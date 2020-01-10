台灣總統大選前夕，選舉相關訊息滿天飛舞，隨兩黨選情緊繃，「查水表」三字爆紅，成為兩派政黨人馬互斥焦點，究竟選前爆紅的「查水表事件」是什麼？《數位時代》採訪團隊展開事實查核，看兩大社群官方怎麼說。

小辭典：究竟什麼是查水表？ 這是從中國戲劇傳出來的網路流行語，本來只是說自來水公司查家戶的水表是否正常運作，確認收費精準度，但後來許多電視劇演出警察上門辦案，謊稱身份是查水表好讓盜賊開門的案例，讓網民引伸為調侃「被警察登門盤查」代名詞。

台大教授批評故宮遭約談，民眾誤傳影片

近期查水表話題延燒，事情是從2019年底，一位台大政治系教授蘇宏達在Facebook公開批評故宮政策，在12月遭台北市警方以「假消息」違反《社會秩序維護法》約談引爆，儘管最後士林地方法院判定是言論自由不起訴，但由於批評政策而遭約談，在選前格外敏感，遭質疑政府是不是用「查水表」封殺言論自由。

蘇宏達教授因為臉書的發文，遭到警方約談 蘇宏達官網

本週「查水表」話題越來越擴大，有民眾在網路隨手轉傳一個影片，不察內容有誤，結果被多個政府單位約談調查，另外也有一位民眾在私人LINE群組裡，打趣開賭盤「買菜還是買魚？」結果被人檢舉，警方初期也誤認為是總統大選地下賭盤，約談該為使用者。

這些情形在選舉激化中被放大，成為政黨相互攻擊的工具，「查水表」一詞也變熱門。

假新聞不只在選舉，醫療跟農產消息多

網路時代訊息傳遞快速，往往還來不及查證就已經快速擴散，為了打擊假消息假新聞，不僅政府紛紛成立澄清專區，民間也自發性組織事實查核小組，比方LINE群組美玉姨和Cofacts真的假的群組，幫助民眾確認訊息真偽，但隨選舉投票日將近，政黨跟候選人訊息更是紛亂。

為遏止網路假新聞及假消息，2018年底有立委提案《社會秩序維護法》第六十三條中「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，欲增列「未經查證於網路散播、傳遞假新聞、假消息或散佈謠言，足以影響公共之安寧秩序者。」罰則可處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰。

民間許多社團自組假新聞查核服務，希望遏止假新聞氾濫，圖為美玉姨LINE假消息查核群組 螢幕截圖

行政院2018年12月也針對災害防救法糧食管理法、農產品市場交易法食品安全衛生管理法，核子事故緊急應變法提出修法草案，新增散播謠言或不實消息違法類型。在廣播電視法也增訂業者自律規範機制，要求事實查證。

LINE對話內容皆受保護，唯聊天雙方才能解密

通訊軟體LINE在台擁有近2,300萬的用戶，成為最普遍的即時通訊軟體，為做到資訊揭露的公正性與透明，LINE自2018年時就已開闢「選情專區」，目的是為了讓候選人能有一個經官方認證的平台能發表政見、與選民接觸，同時也可讓民眾有可信賴的管道去掌握選情。

對於近期Facebook因應大選在台成立跨部門工作小組、類似國外戰情室組織，隨時監控平台上的假訊息、假帳號，LINE也表示，對於來源不明的訊息，用戶可透過「LINE訊息查證」官方帳號進行搜尋，若已有查核結果會第一時間回應，反之則會再交由第三方專業查核機構進行查證。

至於在貼文串上所轉貼的文章，因屬開放性版位，除民眾能自行檢舉不當貼文外，LINE官方也有系統針對貼文進行檢測，若經查證違反LINE服務條款則將予以處理。

假新聞需要民眾有新聞識讀能力，並由民間跟政府一起努力查核。 螢幕截圖

至於假帳號，LINE表示用戶若有發現可疑的帳號或群組，可利用檢舉功能回報，交由官方處理。

而有關LINE聊天欄位裡的對話內容，不論是群組或是私人都有受到LINE點對點加密技術的保護，在尊重用戶隱私的前提下LINE不會、也無法掌握用戶的對話內容，因此無論何種形式LINE都不會單方面配合政府隨意調閱用戶資料，也不會配合監聽或審查，只有對話的雙方可為彼此的訊息加解密，第三方是無法攔截或讀取。

檢舉假資訊、假帳號，Facebook人力、科技力都上場

除了針對台灣今年的總統大選，在地設立戰情室之外，其實從去年開始，Facebook就陸續有針對惡意訊息、假訊息、假帳號的應對措施。

像是在2019年6月，Facebook就已經公佈了最新的社群守則，說明有9個面向的訊息（成人裸露畫面與性行為、霸凌與騷擾、兒童裸露畫面與兒童性剝削、假帳號、仇恨言論、垃圾訊息、全球恐怖主義宣傳、暴力和相關圖像內容、毒品與槍械相關圖像）是違規資訊，將利用科技偵測，被Facebook以「違反社群守則」的名義下架。

而且，為了把關違規內容，Facebook將內容政策團隊成員擴編至1萬5千人，駐紮在全球各地，讓所有違規貼文都能在24小時內被審查。同時，Facebook也運用人工智慧以及各類演算技術，透過科技的力量，主動發現更多違規的內容發布。像是在2019年第一季，就有22億個假帳號被停權，而且其中有9成以上是利用科技偵測。

責任編輯：蕭閔云