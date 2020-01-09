2020年總統大選在即，從去年開始，網路上流竄的假資訊不斷干擾選舉，讓以民主自豪的台灣蒙上一層陰影。到底誰在散播假資訊、選民又要如何防堵，成為了2300萬人最關心的話題。

為了打擊平台操控和虛假訊息、維護政治廣告的公開透明，各大社群平台從2019年起紛紛推出相對應的策略，提供台灣選民最真實的即時資訊。

Facebook──政治廣告背後金主是誰，都要說清楚

先來看台灣人最常使用的社群平台Facebook（臉書）的做法。Facebook並不禁止政治廣告，而是以公開、透明的方式，讓使用者了解自己看到的po文、廣告是從何而來。

像是在去年11月中，Facebook就宣布在台灣實施社會議題、選舉或政治相關廣告資訊透明度工具，並推出廣告檔案庫。在其中可以看到在台灣的po文中，政治或選舉相關廣告數量、目前台灣粉絲專頁或候選人的廣告整體花費，以及廣告檔案庫中的熱門搜尋關鍵字。

另外，在今年1月，Facebook也首度為台灣總統選舉特別成立「戰情室（War Room）」，由工作小組與地區性選舉中心共同監看平台，並即時回應可能出現的威脅。

LINE──推出訊息查證平台，打擊假訊息

通訊軟體LINE在全台灣擁有2,100萬名月活躍用戶，每天在群組間傳遞約93億則訊息，訊息的流通量非常龐大，萬一假訊息在群組內流竄，影響力也相當驚人。

因此，在去年7月，LINE推出了「LINE訊息查證」平台，希望能鼓勵民眾透過LINE訊息查證的官方帳號及網站，即時辨識可疑訊息真偽，降低假訊息被轉傳的機率。用戶只需要將「LINE訊息查證」的官方帳號加為好友，日後看到可疑訊息時，只需將文字訊息及報導連結完整貼到官方帳號中，便可獲得更進一步的查證結果。

已有查核結果的消息，系統會直接回覆查核結果；尚未查核的消息，則會被回報給查核單位，當有進一步的查證消息，系統將會再做提醒。

用戶只需把連結、文字等貼給訊息查證的官方帳號，查證小幫手會自動即時搜尋資料庫並核對最相似的查證結果。 Line

Twitter──禁止政治廣告，相信「政治訊息只可贏取，不可購買」

為了要禁止任何有意操控選舉程序的行為，或是散播誤導性的內容， Twitter（推特）全面禁止在自身平台上投放政治廣告。同時，也禁止被政府財政或評論控制的媒體機構投放廣告。Twitter表示，相信「政治訊息只可贏取，不可購買。」

Twitter也設立了舉報管道，期待透過這個機制，降低不理性的謾罵、攻擊或其他違規行為，為台灣建構更健康的選舉環境。目前，Twitter也已經訓練、協助中央選舉委員會以及執法機構使用這個舉報管道。

Twitter為台灣總統大選設計專屬投票章表情符號，讓相關議題能被更深入整合討論。 Twitter

Google──利用演算法，依照網站可信度排序

最後，台灣人最常使用的搜尋引擎Google，同樣也在去年2月發表了《Google如何打擊不實資訊》白皮書，向使用者分享如何以橫跨Google搜尋、Google新聞、YouTube及Google廣告產品的全面防線，來防堵蓄意散布的錯誤資訊。

整體來說，Google靠3招來打擊假訊息。首先，Google會利用「排名演算法」編排資訊，並以此原則對待所有網站和內容創作者，用以確保內容的品質以及可信度。

第二，Google將反制不肖人士散布的錯誤訊息。第三，Google認為，要協助使用者掌握正確訊息的關鍵，是讓使用者更容易取得背景資訊和多元看法，因此Google新聞中的完整報導功能，能協助使用者瀏覽更多特定新聞周期內非個人化深度報導。

除了透過以上3種方式之外，Google也持續與MyGoPen等台灣的事實查核單位合作，同時藉由Google自身的篩選機制多管齊下，希望能有效提升閱聽人的數位素養及媒體識讀，對抗不實訊息。

責任編輯：林美欣