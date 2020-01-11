泰國新創團隊Botio打造一款聊天機器人，目標是提供Facebook上的「競標拍賣」流程自動化。

2017年起，聊天機器人（Chatbot）技術快速興起，其24小時不間斷、自動化回覆的功能，不僅縮減顧客的等待時間、降低人工客服的成本，更有助於品牌提供最佳個人化互動體驗，成為中小企業進行客戶關係經營時的得力助手。

「團隊目前擁有7位夥伴，包含產品設計、技術與市場開發；雖然公司才剛成立6個月，但其實我們已經接觸聊天機器人技術長達3年，並有超過14個與創意B2B聊天機器人解決方案的相關計畫。」來自泰國Botio創辦人Songphon Buasathit於採訪時開場介紹。

Botio創辦人。 賀大新攝

從起標到宣布得標：讓「它」代為掌控拍賣流程

「服務對象主要設定中小企業及數位行銷團隊。」Songphon Buasathit提及自家的聊天機器人，目標是提供FB上的「競標拍賣」流程自動化。賣家首先須點擊至Botio網站頁面、建立一則競標發文，接著於內容填寫產品細節，包含名稱、介紹、起標價、競標規則等，按下「開始拍賣」隨即發布一則競標貼文在FB頁面。

Songphon Buasathit 談到產品靈感：「站在買家的立場思考，如果有聊天機器人隨時通知目前最新出價，甚至在競標結束前提醒我們一聲該有多好？」他與我們交流泰國市場用戶習慣，「使用FB平台進行買賣」相當流行。

另一方面，對於賣家來說，由聊天機器人協助發佈競標貼文、監控競價、宣布最新出價，確保買家所有行為都在規範之內；"Congrats, you win!!!"由系統自動傳送訊息、詢問收貨地址等資訊給得標者，一系列服務讓「線上零售」流程實現完全自動化。不僅如此，賣家能夠進入後台使用「儀表板」、查看正在進行中的拍賣活動數據；內容以視覺化、並以直觀方式呈現。

現為市場測試階段，目標跨境台灣

Botio 的服務於 2019 年11月上線，目前仍是免費試用期，未來預計會分為訂閱制與拆帳制。

問及為何選擇以台灣作為跨境首站？Songphon Buasathit 笑著回憶與台灣的不解之緣：「我曾經參加Meet Taipei的活動，當時在現場邀請許多台灣民眾試用（服務），獲得許多反響；後來我們也發現台灣民眾約占整體客戶的70%。」由此推估台灣市場具備一定潛力，進而決心踏入台灣市場。

面對對話式商務（Conversational Commerce）較過往式微，Songphon Buasathit認為，眼下最重要的任務為積極進行市場測試，並找到更符合海外市場需求的切入點。

「在台灣，並沒有那麼多人習慣透過 Facebook 競標購買，即便仍有需求存在、卻不是多數，因此希望 Botio 的服務可轉為粉專行銷的工具，店家可透過競標、抽獎等功能產生更多互動。」Songphon Buasathit補充，對 Botio 而言，現階段將持續打磨產品，建立一個 end-to-end 的模組平台，接著擴大規模、建立一個能被商業社會接受的產品；期待透過即時互動，吸引顧客目光、優化買賣雙方的互動。

創業快問快答

Q：就目前市場狀況，您認為貴公司服務的競爭優勢為何？

The product itself is just a part of botio platform. Our technology is actually designed to launch any robust automation system in a short period of time.

Q：要達到下一步目標，團隊目前缺乏的資源是？

Sales and marketing team and fund to expand the runway.

Q：創業至今，做得最好的三件事為何？

Build a great team with right attitude, create an awesome product and launch in the market.

團隊資訊

公司名稱：Botio.co.ltd

成立時間：2019/6/2

產品名稱：Ujung

上線時間：2019/11/20

團隊人數：7人

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