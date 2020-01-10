隨著大選白熱化、網軍現形，社會對立氣氛逐漸濃厚。當假資訊透過科技擾亂選情，選民可以怎樣利用科技，反制假訊息？
1 LINE群組問「買菜還是買魚」被警方約談！為什麼選前「查水表」成熱門關鍵字？
台灣總統大選前夕，選舉相關訊息滿天飛舞，隨兩黨選情緊繃，「查水表」三字爆紅，成為兩派政黨人馬互斥焦點，究竟選前爆紅的「查水表事件」是什麼？《數位時代》採訪團隊展開事實查核，看兩大社群官方怎麼說。
小辭典：究竟什麼是查水表？
這是從中國戲劇傳出來的網路流行語，本來只是說自來水公司查家戶的水表是否正常運作，確認收費精準度，但後來許多電視劇演出警察上門辦案，謊稱身份是查水表好讓盜賊開門的案例，讓網民引伸為調侃「被警察登門盤查」代名詞。
台大教授批評故宮遭約談，民眾誤傳影片
近期查水表話題延燒，事情是從2019年底，一位台大政治系教授蘇宏達在Facebook公開批評故宮政策，在12月遭台北市警方以「假消息」違反《社會秩序維護法》約談引爆，儘管最後士林地方法院判定是言論自由不起訴，但由於批評政策而遭約談，在選前格外敏感，遭質疑政府是不是用「查水表」封殺言論自由。
本週「查水表」話題越來越擴大，有民眾在網路隨手轉傳一個影片，不察內容有誤，結果被多個政府單位約談調查，另外也有一位民眾在私人LINE群組裡，打趣開賭盤「買菜還是買魚？」結果被人檢舉，警方初期也誤認為是總統大選地下賭盤，約談該為使用者。
這些情形在選舉激化中被放大，成為政黨相互攻擊的工具，「查水表」一詞也變熱門。
假新聞不只在選舉，醫療跟農產消息多
網路時代訊息傳遞快速，往往還來不及查證就已經快速擴散，為了打擊假消息假新聞，不僅政府紛紛成立澄清專區，民間也自發性組織事實查核小組，比方LINE群組美玉姨和Cofacts真的假的群組，幫助民眾確認訊息真偽，但隨選舉投票日將近，政黨跟候選人訊息更是紛亂。
為遏止網路假新聞及假消息，2018年底有立委提案《社會秩序維護法》第六十三條中「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，欲增列「未經查證於網路散播、傳遞假新聞、假消息或散佈謠言，足以影響公共之安寧秩序者。」罰則可處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰。
行政院2018年12月也針對災害防救法糧食管理法、農產品市場交易法食品安全衛生管理法，核子事故緊急應變法提出修法草案，新增散播謠言或不實消息違法類型。在廣播電視法也增訂業者自律規範機制，要求事實查證。
LINE對話內容皆受保護，唯聊天雙方才能解密
通訊軟體LINE在台擁有近2,300萬的用戶，成為最普遍的即時通訊軟體，為做到資訊揭露的公正性與透明，LINE自2018年時就已開闢「選情專區」，目的是為了讓候選人能有一個經官方認證的平台能發表政見、與選民接觸，同時也可讓民眾有可信賴的管道去掌握選情。
對於近期Facebook因應大選在台成立跨部門工作小組、類似國外戰情室組織，隨時監控平台上的假訊息、假帳號，LINE也表示，對於來源不明的訊息，用戶可透過「LINE訊息查證」官方帳號進行搜尋，若已有查核結果會第一時間回應，反之則會再交由第三方專業查核機構進行查證。
至於在貼文串上所轉貼的文章，因屬開放性版位，除民眾能自行檢舉不當貼文外，LINE官方也有系統針對貼文進行檢測，若經查證違反LINE服務條款則將予以處理。
至於假帳號，LINE表示用戶若有發現可疑的帳號或群組，可利用檢舉功能回報，交由官方處理。
而有關LINE聊天欄位裡的對話內容，不論是群組或是私人都有受到LINE點對點加密技術的保護，在尊重用戶隱私的前提下LINE不會、也無法掌握用戶的對話內容，因此無論何種形式LINE都不會單方面配合政府隨意調閱用戶資料，也不會配合監聽或審查，只有對話的雙方可為彼此的訊息加解密，第三方是無法攔截或讀取。
檢舉假資訊、假帳號，Facebook人力、科技力都上場
除了針對台灣今年的總統大選，在地設立戰情室之外，其實從去年開始，Facebook就陸續有針對惡意訊息、假訊息、假帳號的應對措施。
像是在2019年6月，Facebook就已經公佈了最新的社群守則，說明有9個面向的訊息（成人裸露畫面與性行為、霸凌與騷擾、兒童裸露畫面與兒童性剝削、假帳號、仇恨言論、垃圾訊息、全球恐怖主義宣傳、暴力和相關圖像內容、毒品與槍械相關圖像）是違規資訊，將利用科技偵測，被Facebook以「違反社群守則」的名義下架。
而且，為了把關違規內容，Facebook將內容政策團隊成員擴編至1萬5千人，駐紮在全球各地，讓所有違規貼文都能在24小時內被審查。同時，Facebook也運用人工智慧以及各類演算技術，透過科技的力量，主動發現更多違規的內容發布。像是在2019年第一季，就有22億個假帳號被停權，而且其中有9成以上是利用科技偵測。
責任編輯：蕭閔云
2 2020大選，台灣要乾淨選舉！臉書、LINE、Google端出什麼秘密武器打假？
2020年總統大選在即，從去年開始，網路上流竄的假資訊不斷干擾選舉，讓以民主自豪的台灣蒙上一層陰影。到底誰在散播假資訊、選民又要如何防堵，成為了2300萬人最關心的話題。
為了打擊平台操控和虛假訊息、維護政治廣告的公開透明，各大社群平台從2019年起紛紛推出相對應的策略，提供台灣選民最真實的即時資訊。
Facebook──政治廣告背後金主是誰，都要說清楚
先來看台灣人最常使用的社群平台Facebook（臉書）的做法。Facebook並不禁止政治廣告，而是以公開、透明的方式，讓使用者了解自己看到的po文、廣告是從何而來。
像是在去年11月中，Facebook就宣布在台灣實施社會議題、選舉或政治相關廣告資訊透明度工具，並推出廣告檔案庫。在其中可以看到在台灣的po文中，政治或選舉相關廣告數量、目前台灣粉絲專頁或候選人的廣告整體花費，以及廣告檔案庫中的熱門搜尋關鍵字。
另外，在今年1月，Facebook也首度為台灣總統選舉特別成立「戰情室（War Room）」，由工作小組與地區性選舉中心共同監看平台，並即時回應可能出現的威脅。
LINE──推出訊息查證平台，打擊假訊息
通訊軟體LINE在全台灣擁有2,100萬名月活躍用戶，每天在群組間傳遞約93億則訊息，訊息的流通量非常龐大，萬一假訊息在群組內流竄，影響力也相當驚人。
因此，在去年7月，LINE推出了「LINE訊息查證」平台，希望能鼓勵民眾透過LINE訊息查證的官方帳號及網站，即時辨識可疑訊息真偽，降低假訊息被轉傳的機率。用戶只需要將「LINE訊息查證」的官方帳號加為好友，日後看到可疑訊息時，只需將文字訊息及報導連結完整貼到官方帳號中，便可獲得更進一步的查證結果。
已有查核結果的消息，系統會直接回覆查核結果；尚未查核的消息，則會被回報給查核單位，當有進一步的查證消息，系統將會再做提醒。
Twitter──禁止政治廣告，相信「政治訊息只可贏取，不可購買」
為了要禁止任何有意操控選舉程序的行為，或是散播誤導性的內容， Twitter（推特）全面禁止在自身平台上投放政治廣告。同時，也禁止被政府財政或評論控制的媒體機構投放廣告。Twitter表示，相信「政治訊息只可贏取，不可購買。」
Twitter也設立了舉報管道，期待透過這個機制，降低不理性的謾罵、攻擊或其他違規行為，為台灣建構更健康的選舉環境。目前，Twitter也已經訓練、協助中央選舉委員會以及執法機構使用這個舉報管道。
Google──利用演算法，依照網站可信度排序
最後，台灣人最常使用的搜尋引擎Google，同樣也在去年2月發表了《Google如何打擊不實資訊》白皮書，向使用者分享如何以橫跨Google搜尋、Google新聞、YouTube及Google廣告產品的全面防線，來防堵蓄意散布的錯誤資訊。
整體來說，Google靠3招來打擊假訊息。首先，Google會利用「排名演算法」編排資訊，並以此原則對待所有網站和內容創作者，用以確保內容的品質以及可信度。
第二，Google將反制不肖人士散布的錯誤訊息。第三，Google認為，要協助使用者掌握正確訊息的關鍵，是讓使用者更容易取得背景資訊和多元看法，因此Google新聞中的完整報導功能，能協助使用者瀏覽更多特定新聞周期內非個人化深度報導。
除了透過以上3種方式之外，Google也持續與MyGoPen等台灣的事實查核單位合作，同時藉由Google自身的篩選機制多管齊下，希望能有效提升閱聽人的數位素養及媒體識讀，對抗不實訊息。
責任編輯：林美欣
3 AI也能揪出誰在帶風向？島民衛星還原偏頗媒體給你的「情緒新聞」
在瑞典哥德堡大學（University of Gothenburg）針對179國的民主機制運作進行研究的V-Dem（Varieties of Democracy）計畫中，「遭受外國假資訊攻擊」的指標項目裡，台灣名列第一。
隨著許多網軍公司在媒體上現形，用假帳號帶風向，甚至造成社會的對立與撕裂，當科技透過各式各樣的裝置和社群媒體，無時無刻地將訊息傳送給每一個人，進入21世紀第三個十年，眼前最緊迫的問題之一，將是判斷資訊的真偽，同時避免虛假、偏頗訊息影響人類對於周遭人事物的看法。
或許有人會認為，深陷假資訊的「重災區」，我們應該盡快研究國外的因應對策和實際案例，但是台灣大學資工系助理教授陳縕儂卻指出：「台灣是受資訊戰干擾最嚴重的國家，國外的人其實更想請教我們在第一線如何應對。」
用AI打假，能辦到嗎？
陳縕儂表示，針對真正錯誤的假資訊，人為事實查核機構能做的比AI更多，她更想聚焦的是立場鮮明的「偏頗資訊」。畢竟，理論上應該客觀中立、正反並陳的媒體訊息，若隱藏了價值判斷於其中，將比刻意造假、無心疏漏的錯誤更難查核與察覺。
有鑒於此，陳縕儂與台灣人工智慧實驗室合作， 用AI中前瞻的自然語言處理（NLP）技術，架設了一個新聞分析網站「島民衛星」 ，在2019年11月底時上線，希望藉此更加系統化地找出各家媒體背後的立場與議題操作手法。「我的想法是，既然我們覺得媒體裡有偏頗的報導，我們能否將同一事件、不同媒體的報導，用AI整理出來？」
於是，陳縕儂著手分析台灣18家主流媒體報導，透過Google於2018年年底推出的語意分析AI演算法「BERT」，把每家媒體報導同一新聞事件時都提到的資訊整理出來，提供較為中性、無立場判斷的「事件摘要」。她同時也把各家媒體獨家提到的資訊附在下方，讓民眾可以清楚看見各媒體的價值取向，並評比每個新聞事件的報導分歧度。
此外，島民衛星也統計不同媒體對熱點新聞人物、事件的報導次數，觀察報導比例是否失衡，並運用AI做語意分析，畫出人物之間的拓樸關係圖。
「每家媒體的差異其實相當大，」陳縕儂說，透過列出媒體對於話題人物的陳述，例如「韓國瑜諷刺蔡英文」或「蔡英文擊潰韓國瑜」等，可以清楚看出各家媒體如何解釋新聞人物之間的關係。她目前正持續優化該功能，希望以後可以進一步標示出人物之間的關係為正面、負面或中性，評估媒體是否有大量運用情緒性文字來煽動大眾的嫌疑。
趕在2020年總統大選前將島民衛星計畫上線，陳縕儂希望能提供更客觀的媒體分析數據。「我把開發的成果拿給政大新聞所的一位老師看，他說這項功能可以讓他更有效地得到資訊，也提供了有可信度的引述來源，對資訊戰的研究人員大有幫助──因為他們過去大多透過手工做分析。」
標記網軍ID，揪出到底誰在帶風向？
長期來看，島民衛星的目標是成為民眾獲取新聞的入口網站，先在這裡接收最完整、全面的新聞資訊，再去看各家媒體的具不同立場的報導細節。
為了達到這個目標，陳縕儂還有更多的開發與研究要做。舉例來說，目前她正投入的一項計畫，是搜集PTT八卦板上鄉民的回應，設法揪出「網軍」、標記出他們的ID，未來再將計畫成果上傳到島民衛星。
此外，在分析、揭露假資訊之外，她更想反守為攻，透過研究假資訊傳播的速度與方式，來策畫傳播「澄清資訊」的手段，杜絕「大街罵人，小巷道歉」的窘境。
2020年代必將是一個資訊紛擾的年代。陳縕儂認為，要有效對抗資訊戰，有兩件事最重要：其一是使用者建立起防範意識，另一個則是作為訊息供應者的社群平台，應建立假資訊的因應機制，像是降低網軍帳號發文的觸及率，主動防堵資訊戰。
然而，「降低（文章）觸及就等於降低收入。如何在公司營收與社會利益做拿捏，將是社群平台逃不掉的問題。」陳縕儂說。
責任編輯：林美欣、江可萱
4 韓國瑜拍電影了？新創用Deepfake惡搞候選人，這是神創作還是惡趣味？
本月3日，名為「哈囉樓主Lucid Film」的YouTube帳號，上傳了一支由「新店周星馳＋景美吳孟達」為主講人的影片，畫面還出現總統候選人韓國瑜的身影。團隊表示這是靠一個LINE群組，找來各方「明星臉」演員要拍電影的創業之作，並稱該LINE群組已爆滿。
整支影片不只演員相貌神似星爺與達叔，連聲音都跟經典港片中的配音十分雷同，乍看還以為港星真的入框了。
干擾大選，翟本喬呼籲：別轉發影片
對此，和沛科技創辦人、現時代力量不分區立委參選人翟本喬，昨（6）日在Facebook粉絲團上極力呼籲：「千萬不要轉傳相關影片！」並指出在Deepfake合成技術越來越純熟的時刻，人們將益發難以辨識訊息真偽，更警告：「在這禮拜週末就要選舉的時刻，這樣的合成影片恐試圖透過各種管道（PTT、LINE等）來滲透全台灣參與地下賭盤的人，進而影響選舉。」
儘管團隊事後更新說明，全都是DeepFake技術製作，並表示影片中宣稱的「明星臉劇團」是劇情中的一部分，團隊是「希望做到華語影片中的最好」致力於內容創作上，並針對網友追問是電腦合成還是真人的提問，更酸回：「認識一個女生，就想問她照片有沒有修圖，見面以後就想叫她卸妝，卸妝以後再問她有沒有整型⋯⋯我明白這就是人性。」
然而，在選舉前夕的敏感時刻，創作團隊隱身幕後、沒有進一步公開資訊，還用上了以假亂真的Deepfake技術等情況下，對於假資訊惑眾事件仍時有所聞的當今社會，這支影片究竟是創意神作還是踩在灰色地帶的惡趣味，可能每一個人的標準都不同，從留言區可見一斑，既有網友熱情表示「好喜歡」、「期待發光發熱」，也有人指稱「這是誤導」、「好難笑」。
歐巴馬也被惡搞！Deepfake造假影片亂竄
回過頭來，到底什麼是Deepfake？Deepfake一詞由deep learning（深度學習）與fake（偽造）組合而成，專指基於人工智慧（AI）技術的人體圖像合成應用，只要提供有足夠的人物影音素材做機器學習，就可以合成假影片。
先前有不少透過Deepfake製作的名人性愛影片或是惡作劇短片在網路上流傳，也有許多假新聞是透過這個方式製作。2017年華盛頓大學研究團隊也發表一系列美國前總統歐巴馬的「造假」影片，當時該團隊僅分析17小時的歐巴馬演講影片就達到惟妙惟肖的成果。（延伸閱讀：最新AI「對嘴」技術可偽造幾可亂真的影片內容）
然而，Deepfake技術讓影片造假門檻降低，比起正面影響，似乎造成更多隱憂，不少打假技術、打假新創也跟著冒出頭。（延伸閱讀：AI換臉的偽造影片到處流竄，識別造假的軍備競賽開打）
去年（2019）底，西雅圖時報（The Seattle Times）報導指出，隨著2020美國總統大選即將到來，華盛頓大學的CIP研究中心便致力公開新技術，幫助人民識假、打假，美國奈特基金會（John S. and James L. Knight Foundation）更從去年7月宣布捐出5,000萬美元，提供給研究科技如何改變民主的相關單位。
責任編輯：陳映璇
5 8成首投族都在這！Dcard近百萬用戶第一次投票，本土社群大玩家怎麼服務這群人？
中華民國第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉（以下簡稱2020年總統與立委選舉），即將在1月11日舉辦。
根據中央選舉委員會公布的資料，推估可投票人數將有1,934萬人，其中118萬人是第一次參與總統選舉，也是俗稱的「首投族」。
而擁有每月15億月瀏覽次數，發跡於學生族群的匿名交流平台Dcard表示，在20-23歲首投族的年齡區間中的Dcard會員數高達94萬，意指近8成首投族都是Dcard會員。
Dcard更首度與台灣公共電視與iKala（愛卡拉）合作，將在開票期間提供直播與聊天室，讓上百萬名Dcard會員得以即時得知開票狀況。
Dcard攜手公視與iKala首度推出開票直播聊天室
在1月11日16:00至20:00總統大選開票期間，Dcard將首度與台灣公共電視與iKala在Dcard電腦網頁版與iOS、Android行動版上提供開票直播聊天室。
由公視提供直播訊號授權，iKala旗下服務GCP專門家與StraaS提供直播技術支援，串接Dcard會員認證，讓Dcard會員能夠即時觀看開票統計之外，也能分享心情與參與意見討論，隨時掌握開票進度。
Dcard目前擁有400萬會員、月流量高達15億，在全台灣網站流量排名名列第14名，已經是學生族群、年輕人最熱門的討論地。近半年來，隨著2020年總統與立委選舉的到來，在Dcard「時事板」上討論政治、選舉話題也較以往更為熱烈。
Dcard希望能夠藉由自家主打的「匿名性」，讓會員們在觀看開票結果時能夠更自在地表達意見，不用擔心因為不同的立場而害怕發聲。
8成首投族是Dcard會員，總統蔡英文也發文
更重要的是，占有投票族群6%的首投族大多是學生，同時其中有8成為Dcard會員。2019年7月，看準Dcard凝聚年輕人的力量，蔡英文總統更帶著畢業證書特別拜訪Dcard辦公室，也於7月14日首度於Dcard發文分享「出差在紐約過境轉機」。雖然是匿名發文，仍被許多人猜出是蔡英文的工作行程。
對大量年輕人有極大影響力的Dacrd，也特別製作了「首投族懶人包」，提醒第一次投票的年輕朋友各種須知。包含記得攜帶「投票三寶」：國民身分證（必帶）、投票通知單（知道自己所屬的投開票所也可）與印章（可用簽名代替）。
以及投票時的「五大禁止」：禁止攜帶手機、禁止拍照、禁止攜帶宣傳品、禁止亮票，以及禁止帶走選票。
責任編輯：蕭閔云