產業抬頭，由台積電帶領的電子權值股發揮推升大盤的力量，讓台股隔了30年後又有再度創高的機會。

對比30年前，當時台灣以石化、紡織等傳統產業為主，但如今，電子科技業已是經濟發展的主軸，台灣的「科技矽島」美名也是世界聞名；在美中貿易戰當下，多年前，外媒形容半導體產業是台灣堅實的國防，這個矽屏障（Silicon Shield）比飛機大砲還要重要，確實是說對了。

不過，談到這裡，我們也不能不回顧一下，曾經有很長一段時間，台灣是相當寂寞的，尤其是美中兩國網路巨擘如Google、Facebook、亞馬遜、阿里巴巴、微信當紅時，很多人都批評台灣沒有跟上全球網路產業的風口，也錯失移動互聯網的大商機，是台灣很大的挫敗。

台灣錯過網路商機的「難言之隱」

這種批判有一段時間相當普遍，其中又以創新工場創辦人李開復為代表。李開復曾說，「台灣錯失了軟體、互聯網、搜尋引擎、社交網路四波重大變革，台灣在PC時代雖擁有硬體優勢，但在著重軟硬整合的AI時代，已明顯落後。」

李開復也認為，台灣除了少數幾家大廠如台積電、鴻海仍保有競爭力，但是在軟體及創業機會上，台灣缺乏軟實力，他大膽預期，台灣沒有任何AI創業的機會，如果年輕人對AI有興趣，想創業，還是要往大市場如中國、美國發展。

李開復的說法，某種程度是對的。台灣確實是錯過了幾波大機會，但仔細想一想，台灣沒有跟上這些重大趨勢，恐怕有不少是非戰之罪，我還是想為這段歷史說幾句話。

其實，台灣在2000年以前網路蓬勃發展時，早期網路公司並不少，技術也不錯，但初期網路應用在台灣沒有快速普及，我覺得確實是整個社會的觀念無法很快改變，但台灣地方小、便利商店林立，信用卡又普及，城鄉差距也不像中國那麼大，因此網路的應用發展確實受限。

此外，台灣市場一向沒有對外來企業卡關設限，政策上鼓勵競爭，並未獨厚本地企業，國際大廠都可以進台灣發展，因此當Facebook、Google等公司切入台灣市場後，本地網路業者當然就很難與這些大廠競爭。

不僅如此，對岸中國更是一個封閉市場，早年台灣網路公司想進軍中國，但中國築起高牆，限制外商（也包括台商）的發展，把外來競爭者阻擋在外。

台灣網路公司在台灣本地及同文同種的中國市場都難以施展拳腳，這是台灣沒有抓住網路商機的主因。

了解自身特色，發展強項站穩全球市場

不過，若以此否定台灣電子科技業的價值，我覺得其實大可不必。政府用法令及行政障礙來限制競爭，也並非在每個行業都能奏效，中國可以限制網路公司競爭，但卻限制不了半導體，也限制不住光學鏡頭等關鍵零組件，這種需要靠真槍實彈的實力產業，台灣做得很好，如今也是對岸及全球都要倚重的供應鏈。

更進一步說，即使台灣沒有阿里巴巴、騰訊或百度，但對岸網路普及後用到的各種技術與產品，從5G基地台、智慧手機、網路基礎設備到數據資料中心等，台灣業者都是關鍵且不可或缺的供應商。

台灣雖然不是現身舞台的要角，卻是幕後關鍵的影武者，這種角色讓美、中兩國貿易戰開打後，台灣仍然可以穩居世界各大廠背後的供應鏈成員。

台灣即使錯失當年的網路商機，但在網路普及後所需的各種科技，從5G基地台、智慧型手機、網路基礎建設到數據資料中心，台灣業者都是不可或缺的供應商。 Red Tiger via shutterstock

從這個角度來看，我也認為，台灣不需要用別人的觀點看自己，更不需要用別人的優勢來否定自己，每個人都有自己的特色，台灣有專精的強項，是別人無法取代的；台灣也不應該偏離自己的特色與能耐，只要集中精力在最有貢獻的地方，自然會有好表現。

此外，我也觀察到，台灣在硬體產業持續不斷精進，尤其是醫療器材領域，這種需要整合生醫與電子（Bio－ICT）兩大產業的新市場，台灣做得相當好。

不管是精密醫材的益安、鐿鈦、台生材，再到搶下全球7%市占的眼底照相機廠明達醫學、手持式超音波產品的超象科技等，這些少量多樣的創新應用將一個個冒出頭，形成一個擋不住的趨勢，也是台灣卡位全球舞台的下一波主流產業。

當然，產業競爭永無止境，台灣不必太得意於現有的成就，走在潮流前端，後面追兵永遠不缺，多學習別人的優點，台灣自然可以持續進步。至於加權指數有沒有突破高點其實不重要，台灣要找到自己的價值與方向，才是產業發展最關鍵的一件事。

責任編輯：陳建鈞

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