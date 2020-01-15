RE紅包除持續增加應用場景外，將結合自媒體行銷品牌，並投注更多精力於線上商城，運用線上下整合服務，朝向「各種形式紅利點數整合平臺」邁進。

「我創辦過3家網路公司、兩家義大利餐廳，在短短一年就賠光1千萬元，也開過水果行、嘗試過朝九晚五的上班族生活，最終還是回到『創業』。」

展開RE紅包之前，執行長林翊忠歷經多次事業的成功與失敗。自大學時期設立的「辦公室軟體公司」起，便一頭栽入這條不歸路。分享連續創業歷程，林翊忠侃侃地談到：「如果你曾經創業失敗，已踩過無數的坑，再次創業時，就會清楚遠、近、深、淺，哪些直路看起來是彎路、哪些彎路看起來是直路，不再重蹈覆轍。」

RE紅包創辦人兼執行長林翊忠。 Meet 創業小聚

串接便利商店，用科技讓紅包永不歸零

RE紅包在成立前對於亞洲市場進行資料採擷分析和市場調研，了解市場痛點與法規運行，選定香港作為樞紐。

他們投注將近兩年半的心血建置一套系統，有別於支付的金流和具高排他性，RE紅包不做支付，反而將矛頭鎖定在支付行為後的「回饋」，建立「使用無期限、抵用無上限」的點數回饋的模式，讓消費者能夠在消費現場經由掃描 QR Code 立即獲得點數（一點等值於台幣1元）。

對消費者而言，點數的取得更容易、使用場景也擴大，凡與RE紅包締結商家聯盟的店家皆可通用。除此之外，RE紅包亦透過額外在App系統建置抽紅包的遊戲，加深互動性、刺激黏著度。

RE抽紅包遊戲，馬上領取現金回饋！

自成立以來，RE紅包便卯足全力朝商家共享經濟平臺邁進，主攻線下實體通路，為的是集結各行各業店家與消費者的最大利益，以「紅包永不歸零」讓循環經濟永續。 目前，臺北與臺中為臺灣商家佈點最密集的兩個區域，實體店家類別以餐飲業為大宗（60%），再來則是美容業（20%）和其他。

RE 紅包 APP - 店家篇

發現痛點：綁定信用卡的優惠，讓看得到卻吃不到的「紅利」更實用

一直以來，消費者仍須經由信用卡綁定等程序才有資格享有優惠，因此，針對無法取得信用卡的學生族群、小資族群等而言，信用卡回饋的紅利點數仍舊淪為「看得到、吃不到」的隱形大餅。因此，RE紅包執行長提及，下一個營運主軸是將不同銀行的信用卡點數、不同航空的航空里程數及不同品牌消費所累積的點數做整合，以利民眾使用，增加合作信用卡的使用意願。

一旦各家紅利點數遊戲規則可整併，將藉此打破每家銀行「各玩各的」、「封閉」的痛點，使消費過程更愉悅，順勢解決消費者因為偏好或原先習慣只使用固定某幾張卡片消費的情形。 如此一來，使用者可在線上將自動轉換的「紅包點數」，立即到實體通路抵用消費。

綜合過去連續創業的經驗積累，與其他兩位同樣來自臺灣的合夥人瞄準臺灣電子化支付的市場，RE紅包創辦人兼執行長林翊忠點出：「撇除繁複手續、直接將現金回饋實踐於平時的消費場景，才是最有感的消費過程。」

商家聯盟的誕生，打造與商家互利且循環的商業模式

RE紅包執行長分享：「一個成功的循環經濟商業模式，不僅讓企業獲利，更必須同時達到資源妥善運用的效益。」

「紅包點數就像一張貼紙，這張貼紙可以立即兌現，消費者享有優惠外，因為這些『好康』，大家會『呷好逗相報』，所以店家會有源源不絕的客人。」由於紅包無法兌現提領，因此客人必然會再次回流到店家消費，更驗證循環經濟商業模式的可行性。實體店家握足銷售的百分之90，僅需要核撥剩下的百分之10，投注於「發紅包遊戲」當中。

而店家所投注的「發紅包遊戲」中，其中有三分之一為消費者抵用消費的紅包點數，可現折或是累積於之後使用；另外三分之一讓店家運用行銷活動；其餘的三分之一則由RE紅包收取。

RE紅包執行長舉例：「如果店家導客業績為當月三萬元，店家須提撥其中的百分之10，也就是提供三千元發紅包；而這三千元中的三分之一：1000元，就是RE當月的淨利。」

商家聯盟是共享經濟的入場券，掌握數據則是地推的最佳利器

除店家轉介外，地推是線下獲取實質用戶的方式之一，更是品牌行銷的利器。

RE紅包秉持「商家聯盟」、「共享客群」 的觀點，側重於蒐集各項消費行為（包含：店家喜好、來客週期等）做為數據分析，除可提供店家消費行為的預測建議並更有助於向店家收取精準媒合顧客的費用，更能收取龐大的廣告收益。

「地推的難度真的很高，所以現在地推像在推行保險，如果一個成功投保的單，投保的那個人每個月繳納的費用，地推就能從中抽取利潤。」RE紅包執行長類比。

日前，藉由地推人員運用粉絲團推廣、B2B招商、App推播、活動宣傳、產品測試、市場調查等方式佈點，國內日活躍用戶（DAU）跟月活躍用戶（MAU）成功達到百分之50、將近有六十萬用戶。未來，無論臺灣、剛落腳的馬來西亞或其他非亞州的海外市場，RE紅包將視市場需求，考慮外包、由行銷公司協力。

境外發展：印尼、越南、泰國的前景同樣一片光明

日前，RE紅包攜手店家打造聯盟除佈及全臺外，同步落地馬來西亞，採行「跨行業、跨國際」的運行模式，使消費者運用系統即可依照地區切換當下的匯率與收集店家，更可在App首頁提供因地制宜的推播方案，瞄準地域性需求。

RE紅包預計2020開始佈局東南亞各國，將總合作商家將擴增至10000家，使用RE紅包APP的消費者將突破100萬大關。執行長林翊忠也認為印尼、越南、泰國的前景同樣一片光明，未來考慮落腳東南亞。

RE 紅包 APP -消費者篇

而針對應用場景的著力，更因看好使用者年齡層範圍可擴大及延續性，日前已攜手臺灣便利商店巨頭之一的全家建立合作，7-11跟萊爾富預計2020才串接，結合其原有的網際網路應用程式編成介面（API）、開放物件功能與資訊，祭出合適串接與共享整合方式導客。 另外，有別於API系統，另一大超商巨頭7-11仍看準趨勢商機，雖然目前所使用的檔案傳輸協定（FTP）工程較浩大、統整更耗時，仍確定跟上永續經濟的腳步，盼在2020年在這波合作中，搶佔兩萬個目標場景。

未來展望：打造專屬自媒體，推出實境節目貫徹O2O

雖然運用地推可間接為企業增加廣告收益，但RE紅包認為行銷絕不僅有投放廣告的形式。為了使服務可以更全面，以利搶攻最大市場，執行長林翊忠看好O2O策略的前景，結合行動裝置、網路雲端、公司網站，打造完整的O2O模式，給予使用者更便利順暢的消費體驗。

為此，目前RE紅包正額外延攬相關人力和資源挹注研發，將消費者網站上的購買或店家行銷活動導入實體店面；很顯然，建構RE線上商城為首要線上市場切入點。除針對消費者將祭出包納各區特色小吃、各地名產的「RE嚴選頻道」製造驚奇外，線上商城更為店家打造「RE商店街」，協助店家聯盟建置線上商店。想當然，線上、線下的紅包點數可互通、循環使用，才能真正貫徹虛實整合行銷。

此外，RE紅包同步打造能為品牌加值的自媒體，串接聯盟店家、便利超商、有線電視、和線上商城等，與製作人沈玉琳外景實境闖關─「紅包大聯盟」，值得一提的是：節目加入新興元素，邀請藝人與網紅到RE聯盟店家去闖關，成為臺灣第一個與App虛實整合的自媒體。

創業快問快答：

Q：服務的創意來源，是因為發生甚麼事情而有這樣的想法？

A：消費者要得到消費回饋通常都要經由某種支付行為才會發生，而且只能應用在某種封閉系統內，而且消費者付現金得不到任何回饋，若是能有一種服務，目前無論消費者使用任何方式付款卻都可以得到最高4%現金回饋，未來則調整為最高100%回饋，立即生效且無期限，下一筆消費即可最高全額抵用，並且可以跨行業跨國際跨平台使用，是少見的創新服務！

Q：長遠來看，公司想成為一家何種類型的公司？下一步的目標是什麼？你們如何完成？

A：成為大數據應用平台，透過收集消費行為，幫助店家精準行銷，成為陪伴店家經營事業的好夥伴。下一個目標是把系統與know-how複製到其他國家，成為跨國企業。要完成這個目標需要同時有資金挹注與各國在地資源的整合與合作。

Q：創業，教會了你哪些事？簡單分享創業至今以來的心得感想？

A：

1.創業成功三要素：資金、人才、技術，缺一不可，目前最缺乏的是資金。

2.意志力要無堅不摧！在沒有人相信的時候仍要堅信不移！

公司資訊

公司名稱：香港商阿爾伊股份有限公司

成立時間：2017/01/01

產品名稱：RE紅包APP - 史上最好用的現金回饋APP

上線時間：2017/09/01

公司人數：共20人

官方網站｜Facebook｜新創資料庫