蘋果睽違28年參加CES並非展示新產品及新技術，而是大談隱私，同場參加的還有Facebook，針對現今熱議的個人數遽的使用權及隱私權發表捍衛宣言。

睽違28年後，蘋果終於再次踏上CES的會場參加主題論壇，這一次不為宣傳任何產品，而是為了分享其隱私政策而來；其他與談者還包括在過去一年受困於隱私外泄爭議的Facebook，以及聯邦貿易委員會（FTC）的官員與P&G的高階主管。（延伸閱讀：沒有人是局外人！史上最嚴個資法衝擊全球，帶你搞懂什麼是GDPR）

代表蘋果參加論壇的全球隱私高階總監珍．霍瓦特（Jane Horvath）以及Facebook的隱私長埃琳．埃根（Erin Egan）同聲強調「隱私也是人權（privacy is a human right）」。

霍瓦特表示，蘋果擁有大量用戶的健康、財務、個人敏感資訊，因此將保護消費者隱私視為公司重要產品策略，她也重申蘋果執行長提姆．庫克（Tim Cook）非常致力於保護隱私，並以此貫穿公司政策制定。

蘋果表示，在執行長庫克帶領下，隱私政策貫穿各項公司決策。 shutterstock

Facebook的隱私長埃根則表示，Facebook去年因劍橋分析公司（Cambridge Analytica）大量個人數據洩露而受到創紀錄的50億美元罰款且影響了8,700萬用戶，因此目前正努力使其所收集的數據以及使用過程朝向透明化發展。目前Facebook已經產品中加入端到端加密，以回應當前川普政府對Facebooku侵犯用戶隱私的質疑。

蘋果與Facebook均異口同聲強調，不論是GDPA或CCPA，都會嚴守法規的內容並調整平台隱私政策，同時也會提供用戶對其個人數據使用的「選擇權」，例如刪除個人數據或使用內容等。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Economic Times、Forbes、CES