泰國新創團隊Botio打造一款聊天機器人,目標是提供Facebook上的「競標拍賣」流程自動化。

2017年起,聊天機器人(Chatbot)技術快速興起,其24小時不間斷、自動化回覆的功能,不僅縮減顧客的等待時間、降低人工客服的成本,更有助於品牌提供最佳個人化互動體驗,成為中小企業進行客戶關係經營時的得力助手。

「團隊目前擁有7位夥伴,包含產品設計、技術與市場開發;雖然公司才剛成立6個月,但其實我們已經接觸聊天機器人技術長達3年,並有超過14個與創意B2B聊天機器人解決方案的相關計畫。」來自泰國Botio創辦人Songphon Buasathit於採訪時開場介紹。

Botio創辦人。 賀大新攝

從起標到宣布得標:讓「它」代為掌控拍賣流程

「服務對象主要設定中小企業及數位行銷團隊。」Songphon Buasathit提及自家的聊天機器人,目標是提供FB上的「競標拍賣」流程自動化。賣家首先須點擊至Botio網站頁面、建立一則競標發文,接著於內容填寫產品細節,包含名稱、介紹、起標價、競標規則等,按下「開始拍賣」隨即發布一則競標貼文在FB頁面。

Songphon Buasathit 談到產品靈感:「站在買家的立場思考,如果有聊天機器人隨時通知目前最新出價,甚至在競標結束前提醒我們一聲該有多好?」他與我們交流泰國市場用戶習慣,「使用FB平台進行買賣」相當流行。

另一方面,對於賣家來說,由聊天機器人協助發佈競標貼文、監控競價、宣布最新出價,確保買家所有行為都在規範之內;"Congrats, you win!!!"由系統自動傳送訊息、詢問收貨地址等資訊給得標者,一系列服務讓「線上零售」流程實現完全自動化。不僅如此,賣家能夠進入後台使用「儀表板」、查看正在進行中的拍賣活動數據;內容以視覺化、並以直觀方式呈現。

現為市場測試階段,目標跨境台灣

Botio 的服務於 2019 年11月上線,目前仍是免費試用期,未來預計會分為訂閱制與拆帳制。

問及為何選擇以台灣作為跨境首站?Songphon Buasathit 笑著回憶與台灣的不解之緣:「我曾經參加Meet Taipei的活動,當時在現場邀請許多台灣民眾試用(服務),獲得許多反響;後來我們也發現台灣民眾約占整體客戶的70%。」由此推估台灣市場具備一定潛力,進而決心踏入台灣市場。

面對對話式商務(Conversational Commerce)較過往式微,Songphon Buasathit認為,眼下最重要的任務為積極進行市場測試,並找到更符合海外市場需求的切入點。

「在台灣,並沒有那麼多人習慣透過 Facebook 競標購買,即便仍有需求存在、卻不是多數,因此希望 Botio 的服務可轉為粉專行銷的工具,店家可透過競標、抽獎等功能產生更多互動。」Songphon Buasathit補充,對 Botio 而言,現階段將持續打磨產品,建立一個 end-to-end 的模組平台,接著擴大規模、建立一個能被商業社會接受的產品;期待透過即時互動,吸引顧客目光、優化買賣雙方的互動。

創業快問快答

Q:就目前市場狀況,您認為貴公司服務的競爭優勢為何?

The product itself is just a part of botio platform. Our technology is actually designed to launch any robust automation system in a short period of time.

Q:要達到下一步目標,團隊目前缺乏的資源是?

Sales and marketing team and fund to expand the runway.

Q:創業至今,做得最好的三件事為何?

Build a great team with right attitude, create an awesome product and launch in the market.

團隊資訊

公司名稱:Botio.co.ltd

成立時間:2019/6/2

產品名稱:Ujung

上線時間:2019/11/20

團隊人數:7人

官方網站|Facebook| 新創資料庫