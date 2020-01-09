發展綠能、綠電，除了友善環境，還能延伸公益行動。陽光伏特家在台推出綠電憑證公益專案，為社福機構宜蘭聖嘉民建置太陽能電廠，預估創造364萬元的綠電價值。

「在能源轉型的路上沒有人是局外人，」陽光伏特家創辦人陳惠萍說著。

台灣最大公民電廠平台「陽光伏特家」，2016年上線以來推動認購太陽能板帶動綠電投資風潮，8日攜手花旗銀行、面膜大廠大江生醫啟動綠電憑證公益專案，幫助社福機構宜蘭聖嘉民建置屋頂型太陽能電廠，預計20年將創造364萬元綠電收益。

在花旗企業、宜蘭縣政府、一般民眾贊助下，宜蘭聖嘉民的長照中心、啟智中心蓋了22.2kw、23.87kw兩座屋頂型太陽能電廠，建造總成本約295萬元。

宜蘭聖嘉民啟智中心23.87 kw屋頂型太陽能電廠，於2019年底建置完成。 陽光伏特家

建造太陽能，除了能直接減輕中心的電費負擔外，每發1000度還可產生一張再生能源憑證（T-REC）將由大江生醫購買。聖嘉民將在未來20年省下192.5萬元電費，加上販售171.9萬元再生能源憑證，總收益達364萬元。

陽光伏特家拉攏銀行、企業，參與綠能公益專案

身為贊助方的花旗銀行董事長莫兆鴻表示，現在企業除了賺錢以外，還必須實踐企業社會責任，因為現在年輕人也開始關心銀行到底有沒有創造對社會有貢獻的事？花旗也響應企業ESG（環境Environment、社會Social與治理Governance）原則，推動金融理財教育、環境保育，以及幫社福機構建置太陽能板等。

促成宜蘭聖嘉民綠能公益專案的陽光伏特家，過去開創許多綠能新商業模式，除了讓民眾認購「一塊塊太陽能板」參與綠能投資外，綠能公益專案則是因2017年電業法修正後，開始有再生能源憑證制度而誕生，透過結合民間、企業的公益捐款，幫社福機構建置自發自用型太陽能電廠，不只可節省電費，還能販售綠電憑證，讓有環境效益需求的企業購買。

陽光伏特家8日攜手花旗銀行、面膜大廠大江生醫宣布啟動綠能公益專案，協助宜蘭聖嘉民啟智中心蓋屋頂型太陽能電廠。 陳映璇攝影

目前聖嘉民啟智中心共安置134位院生，當中重度與極重度學員占8成，需使用高耗電輔具來協助日常生活，如電動輪椅及電動床，不僅要維護照顧品質外，電力負擔也相當重，未來透過綠電憑證的收益，將可維持機構的營運基礎。

挺公益，大江生醫將以高於市價收購綠電憑證

大江生醫則扮演綠電憑證的購買者，大江醫生CSR Committee主任秘書巢富閎表示，未來大江生醫為響應公益將以高於市價收購，目前一張綠電憑證市價約2,000-2,500元。

以代工保健食品、面膜為主的大江生醫，與蘋果、Google同為國際再生能源倡議RE100的成員，預計2030年將達到使用百分百綠電，目前已達到使用30%綠電，透過生產線使用再生能源電力以及購買綠電憑證等，如屏東的面膜廠就是使用太陽光電來製造面膜。

行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫認為，推動能源轉型不能只有政府，私部門參與也很重要，再生能源不只是發電，還能創造出新的價值。

陽光伏特家創辦人陳惠萍表示，在能源轉型、氣候變遷的道路上沒有人是局外人，未來將透過各種方式讓更多民眾可以參與綠色行動。

責任編輯：蕭閔云