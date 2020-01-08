時序進入2020年，究竟下一個十年，科技會如何改變你我的生活？或許，從CES 2020各家產商端出的最新科技中，可以讓我們一探究竟。

《數位時代》前進拉斯維加斯現場，盤點今年不容錯過的三大趨勢，分別是： 汽車科技、智聯網（Intelligence of Thing）以及8K電視 。

2020 CES展揭露三大科技趨勢，分別是汽車科技、智聯網與8K電視。 高敬原攝影

趨勢一：汽車科技

Sony、亞馬遜都把車搬進展場，電動車將改變未來十年！

人人都說，這幾年CES越來越像車展，2020也不例外，壓寶相關技術大廠只增不減。

連亞馬遜、高通、Sony，這些看似與汽車沒有直接關聯的大廠，今年攤位上都擺上一台實體車。汽車科技，已經是近年的CES各家大廠較勁的關鍵領域。

為什麼汽車對科技界來說，會變得如此重要？CTA市場調研總裁Steve Koening指出， 未來十年，電動車將成為世界主流 ，「EV（電動車）就是CES2020的超級大事。」隨之而來嶄新的商業模式與商機，各家業者當然不會想錯過。

根據麥肯錫一項研究，自動駕駛、聯網汽車等產業新創在過去24個月內獲得超過1,200億美元的投資，這個數字仍在持續攀升，絲毫沒有減緩的跡象。

Sony把電動車Vision S開上台了！

CES 2020最令人驚喜的，莫過於Sony竟然也推出一台電動概念車「Vision S」，這是一款與汽車零組件商麥格納（Magna Steyr）共同打造的產品，前後車身共有33個感測器，前座採用一整片的螢幕，取代傳統儀表板，並結合博世（Bosch）、高通、NVIDIA各家大廠的技術於一身，不過官方並沒有透露太多細節。從這個例子就能看出，汽車科技對於科技大咖的重要性。

CES2020最令人驚喜的，莫過於SONY竟然也推出一台電動概念車「Vision S」。 高敬原

Sony電動概念車「Vision S」，前座採用一整片的螢幕，取代傳統儀表板。 高敬原攝影

賓士也推出「阿凡達概念」的電動車Vision AVTR

賓士（Mercedes-Benz）則是受到電影《阿凡達》啟發，推出電動車「Vision AVTR」，人跟車溝通的媒介不再是方向盤，車內也看不到任何傳統控制介面，而是透過具有生物辨識功能的觸控元件操作。官方表示， 駕駛把手掌貼合在觸控元件上，輕輕搖動手腕，就能操控車輛 ，概念聽起很玄，且重新定義了人與車互動的邏輯。

受到電影《阿凡達》啟發，賓士推出了電動車「Vision AVTR」。 高敬原

BMW、奧迪電動車，主打舒適的「第三生活空間」

BMW也在展場附近的建築上，放上許多廣告吸引目光，電動車i3 Urban Suite強調內部完全客制化，只保留駕駛座和儀表版，主打大座椅、翹腳墊以及文青風格的溫暖閱讀照明，把車子變成另類的起居間。

BMW在展場附近的建築上，放上許多電動車i3 Urban Suite的廣告吸引目光。 高敬原

主打空間設計的還有奧迪（AUDI），將概念車AI：ME定義為家庭和工作之間的個人「第三生活空間」，」儀表板的位置配有曲面OLED螢幕，藉由車內眼球追蹤科技、語音輸入功能，駕駛只要透過眼神示意，就能在車上訂外送。

奧迪（AUDI）將概念車AI：ME定義為家庭和工作之間的個人「第三生活空間」。 高敬原

展會中另一個有趣的現象，是亞馬遜（Amazon）的攤位，居然被包夾在許多車商之間，攤位上還真的擺上了兩台車。這是因為今年藍寶堅尼、電動車新創Rivian，都宣布要導入智慧助理Alexa；以手機晶片生產著名的高通，則宣布推出自駕車用途的Snapdragon Ride平台，可以降低自動駕駛和先進駕駛輔助系統（ADAS）的複雜性。

展會中另一個有趣的現象，是亞馬遜（Amazon）的攤位，居然被包夾在許多車商之間，攤位上還真的擺上了兩台車。 高敬原

電動車的下一步：飛天車

飛天車（flyer car）也是今年交通科技的一大特色。CTA市場調研總裁Steve Koening表示，許多大廠都關注自動駕駛技術，但CES 2020如果要展望下一個未來，能夠電動垂直起降（eVTOL）的飛天車，就可能會是解答。

韓國車廠現代汽車（Hyundai），發表了與Uber合作的空中計程車S-A1 。事實上，過去Uber已經跟Aurora、 Embraer等公司合作過飛天車，這次之所以跟現代合作，是看中現代汽車在量產汽車的豐富經驗，希望能大量生產飛天車，以此壓低成本，讓飛天車在未來成為人人都能負擔的交通工具。

韓國車廠現代汽車（Hyundai），發表了與Uber合作的空中計程車 S-A1。 高敬原

此外，軍用直升機製造商貝爾（Bell），也展出可以乘坐四名乘客的飛天車「Nexus」，官方表示，預計2023年可以開始測試。

軍用直升機製造商貝爾（Bell），也展出可以乘坐四名乘客的飛天車「Nexus」。 高敬原

趨勢二：智聯網家電愈來愈普及

當AI跑進你家冰箱、洗衣機、吸塵器裡，這就是家的未來樣貌

5G落地，加上人工智慧技術成熟，今年在CES官方記者會上，就預測AI結合物聯網的智聯網（Intelligence of Thing，IoT）技術，將會愈來越普及。

如三星推出結合AI的智慧冰箱「Family Hub」，冰箱內的攝影機能自動辨識食材，還能跟智慧手環、健身器材等設備交換健康數據，依據用戶的健康狀態，給出建議的食譜菜單；而廚房的機器手臂，就能依據菜單，自動煮出健康營養的餐點。

智慧冰箱「Family Hub」能跟智慧手環、健身器材等設備交換健康數據。 高敬原

接收到冰箱給出食譜建議，廚房的機器手臂能自動煮出健康營養的餐點。 高敬原

同為韓廠的LG，也推出類似的智慧冰箱產品「InstaView ThinQ」，內建鏡頭同樣能自動辨識食材，內建智慧助理Alexa，用戶可以以聲控方式，直接線上下訂需要的餐點。

除了冰箱，未來十年，洗衣機、烤箱、吸塵器等家電，都會與AI高度結合，並與家中所有設備隨時連網，從三星、LG所展示的產品中，已經想像到未來生活的樣貌。

趨勢三：8K電視

三星、Sony、LG、TCL大比拚！推出「99％無邊框」電視Q950TS

除了許多汽車，在CES 2020展場中另外一項隨處可見的，就是8K電視，也有讓人置身電視展的錯覺。包括三星、SONY、LG、TCL，都紛紛推出多款8K電視。

主要原因，是因為東京奧運將在下半年登場，官方將用8K轉播賽事，加上5G技術也將商轉，對8K電視發展來說，是一個重要起跑點。

三星、SONY、LG、TCL等大廠都推出多款8K電視。 高敬原

今年三星推出螢幕占比達99％的無邊框8K旗艦電視「Q950TS」，內建AI量子處理器，當播放非8K的影像時，量子處理器可透過機器學習分析、識別像素特徵，能將原本的影片「模擬」成8K畫質，肉眼幾乎看不出差異。

LG、三星的8K電視產品，都能用模擬的方式，度過8K內容仍不普及的階段。 高敬原

LG的8K產品，內建第三代α9 AI影音智慧處理晶片，也能將未達8K標準的影像，模擬成8K的水準，讓消費者購買產品後，能用模擬的方式，度過8K內容仍不普及的階段。

責任編輯：林美欣