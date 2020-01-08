再生能源市場傳出好消息，國營事業台糖拚綠能，投入養豬場沼氣發電系統多年，7日宣布已產出100張憑證，相當於10萬度綠電，是國內首家投入生質能憑證業者。

豬糞尿也能變黃金！台糖7日宣布養豬發綠電突破10萬度，是國內首家生質能綠電憑證供應者。目前2座生沼氣發電養豬案場，累積發出100張憑證，相當於10萬度的發電量。

台糖自42年開始投入養豬事業，是國內的養豬大戶，從101年起投入養豬場沼氣發電系統，盼改變傳統對養豬場的負面印象，包括廢水污染、髒臭等，把豬糞尿變成發電資源，並計畫投入百億將現有養豬場改造綠色養豬循環園區，實現綠色養豬大夢。

台糖為國內首家生質能綠電憑證供應者。 台糖

台糖完成83張綠電憑證交易，最大買家是兆豐銀

目前台糖旗下共有4座沼氣發電的養豬場，其中有兩座養豬場取得發放生質能類別再生能源憑證的資格，包括台糖屏東大響營第一畜殖場在在107年通過審核，成為全台首座生質能類別的再生能源憑證養豬電力案場，隔年台糖四林畜殖場同樣取得資格。另外兩座為嘉義南靖、屏東大豐營第二畜殖場，則是與台電簽20年的躉售電價，賣電給台電。

台糖表示，大響營第一畜殖場沼氣發電設備為漢翔公司代理美國Capstone公司所生產的微渦輪式發電機，設置容量為65KW。 台糖

目前台糖已累積產生出100張再生能源憑證，以一張憑證代表1千度綠電計算，台糖透過沼氣發電已產生10萬度電，並陸續透過再生能源憑證中心的線上競標平台與買家進行交易，至今已完成83張憑證交易，台糖畜牧獸醫技術師李婉甄表示，最大買家是兆豐銀行，去年共買了65張憑證，其餘為自然人及顧問公司等。

首家生質能憑證供應商，台糖將砸百億蓋循環豬場

為何國內僅有台糖為生質能綠電憑證供應者，推估目前生質能發電業者多半是與台電簽躉售電費或是自用，109年生質能每度收購電費為2.5、5元（差別在有無投資厭氧消化設備），而台糖身為國營事業，投入綠電憑證市場則具有示範作用。

隨著用電大戶條款預計即將2月上路，規定用電大戶需安裝再生能源發電設備或儲能設備，也可透過購買再生能源憑證、繳納代金替代。台糖表示，未來仍會持續投入沼氣發電及再生能源憑證市場，協助舒緩產業端對於綠電的需求。（儲能站是一門好生意！美商儲電系統五哥普威攜手台廠，搶吃新能源商機）

台糖去年12月宣布，計畫投入百億將現有16座養豬場改造成循環豬場，像是豬舍屋頂建置太陽能板，而豬糞尿集中到沼氣中心，進行厭氧消化反應，藉以產生沼氣能源，並經脫硫處理用於發電，其發酵後的沼渣及沼液還能作為農業推肥，回歸農田，達到循環經濟的目標。

責任編輯：蕭閔云