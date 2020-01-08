2020 CES來了！《數位時代》前進拉斯維加斯現場，盤點今年不容錯過的三大趨勢，分別是：汽車科技、智聯網以及8K電視。
1 CES現場直擊！Sony、亞馬遜都不敢錯過，汽車科技如何影響你未來十年生活
時序進入2020年，究竟下一個十年，科技會如何改變你我的生活？或許，從CES 2020各家產商端出的最新科技中，可以讓我們一探究竟。
《數位時代》前進拉斯維加斯現場，盤點今年不容錯過的三大趨勢，分別是： 汽車科技、智聯網（Intelligence of Thing）以及8K電視 。
趨勢一：汽車科技
Sony、亞馬遜都把車搬進展場，電動車將改變未來十年！
人人都說，這幾年CES越來越像車展，2020也不例外，壓寶相關技術大廠只增不減。
連亞馬遜、高通、Sony，這些看似與汽車沒有直接關聯的大廠，今年攤位上都擺上一台實體車。汽車科技，已經是近年的CES各家大廠較勁的關鍵領域。
為什麼汽車對科技界來說，會變得如此重要？CTA市場調研總裁Steve Koening指出， 未來十年，電動車將成為世界主流 ，「EV（電動車）就是CES2020的超級大事。」隨之而來嶄新的商業模式與商機，各家業者當然不會想錯過。
根據麥肯錫一項研究，自動駕駛、聯網汽車等產業新創在過去24個月內獲得超過1,200億美元的投資，這個數字仍在持續攀升，絲毫沒有減緩的跡象。
Sony把電動車Vision S開上台了！
CES 2020最令人驚喜的，莫過於Sony竟然也推出一台電動概念車「Vision S」，這是一款與汽車零組件商麥格納（Magna Steyr）共同打造的產品，前後車身共有33個感測器，前座採用一整片的螢幕，取代傳統儀表板，並結合博世（Bosch）、高通、NVIDIA各家大廠的技術於一身，不過官方並沒有透露太多細節。從這個例子就能看出，汽車科技對於科技大咖的重要性。
賓士也推出「阿凡達概念」的電動車Vision AVTR
賓士（Mercedes-Benz）則是受到電影《阿凡達》啟發，推出電動車「Vision AVTR」，人跟車溝通的媒介不再是方向盤，車內也看不到任何傳統控制介面，而是透過具有生物辨識功能的觸控元件操作。官方表示， 駕駛把手掌貼合在觸控元件上，輕輕搖動手腕，就能操控車輛 ，概念聽起很玄，且重新定義了人與車互動的邏輯。
BMW、奧迪電動車，主打舒適的「第三生活空間」
BMW也在展場附近的建築上，放上許多廣告吸引目光，電動車i3 Urban Suite強調內部完全客制化，只保留駕駛座和儀表版，主打大座椅、翹腳墊以及文青風格的溫暖閱讀照明，把車子變成另類的起居間。
主打空間設計的還有奧迪（AUDI），將概念車AI：ME定義為家庭和工作之間的個人「第三生活空間」，」儀表板的位置配有曲面OLED螢幕，藉由車內眼球追蹤科技、語音輸入功能，駕駛只要透過眼神示意，就能在車上訂外送。
展會中另一個有趣的現象，是亞馬遜（Amazon）的攤位，居然被包夾在許多車商之間，攤位上還真的擺上了兩台車。這是因為今年藍寶堅尼、電動車新創Rivian，都宣布要導入智慧助理Alexa；以手機晶片生產著名的高通，則宣布推出自駕車用途的Snapdragon Ride平台，可以降低自動駕駛和先進駕駛輔助系統（ADAS）的複雜性。
電動車的下一步：飛天車
飛天車（flyer car）也是今年交通科技的一大特色。CTA市場調研總裁Steve Koening表示，許多大廠都關注自動駕駛技術，但CES 2020如果要展望下一個未來，能夠電動垂直起降（eVTOL）的飛天車，就可能會是解答。
韓國車廠現代汽車（Hyundai），發表了與Uber合作的空中計程車S-A1 。事實上，過去Uber已經跟Aurora、 Embraer等公司合作過飛天車，這次之所以跟現代合作，是看中現代汽車在量產汽車的豐富經驗，希望能大量生產飛天車，以此壓低成本，讓飛天車在未來成為人人都能負擔的交通工具。
此外，軍用直升機製造商貝爾（Bell），也展出可以乘坐四名乘客的飛天車「Nexus」，官方表示，預計2023年可以開始測試。
趨勢二：智聯網家電愈來愈普及
當AI跑進你家冰箱、洗衣機、吸塵器裡，這就是家的未來樣貌
5G落地，加上人工智慧技術成熟，今年在CES官方記者會上，就預測AI結合物聯網的智聯網（Intelligence of Thing，IoT）技術，將會愈來越普及。
如三星推出結合AI的智慧冰箱「Family Hub」，冰箱內的攝影機能自動辨識食材，還能跟智慧手環、健身器材等設備交換健康數據，依據用戶的健康狀態，給出建議的食譜菜單；而廚房的機器手臂，就能依據菜單，自動煮出健康營養的餐點。
同為韓廠的LG，也推出類似的智慧冰箱產品「InstaView ThinQ」，內建鏡頭同樣能自動辨識食材，內建智慧助理Alexa，用戶可以以聲控方式，直接線上下訂需要的餐點。
除了冰箱，未來十年，洗衣機、烤箱、吸塵器等家電，都會與AI高度結合，並與家中所有設備隨時連網，從三星、LG所展示的產品中，已經想像到未來生活的樣貌。
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趨勢三：8K電視
三星、Sony、LG、TCL大比拚！推出「99％無邊框」電視Q950TS
除了許多汽車，在CES 2020展場中另外一項隨處可見的，就是8K電視，也有讓人置身電視展的錯覺。包括三星、SONY、LG、TCL，都紛紛推出多款8K電視。
主要原因，是因為東京奧運將在下半年登場，官方將用8K轉播賽事，加上5G技術也將商轉，對8K電視發展來說，是一個重要起跑點。
今年三星推出螢幕占比達99％的無邊框8K旗艦電視「Q950TS」，內建AI量子處理器，當播放非8K的影像時，量子處理器可透過機器學習分析、識別像素特徵，能將原本的影片「模擬」成8K畫質，肉眼幾乎看不出差異。
LG的8K產品，內建第三代α9 AI影音智慧處理晶片，也能將未達8K標準的影像，模擬成8K的水準，讓消費者購買產品後，能用模擬的方式，度過8K內容仍不普及的階段。
責任編輯：林美欣
2 不要懷疑，Sony開了一台電動自駕車Vison-S上台
在2019年的CES上，Sony的話題還圍繞在當時最夯的「8K電視」，但今年，Sony卻端出兩盤截然不同的主菜——令人意外地首款電動自駕車Vison-S，以及12月即將上市的PlayStion 5。
關於PS5唯一的「Something New」，只有LOGO
「25年前，我們發表全球第一台PlayStaion，」索尼互動娛樂執行長吉姆·萊恩（Jim Ryan）在Sony CES展前記者會上說道，雖然他上台的時間，只有短短不到10分鐘，但卻是整場記者會上，最令人期待的環節之一。
因為早在去年4月，索尼互動娛樂就已釋出消息，將推出新一代遊戲主機PlayStaion 5；10個月後，粉絲紛紛期待在2020年全球第一個科技大展上，官方會釋出更多「詳細資訊」。
但唯一的「新消息」，只是吉姆·萊恩公布PS5的LOGO。
事實上，自2000年索尼互動娛樂推出PS2後，一路到PS3、PS4，其LOGO和字體設計都沒有變過，只有最後的數字變了，看到PS5的LOGO後，讓全球滿懷期待的粉絲有些「哭笑不得」，紛紛調侃表示，這是「革命性的LOGO」、「根本超乎想像」、「我還以為是PS2呢」。
除此之外，吉姆·萊恩按照慣例，也給出一些PlayStation銷售成績，「繼PS2後，PS4仍是全世界第二款暢銷的遊戲主機。」
全球銷量第一的遊戲主機仍是PS2，截止目前已賣出超過1.55億台；排名第二的PS4，在全球則售出逾1.06億台；PS4遊戲銷量也達11.5億個，而2016年推出的PS VR，則也賣出500萬台。
另外，官方也指出，每月遊戲用戶達1.03億。根據國外電玩網站VGChartz統計，在任天堂的Switch問世後，2019年三大遊戲主機市占率大洗牌，PS4從「老大」跌至「老二」，而「老對手」微軟Xbox One，則維持第三。
無論如何，遊戲主機在2020年也迎來了另一場新戰局，被稱為「微軟最強遊戲主機」的Xbox Series X，也將於2020年第四季上市，但IHS Markit分析師Piers Harding-Rolls預測，PS5在2020年的銷量將會超過Xbox Series X，因為玩家在PS4時代，累積很高的品牌忠誠度，因此「跳槽」的機率變小了。
Sony電動自駕車Vison-S亮相
但讓現場觀眾一座皆驚的，還是完全出乎預料的電動自駕車Vison-S。
雖然Sony總是會出乎預料，推出不少令人驚喜的「黑科技」。但畢竟這是Sony第一次這麼明確的涉獵在「車」這一領域，還真是讓人嚇了一跳，也藉此看出今年CES，自駕車、電動車，仍是最大的主題之一。
「我們正在往Mobility（移動性）邁進，過去10年的趨勢是行動通訊，但現在我們的方向是雷達和自駕車傳感器，」吉田憲一郎說道，Vison-S就是最好的的第一步。
這一台原型車，是Sony和Bosch、NVIDIA、高通多個公司合作，一起共同開發而成，無論是車內車外，都遍布傳感器，全車共搭載33個傳感器，包括圖像傳感器、雷達、ToF（飛時測距）等等，好讓Vison-S可以360度監測車內外狀況。
Sony也透露，Vison-S目前自駕車水準達level 2，目標今年要在道路上進行駕駛實驗，但沒有對外銷售的計畫。Sony在自駕車領域的下一步是什麼，就看看CES正式開展後，是否會有更多計畫透露。
責任編輯：陳映璇
3 亞馬遜聯手2大車廠！你一句指令，Alexa就幫你線上付加油錢
就如消費性電子展（CES）官方所揭露的今年展會趨勢，汽車科技是本屆大展眾所矚目的焦點。在電商、雲端技術領域呼風喚雨的亞馬遜，如今也看上汽車市場的龐大潛在商機。
過去多年來，從智慧音箱、電視、時鐘到微波爐，亞馬遜語音助理Alexa大舉拓展勢力範圍，成為普及率最高的語音助理，圍繞民眾生活周遭的各樣科技產品，幾乎無處不見它的身影。
亞馬遜進軍汽車領域，拓展Alexa車內應用
然而，卻有一樣比智慧音箱普及率更高的載體，尚未被Alexa完全攻陷，那就是汽車。在駕駛的場景中，由於雙手必須專注於開車，語音功能的地位無可取代，可說是Alexa的主場。
目前正於美國拉斯維加斯舉辦的CES展上，亞馬遜宣布與知名超跑車廠藍寶堅尼、電動車新創Rivian締結合作關係，讓Alexa進一步深入這塊領域。
亞馬遜表示，蘭寶堅尼旗下超跑Huracán EVO將配備Alexa語音助理；同時Rivian正在開發的R1T皮卡車及R1S休旅車（SUV）中，也將成為Alexa的新居所。這兩款電動車預計分別在2020下半年及2021年正式上市。
亞馬遜與Rivian的關係相當密切，去年10月時，執行長貝佐斯（Jeff Bezos）曾透露，他們已向Rivian下訂10萬台送貨車。亞馬遜本身也是Rivian的主要投資者，2018年曾領投一輪7億美元的融資。（解密2019年獨角獸報告：142家新創入榜，電動車黑馬強勢竄出）
這並非亞馬遜在汽車領域首度出擊。從2016年開始，他們便開始與車廠合作，提供利用搭載Alexa的智慧裝置遠距啟動汽車的功能；2017年，福特更成為首家透過App導入Alexa語音助理的車廠；奧迪、福斯、BMW等大廠隨後也跟上腳步，在車載設備上支援Alexa。
從2019年開始，亞馬遜開始加速汽車領域的布局，正式開賣車用智慧音箱Echo Auto；9月通用汽車也宣布，今年上半年別克、凱迪拉克、雪佛蘭等旗下品牌將推出搭載Alexa的新車款。
為了吸引更多車主使用，亞馬遜也開始為Alexa加入切合駕駛需求的功能，例如付款。他們已與石油大廠埃克森美孚（Exxon Mobil）合作，提供用戶一句話線上支付加油錢的功能。
Fire TV整合後座娛樂系統，乘車可看HBO、Netflix
亞馬遜在汽車領域的布局，也不單只有擴張Alexa的應用版圖，同時也宣布他們將與BMW、飛雅特克萊斯勒合作，以旗下Fire TV供應後座娛樂系統，Voxx Automotive及台灣Garmin等廠商將協助進行整合。屆時乘客將可以透過Fire TV利用Prime Video的各種服務，例如觀看HBO或Netflix。
根據《CNBC》去年底的報導，亞馬遜曾透露進軍汽車後座娛樂系統，提供Fire TV串流媒體服務的念頭，不過當時Alexa Auto副總裁Ned Curic表示，由於智慧型手機與平板已經相當普及，所以公司還在評估中。
亞馬遜還攜手軟體開發商，計劃將亞馬遜語音服務（AVS）整合進地圖導航服務，如Bosch、地圖繪製公司HERE、TomTom等業者的產品之中，目標讓駕駛過程的語音控制能更為簡便。
另外，上述提到的車用智慧音箱Echo Auto也預計將在國際市場推出，而印度會是它的第一站，從1月15日開始販售。
資料來源：CNBC、Forbes、TechCrunch
責任編輯：陳映璇
4 三星、LG對決8K電視！一拚燒出「99%無邊框」產品
8K電視，依舊是三星、LG這兩大韓廠今年相互較勁的重點。
CES 2020開展前夕，三星（Samsung）搶先發表了外界期待的QLED 8K無邊框電視，以及MicroLED、Lifestyle電視系列產品。其中，螢幕占整體面積99%、無邊框的8K旗艦電視最受到矚目；LG也緊接著宣布推出88吋、77吋的「真8K」電視，官方自豪表示，8K電視系列產品解析度，全超越美國消費技術協會（CTA）定義的新8K官方標準。
AI量子晶片加持，沒有8K也能靠模擬
去年CES中，LG、三星、SONY等大廠都發表了8K顯示器產品，今年8K畫質已經是各家的基本配備。
根據市調機構IHS Markit預測，8K電視在2018年全球出貨量不到2萬台，但到了2019年將成長到43萬台，2020年則約至200萬台。
三星無邊框的8K旗艦電視「Q950TS」，螢幕厚度約1.5公分，設計上縮減螢幕四周邊框，使得螢幕占整體面積99%，這個比例是目前市場第一。
這類無邊框螢幕（Infinity Screen）因為很薄，安裝時可以緊貼牆面，消費者從遠處看，就彷彿邊框消失了，相較於傳統電視有更好的「美觀」優勢。（延伸閱讀：明明內容幾乎為零，為什麼科技大廠都搶推8K電視？）
8K電視是目前是畫質最好的液晶電視，Q950TS可以支援8K原生內容播放，今年起，消費者可以在家中收看8K攝影機拍攝的串流影片，目前三星也打算跟YouTube等夥伴合作，拍攝更多8K原生內容。
不過，因為8K攝影機價格昂貴，市場要普及沒那麼快，為了不讓消費者買了Q950TS，卻感受不到8K的威力，三星自去年起在8K電視中內建AI量子處理器，當播放非8K的影像時，量子處理器透過機器學習分析、識別像素特徵，能將原本的影片「模擬」成8K畫質，肉眼幾乎看不出差異。
此外，看電視時最怕聊天、吸塵器等環境雜音影響體驗，Q950TS配有「Active Voice Amplifier（AVA）」功能，當出現雜音時，系統會調高音量、強化聲音清晰度，來減少觀看過程中所受到的噪音干擾。
同時，Q950TS除了配有三星自家語音助理Bixby，同時也將亞馬遜的Alexa、Google Assistant整合在一起，也就是說買一台QLED 8K系列電視，就等同擁有上述智慧助理服務，不必再費心一個一個跟電視配對。
如同樂高，MicroLED能拼成你想要的電視尺寸
三星電子影像顯示事業部總裁Jong-hee Han提到：「消費者每天都會用螢幕在家工作、運動，甚至是購物。隨著生活型態演變，電視螢幕也應與時俱進。」三星也針對行動世代需求，重新設計電視。
去年三星發布了新一代Micro LED面板，簡單來說，就是把電視變成一塊一塊像樂高的拼圖，藉由模組化設計，使得螢幕可以拼裝成不同尺寸。三星The Wall系列拼接電視，今年新增加88吋、93吋、110吋與150吋四種拼接面積，消費者可以根據家中需求自行調整，另外，也很適合商展、廣告、演唱會等商業需求。
MicroLED面板也是無邊框設計，可以融入任何環境中。據《數位時代》現場觀察，每塊MicroLED面板之間，幾乎看不出接縫，大約一秒鐘就能輕鬆拆下，要拼裝擴增螢幕時，大約兩秒鐘，螢幕就會自動根據新的面積，調整內容顯示的比例。
螢幕隨手機旋轉，滿足行動世代需求
除了軟硬體技術的革新，美學設計上也有新的進展。旗下The Frame系列電視，可以選擇不同材質、顏色的邊框，今年加入32吋、75吋兩種新版本。把電視變成宛如藝術畫框般好看，當螢幕上播放畫作影像時，遠看幾乎不會察覺這是一台電視，三星也跟許多藝術單位合作，要把螢幕顯示器與藝術展覽進一步結合。
此外，為了滿足千禧世代使用手機的習慣，「The Sero」系列產品增加水平和垂直方向選轉功能。簡單來說，消費者在家中可以把手機、電視連接，同步螢幕畫面，當手機旋轉方向時，電視也會同步旋轉，這麼一來，消費者可以在電視上，以手機習慣的操作模式，收發email、看直播影片、滑Instagram限時動態，都能滿足各類內容觀賞的需求。
LG強打8K遊戲體驗
三星宣布推出無邊框的8K旗艦電視「Q950TS」後，LG也緊接著宣布推出88吋、77吋的「真8K」電視，官方自豪表示，8K電視系列產品解析度，全超越美國消費技術協會（CTA）定義的新8K官方標準。
系統搭載第三代Alpha 9處理器，有能力自動調節畫面對比、強化臉部細節，同時配有ThinQ AI語音辨識技術。除了影像品質的提升，LG也宣布成為首家通過NVIDIA G-SYNC技術標準的電視品牌，白話來說，LG的OLED電視產品，可以滿足遊戲玩家對畫面低延遲的需求，堪稱市面上最適合拿來玩遊戲的電視產品。
LG家庭娛樂事業部總裁Park Hyoung-sei強調：「LG最新的8K OLED TV產品，配備最新的技術，無論任何格式的內容，都能用最棒的畫質播放，消費者可以放心。」
責任編輯：蕭閔云