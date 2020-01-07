新年剛過，一組號稱《撞臉劇團》的「新創團隊」，運用Deepfake技術上線了一支由「新店周星馳、景美吳孟達」主講的影片，引來翟本喬喊話：千萬不要轉傳！

本月3日，名為「哈囉樓主Lucid Film」的YouTube帳號，上傳了一支由「新店周星馳＋景美吳孟達」為主講人的影片，畫面還出現總統候選人韓國瑜的身影。團隊表示這是靠一個LINE群組，找來各方「明星臉」演員要拍電影的創業之作，並稱該LINE群組已爆滿。

整支影片不只演員相貌神似星爺與達叔，連聲音都跟經典港片中的配音十分雷同，乍看還以為港星真的入框了。

干擾大選，翟本喬呼籲：別轉發影片

對此，和沛科技創辦人、現時代力量不分區立委參選人翟本喬，昨（6）日在Facebook粉絲團上極力呼籲：「千萬不要轉傳相關影片！」並指出在Deepfake合成技術越來越純熟的時刻，人們將益發難以辨識訊息真偽，更警告：「在這禮拜週末就要選舉的時刻，這樣的合成影片恐試圖透過各種管道（PTT、LINE等）來滲透全台灣參與地下賭盤的人，進而影響選舉。」

儘管團隊事後更新說明，全都是DeepFake技術製作，並表示影片中宣稱的「明星臉劇團」是劇情中的一部分，團隊是「希望做到華語影片中的最好」致力於內容創作上，並針對網友追問是電腦合成還是真人的提問，更酸回：「認識一個女生，就想問她照片有沒有修圖，見面以後就想叫她卸妝，卸妝以後再問她有沒有整型⋯⋯我明白這就是人性。」

然而，在選舉前夕的敏感時刻，創作團隊隱身幕後、沒有進一步公開資訊，還用上了以假亂真的Deepfake技術等情況下，對於假資訊惑眾事件仍時有所聞的當今社會，這支影片究竟是創意神作還是踩在灰色地帶的惡趣味，可能每一個人的標準都不同，從留言區可見一斑，既有網友熱情表示「好喜歡」、「期待發光發熱」，也有人指稱「這是誤導」、「好難笑」。

歐巴馬也被惡搞！Deepfake造假影片亂竄

回過頭來，到底什麼是Deepfake？Deepfake一詞由deep learning（深度學習）與fake（偽造）組合而成，專指基於人工智慧（AI）技術的人體圖像合成應用，只要提供有足夠的人物影音素材做機器學習，就可以合成假影片。

先前有不少透過Deepfake製作的名人性愛影片或是惡作劇短片在網路上流傳，也有許多假新聞是透過這個方式製作。2017年華盛頓大學研究團隊也發表一系列美國前總統歐巴馬的「造假」影片，當時該團隊僅分析17小時的歐巴馬演講影片就達到惟妙惟肖的成果。（延伸閱讀：最新AI「對嘴」技術可偽造幾可亂真的影片內容）

然而，Deepfake技術讓影片造假門檻降低，比起正面影響，似乎造成更多隱憂，不少打假技術、打假新創也跟著冒出頭。（延伸閱讀：AI換臉的偽造影片到處流竄，識別造假的軍備競賽開打）

去年（2019）底，西雅圖時報（The Seattle Times）報導指出，隨著2020美國總統大選即將到來，華盛頓大學的CIP研究中心便致力公開新技術，幫助人民識假、打假，美國奈特基金會（John S. and James L. Knight Foundation）更從去年7月宣布捐出5,000萬美元，提供給研究科技如何改變民主的相關單位。

責任編輯：陳映璇