總統大選不想看電視開票？現在你有更多的選擇，不管是17直播、Dcard還是Yahoo!，都有提供自家的開票服務，也用主持人或聊天室等特色做出差異性。

2020年正副總統、立委大選進入真正的倒數階段，網路空戰在過去的選戰期間競爭激烈，在投票過後，剩下的時間就只能靜待結果出爐。

而本次也有許多非傳統媒體投入開票，提供不想看電視的台灣民眾不同的選擇，如17直播、Yahoo!與Dcard、LINE等，給年輕人全新的開票體驗。

藍綠、小黨都到17開直播，人數皆有破萬

17直播也聯手眼球中央電視台於1月11日大選這一天的16:30-20:00，共同直播即時開票。由主播視網膜主持，眼肉芽為助理主持。

眼球中央電視台會為觀眾搜集即時的開票資訊，開票當中，將派出特派員臥蠶連線最具代表性的台北市士林區天玉里，以及台中、高雄等重要選區，回報最新的開票狀況。

今年各政黨、陣營均找上17直播合作，希望能將政見傳遞給年輕族群知道。17直播的使用者以年輕族群居多，雖然年輕卻也是大選的關鍵族群之一。17直播自覺有責任讓年輕人了解政治，特別從2019年6月起，廣邀各陣營的政治人物、名嘴加入17直播的行列。 也因為各陣營都有人投入17直播，讓17直播成為跨黨派的公民直播平台 。

目前國民黨、民進黨均有節目，小黨如時代力量、民眾黨、綠黨及基進黨均有固定直播節目時間。

17直播

更重要的是，政治類型節目都有不錯的觀看人次，據了解，蔡英文總統在一起吃早餐的節目中，吸引5萬多人次觀看；台灣大凱旋的造勢晚會，有10.5萬人次觀看。由韓國瑜競選辦公室發言人組成的3支穿雲箭節目，在韓競辦年輕發言人的活潑帶動下，也創下高達4萬人次觀看。

左起為韓國瑜競選辦公室發言人黃曼昕、葉元之、何庭歡。 17直播

學生最愛的匿名交流平台Dcard，聯手愛卡拉直播

Dcard攜手台灣公共電視、iKala，在Dcard App與網頁版上提供直播開票結果與即時討論區。 Dcard

以學生族群為大宗的匿名交流平台Dcard上擁有近百萬首投族，在1月11日16:00至20:00總統大選開票期間，Dcard將首度與台灣公共電視與iKala在Dcard電腦網頁版與iOS、Android行動版上提供開票直播聊天室。

根據中央選舉委員會公布的資料，推估可投票人數將有1,934萬人，其中118萬人是第一次參與總統選舉，也是俗稱的「首投族」。

而擁有每月15億月瀏覽次數，發跡於學生族群的匿名交流平台Dcard表示，在20-23歲首投族的年齡區間中的Dcard會員數高達94萬，意指近8成首投族都是Dcard會員。

本次合作由公視提供直播訊號授權，iKala旗下服務GCP專門家與StraaS提供直播技術支援，串接Dcard會員認證， 讓Dcard會員能夠即時觀看開票統計之外，也能分享心情與參與意見討論，隨時掌握開票進度 。

Yahho!與TVBS獨家聯合開票

Yahoo TV也宣布與TVBS新聞台獨家合作跨平台聯合開票，由TVBS新聞台主播方念華、Yahoo TV《鄉民大會》節目主持人、百變模仿天王郭子乾聯合主持。

將於1月11日下午15:00-18:00 LIVE直播《決戰2020 開票特別報導》，提供選民最即時、權威、公正的開票解析。更將在晚上18:00-21:00緊接著推出《鄉民來衝康》及《鄉民大會》兩檔特別節目，首次在選舉節目中結合AR擴增實境、即時動態捕捉、3D立體彈幕等創新科技應用。

LINE也不缺席，結合東森、民視於LINE Today上開票直播

通訊軟體LINE也持續擴大社會參與，針對今年總統大選開闢「選情專區」，提供用戶最即時公開的全方位內容，包含總統候選人和立委候選人的最新新聞動態、選情戰況。

而1月10日，19:00同步會再LINE TODAY直播三大總統候選人選前之夜的實況轉播。1月11日，16:00開始則會結合東森新聞和民視新聞在LINE TODAY上進行開票直播。

想看官方資訊，也有中選會直播

中選會也會在YouTube上提供開票直播。 YouTube

而如果不想看太多的效果、也不需要主持人，可以收看中選會的YouTube直播，將於1月11日16:00正式開播。

責任編輯：陳映璇、蕭閔云