德國新創公司喜德科技已經完成車聯網平台,來台尋找軟硬體結合技術,並尋找亞洲市場的夥伴,預計今年11月在台灣推出產品。

「2016年,住在德國的我開車前往大約 170 公里外的城市見重要客戶。駕駛途中,儀錶板上引擎警示燈亮了,我打電話詢問身為專業汽車維修技師的哥哥 Mehmet。」身處遠端的 Mehmet 也無能為力,最後只能和我說:「回家吧,看到車子才能知道什麼東西壞了。」最後,我只能冒著失去一個客戶的風險取消會議打道回府。當車回到維修廠接上了診斷電腦,哥哥判斷只是一個小問題:「按一個按鍵就可以解決了!」來自德國的新創公司喜德科技(S.I.T. TECHNOLOGIES)常務長 Servet 和我們分享親身經驗。

在德國,當汽車需要維修時,如果車主在外地,原本信任的維修技師沒法及時掌握車輛狀況,不確定是否需要立即處理,或還可以再行駛一段路;在陌生的外地,不容易找到信賴的維修廠。若有真的進入維修程序,車主往往需要漫長時間等待,歷時超過維修期間數倍,甚至為此更改工作排程,影響日常生活。

維修技師第一線觀察:維修等待時間難掌控

汽車都有「引擎故障燈」(Engine Check)的設計,如果引擎燈亮起,表示車子出現問題,車主在這個情況下除了查詢說明書,只能尋找維修廠當面與技師確認車輛狀況,這前後花費的等待時間不計其數,有時因為一個小問題,更需承擔很高的外部成本。而前述的等待時間,在德國更因為距離的緣故,被拉得更長。德國面積約為台灣的10倍,幅員廣大且WiFi取得不易,使得本地維修技師跟顧客的關係受限於空間,車主在外地時很難聯繫信任的維修技師,即時的車輛維修服務形成了很大的缺口。

為了解決修車耗時費力、苦尋不到技師等狀況,喜德科技創辦人 Mehmet 帶著汽車工程師的專業,離開第一線維修崗位,毅然投入創業。

unique TELEMATICS 所有車輛通用,即時連線診斷

為了優化汽車維修的歷程,喜德科技以「顧客關係數位化」為出發,研發 unique TELEMATICS。

unique TELEMATICS 是一個小型裝置,只要透過 OBDII 端子連結車輛,就能夠即時搜集車輛資訊並上傳平台,車主只需透過線上瀏覽器、無須下載任何應用程式,即能獲得車輛相關資訊。「凡2001年後出廠的所有車款,我們的裝置皆能支援。」Mehmet提到,數據上傳的頻率可由車主依照購買方案決定,在使用上,車輛數據平台具有兩個入口:一為車主、二為修車廠商。車主登入後可以管理自家車輛的資訊;而維修廠登入後,可進行顧客管理和遠端車輛診斷,從遠端便能處理部分車輛問題。

Servet 以2016年發生於自身上的案例,近一步描述 unique TELEMATICS 在生活中的應用:「有了這項裝置,在引擎警示燈亮了之後,我就可以選擇連線鄰近或者常去的維修廠,維修技師可從遠端告訴我,其實這只是一個按鍵能解決的錯誤,按下去之後可以正常行駛;如果有零件損壞,他能夠告訴我損壞嚴不嚴重,不嚴重的話晚點維修;狀況嚴重就趕快到維修廠處理,維修技師也可以馬上準備我需要的零件與工具,為彼此節省時間。」

unique TELEMATICS為車子連結車輛網絡,能夠即時搜集車輛資訊並上傳平台,更新頻率則依照車主購買的方案決定。 喜德科技提供

跨接台灣市場,看中軟硬體結合技術

「整個德國都在製造汽車,大家假日有空的時間賞車,最想買的東西就是汽車。」德國以汽車品牌與製造名享全球,擁有移民背景的 Mehmet 真切地從日常生活的觀察,描繪出德國人與汽車間的密切關係。根據喜德科技蒐集 2018 年的數據,德國有超過 5600 萬輛車,他們選擇人口最多的巴伐利亞地區市場,在巴伐利亞 980 萬輛車之中,喜德科技目標是在 2022 年讓 25100 個車主使用 unique TELEMATICS。對應台灣市場,2019 年,全台灣有 2190 萬輛汽車,喜德科技也鎖定台北的 490 萬輛汽車,計劃在 2022 年能夠成功取得 5000 個用戶。

喜德科技接觸台灣的契機,是 2017 年德國的科技加速器 Zollhof 聯繫 Mehmet,邀請他一起瞭解逢甲大學跟台中科學園區創新代表的商務拜訪,並向台灣代表說明他正在創業中的計畫,2018 年四月 Mehmet 受邀來到台灣瞭解本地製造業的發展,返回德國後與 Servet 決定進一步拜訪台灣了解更多軟硬體技術,兩人在同年六月又赴台灣考察,認識更多台灣公司跟他們的運作模式。十一月喜德科技成立台灣公司,隨後也加入亞太 5G 加速器、和台灣新創 IGCar 取得合作,從此開始兩週台灣兩週德國的往返創業生活。

喜德科技預計在德國與台灣都採 B2B 模式銷售 unique TELEMATICS,透過維修廠接觸實際用戶。然而,喜德科技尚未找到台灣公司的成員,語言隔閡造成業務上的巨大挑戰,包含硬體代工廠的電話聯絡,以及中文資料閱讀,都需要未來的台灣夥伴協助執行。今年 11 月,喜德科技預計在台灣推出 20-30 個 unique TELEMATICS 產品,藉此更了解台灣的市場與顧客。

創業快問快答

Q:創業,教會了你哪些事?簡單分享創業至今以來的心得感想?

Being able to swim in a pool with sharks...

Q:創業至今,做得最好的三件事為何?

It is a system for every vehicle brand and can use from everybody.

We founded the company end of February and we are already in planing a pilot project with taiwanese companies.

We are one of the lucky members of the APTG 5G accelerator program.

Q:最常被客戶或投資人問起的事情?您會如何回應?

They don't believe that we already have a finished system. After showing them, they really liked it. They also are very happy, that our system is not only for B2B.

團隊資訊

公司名稱:喜德科技有限公司

成立時間: 2019/2/22

產品名稱:remote diagnistics

上線時間:2019 /11 /1

團隊人數: 5人

官方網站| 新創資料庫|Facebook