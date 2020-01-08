哪裡能找到最多的「首投族」？在學生族群中熱門的匿名交流平台Dcard上，幾乎可以找到過半的首投族族群。

中華民國第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉（以下簡稱2020年總統與立委選舉），即將在1月11日舉辦。

根據中央選舉委員會公布的資料，推估可投票人數將有1,934萬人，其中118萬人是第一次參與總統選舉，也是俗稱的「首投族」。

而擁有每月15億月瀏覽次數，發跡於學生族群的匿名交流平台Dcard表示，在20-23歲首投族的年齡區間中的Dcard會員數高達94萬，意指近8成首投族都是Dcard會員。

Dcard更首度與台灣公共電視與iKala（愛卡拉）合作，將在開票期間提供直播與聊天室，讓上百萬名Dcard會員得以即時得知開票狀況。

Dcard

Dcard攜手公視與iKala首度推出開票直播聊天室

Dcard攜手台灣公共電視、iKala，在Dcard App與網頁版上提供直播開票結果與即時討論區。 Dcard

在1月11日16:00至20:00總統大選開票期間，Dcard將首度與台灣公共電視與iKala在Dcard電腦網頁版與iOS、Android行動版上提供開票直播聊天室。

由公視提供直播訊號授權，iKala旗下服務GCP專門家與StraaS提供直播技術支援，串接Dcard會員認證，讓Dcard會員能夠即時觀看開票統計之外，也能分享心情與參與意見討論，隨時掌握開票進度。

Dcard目前擁有400萬會員、月流量高達15億，在全台灣網站流量排名名列第14名，已經是學生族群、年輕人最熱門的討論地。近半年來，隨著2020年總統與立委選舉的到來，在Dcard「時事板」上討論政治、選舉話題也較以往更為熱烈。

Dcard希望能夠藉由自家主打的「匿名性」，讓會員們在觀看開票結果時能夠更自在地表達意見，不用擔心因為不同的立場而害怕發聲。

8成首投族是Dcard會員，總統蔡英文也發文

更重要的是，占有投票族群6%的首投族大多是學生，同時其中有8成為Dcard會員。2019年7月，看準Dcard凝聚年輕人的力量，蔡英文總統更帶著畢業證書特別拜訪Dcard辦公室，也於7月14日首度於Dcard發文分享「出差在紐約過境轉機」。雖然是匿名發文，仍被許多人猜出是蔡英文的工作行程。

為了讓更多首投族理解投票規則，Dcard特別製作了「首投懶人包」。 Dcard

對大量年輕人有極大影響力的Dacrd，也特別製作了「首投族懶人包」，提醒第一次投票的年輕朋友各種須知。包含記得攜帶「投票三寶」：國民身分證（必帶）、投票通知單（知道自己所屬的投開票所也可）與印章（可用簽名代替）。

以及投票時的「五大禁止」：禁止攜帶手機、禁止拍照、禁止攜帶宣傳品、禁止亮票，以及禁止帶走選票。

責任編輯：蕭閔云