在迎接物聯網時代來臨前，想捉住這股潮流的業者，必須先克服難以曝光的「殭屍App」瓶頸，配合「三位一體」的設計，增進優化SEO後的能見度。

網際網路開啟互聯網時代以來，裝置與雲端資訊便產生連結關係，服務型態以伺服器為中心提供資訊，其中最典型的服務機制便是搜尋引擎，當互聯網發展進入行動服務時代，服務型態開始轉變為用戶與實體資訊關係，開始轉向以人為中心提供服務資訊，然後隨著智慧型手機市場的不斷擴大，在互聯網架構下，以「物聯網（IoT, Internet of Things）」服務導向的型態則正式開展，實體世界的大數據藍海商機也開始為各界矚目。

黃柏堯提供

行動服務市場的爆發期，可以追溯在2008年智慧型手機，以App做為核心的應用，手機軟體應用市場自此開始蓬勃，然而App應用架構，雖然催化軟體應用市場的發展，但對於物聯網分享經濟卻產生了限制，因此阻礙了物聯網商機爆發的機會，以App為核心的行動網際網路應用，短時間應該難以被撼動，未來要如何才能突破並改善目前的問題與限制，本文分析物聯網現階段方案的瓶頸，提出物聯網平台具備的要點與做法，並導出最後一哩的解決方案，希望可以針對想抓住物聯網機會的業者，引導發展與投資到正確的方向。

物聯網發展的問題與限制

物聯網是個巨大商機，但打著物聯網口號的廠商，卻很少有賺到錢的，這證明點燃物聯網商機的觸媒還沒被找到，這個狀態點就好比2007年以前，大家都知道智慧型手機會有巨大商機，但卻無法得知其爆發關鍵。思考物聯網商機的發展關鍵，首先必須針對問題點做探查，如果對問題的核心認知不清，便難以對症下藥！

我們審視現階段業界對物聯網的評論，歸納首要發展瓶頸就是「物不互聯」，這個問題經由觀察可以判斷得知，與嚴重的殭屍App（Zombie Apps，又稱蚊子App）問題相互關聯，其主要導因為App流量來源不足（排名前五的App幾乎囊括80%以上的流量），以及App存在的資訊封閉問題，然而行動服務時代是App應用的擅場，因此也直接衝擊了物聯網的發展。

根據Adjust在2016年8月報告顯示，iOS僵屍App已經高達了90%以上，時至2019年，殭屍App的問題更趨惡化，許多應用領域殭屍化問題已大於95%比重，形成軟體發展資源的嚴重浪費，儼然這需要視為一個重要議題，並亟待尋求解決方案，否則不僅不利於物聯網發展，也不利於眾多的創新創業發展。對於App應用造成的發展限制, 在此歸納以下3點：

搜尋限制： 用戶不可能安裝所有App， App沒有安裝，服務便沒有機會看見。 市場限制： 用戶自行安裝App數目有限，多數App在用戶端沒有立足的市場，方案商綑綁App等於限制自己市場發展。 應用限制： App封閉式的資訊架構，不適於製作專屬服務，例如公司網站以及智能控制方案，特性上已限制了一些應用發展。

若把網站比喻成一項商品，商品的自由流通將保證市場最大繁榮，在互聯網的網際網路應用，網站可以從搜尋引擎分享資訊並帶來流量，搜尋引擎如同組織一個雲端世界，將所有的雲端的服務與資訊連結起來，利用關鍵字搜尋Web內容，水平整合不同應用領域，達成跨領域跨服務的資訊流通機制。

反觀封閉式的App架構，資訊難以達成開放式的分享與整合機制，面對物聯網時代的來臨，在如此的應用限制下，想要達成提供服務到任何需要的人身上，絕對是一件不可能的事，這也是物聯網服務無法全面擴展的原因，倘若這個情況發生在互聯網，就好比網頁服務沒有搜尋引擎支援，所有查詢到的網址只能加到書籤，可以想像這樣的服務效能，在互聯網場景也是難以蓬勃發展。

殭屍App處理策略

App封閉式資訊形成的主因，在於資訊架構不是以Web為主體，而是採用的資料串接方式，在此架構之下，App只能將服務資訊各自導入自家的系統，形成物聯網互築城牆的狀況，然而這裡要提出的應對策略，並非針對突破物聯網發展限制，而是先聚焦在殭屍App的問題處理，以促進服務資訊更加流通。

雖然殭屍App問題與行銷力度有關，但應對策略將不是免於成為殭屍App，而是創造資訊更多元的曝光管道，因為服務資訊得到曝光並產生媒合效益，這才是用戶最在意的目的。

App發展初期與行銷公司合作，以刷榜方式衝刺App下載量，以求上榜後獲得更多下載，這個方法已逐漸失效，儘管許多App方案商仍沿用此行銷方法，或者砸錢買廣告擴增下載率，實際上絕大部分結果都是事倍功半，即便是以創新應用想打敗舊有的應用，其實也很難撼動已占領山頭的既有應用，App在流通性不足的平台架構上，後進的App很難一躍出頭，唯有創造資訊更多元的曝光管道，才能產生最佳的推廣效益。

如何讓服務資訊得到充分曝光，其基本作法可以著眼於App／PC版網站／行動版網站三位一體的設計，須避免提出單一App方案，因為一旦成為殭屍App，資訊便難以曝光，而網站資訊在雲端，隨時有被搜尋的機會，況且網站實施SEO的能見度，也比起推廣App效益來得高，再者，某些功能必須控制手機硬體的App，也無需提出單一App方案，PC版網站／行動版網站可以定義為功能精簡版，做為擴增平台能見度的管道。

此外，隨著手機執行效能越來越強大，發展Web App也可以達到流暢運作效果，對於三位一體的設計，可以達成縮短開發時間與降低開發成本，若Web App想要達到幾乎接近Native App效能，其做法可利用Google提出的PWA（Progressive Web Apps）技術，PWA可以在Chrome瀏覽器組裝硬體控制功能，然後直接將網頁轉換成為App，用戶不僅可以輕鬆地使用URL連結，搜尋引擎也可以正常地索引關鍵字，讓App的服務資訊達成Web開放式的分享與整合機制。

現階段物聯網方案分析

物聯網的本質是「軟體服務平台」與「地域化共享資訊」，現況亟需一個可以跨應用與服務的物聯網搜尋平台，才能適時適地適人傳遞服務給任何需要服務的人身上，進而創建完整價值的資訊流、服務流以及金流，對於克服App應用所存在的限制，業界巨頭早有相應的技術與方案布局，針對現階段主要業者切入的方案，以下提供其優點與不足之分析論述：

微信小程序

小程序的便利之處在於搜尋得到的App，就像瀏覽器搜尋網站一樣，可以免安裝即用，用戶在線下掃一掃QR碼，或是搜尋即可使用，用戶不用擔心下載過多App，而在App獲客成本越來越高的現在，開發的應用可以獲益於具有8億客群的微信用戶，增加App方案的流通性。

小程序是一種輕應用的發展概念，以Web的應用利基去介接既有的App功能，達成免安裝又可快速切換應用的效益，對於應用領域的角度來看，頗有在Apple、Google的領土建一個國中之國的概念。為了加速開發者完成應用程序，小程序提供「雲端虛擬主機+開發工具集」，以保證應用的一致性和運行效率，並兼顧開發的方便性，對於提供方案的觀點而言，除了GooglePlay與AppStore之外，需再增加另一個開發項目與上架平台。

基於對線下資源的整合，各個行業所開發的小程序，將會使微信變成一個集合大量功能的「超級應用」，但對於關鍵字搜尋而言，與GooglePlay與AppStore的搜尋機制相同，只能對App做搜尋，實質上並沒有解決跨服務搜尋的問題。對於地域化共享資訊的應用而言，在本地近端掃描QR 碼得到相關App應用，仍然不是綜觀全局的物聯網解決方案，小區域提供應用與資訊的作法，無法直接查詢全域的物聯網服務信息，相較於Apple推出的iBeacon以及Google的The Physical Web，相互間的解決目標並無太大的差異。

亞馬遜智慧語音

概念源自於Apple的語音應用，藉由Siri語音呼求，可以搜尋App並安裝使用，但是這樣的服務機制也只能搜尋App，仍然無法直接搜尋服務資訊本身，因此亞馬遜以語音方式，解決這樣的應用瓶頸。

亞馬遜推出一個名為Alexa Skills Kit（ASK）的開發包，它是一種開放式的串接介面，實際上是把物聯網相關業者的App服務彙整在一起，利用語音呼求的方式，達成地域化的服務搜尋機制，不過這樣的服務串接方案所費不貲，亞馬遜推出1億美元的Alexa Fund，以鼓勵開發者參與Alexa語音技能的開發，亞馬遜從創新性、消費者關聯度、與ASK的關聯度等角度衡量開發者專案，一旦通過就會提供一筆資金回饋業者。

儘管Alexa可以提供的應用服務項目眾多，遙遙領先Google、Microsoft、百度、阿里巴巴、騰訊、京東等後進者，但尷尬之處在於使用率非常低，根據語音互動研究機構Voice Labs釋出的研究報告，Alexa語音應用服務多數是「殭屍技能」（Zombie Skills），Alexa應用服務的用戶留存率只有3%；這個實質的意義是，用戶嘗試一個新應用服務後，下週繼續使用該應用服務的機率只有3%，殭屍技能情況其實與App應用狀況雷同，由這項指標可以知曉，Alexa應用方式想要解決物聯網的發展瓶頸，還需要先突破現階段殭屍技能的關卡。

Google Map搜尋

根據Google Research調查顯示，高達74%的成年人會上網搜尋資訊，以搜尋引擎做為主要入口，已經形成主要的應用趨勢，對於關鍵字的搜尋機制，其結果以SEO排序列表，相應於較高的相關性與點閱率，資訊的能見度就較高，對於想要收集資訊的人而言，可以優先閱讀前面的搜尋項目，是有利於資訊的閱讀效率，但對於查詢線下資訊而言，SEO排序的結果則變為極為不便。

以查詢生活周遭食衣住行來說，查詢者期望的搜尋的結果，乃直接顯示周遭的服務項目與方位，然而搜尋引擎SEO搜尋的結果，無法有效率的達成應用目的，因此Google基於用戶的需求，推出支援線下搜尋的地圖系統。

Google Map雖然成為物聯網搜尋的主要應用，但其搜尋的缺點在於效能不及雲端搜尋引擎，原因在於Google Map實質上並非搜尋引擎，服務資訊沒有與現有雲端資訊整合，其資訊來源為政府開放資訊，以及用戶自行上架的資料，因為資訊內容大多簡略且難以管控完整度，許多項目往往只有標題沒有內容上架，所以Google Map搜尋關鍵字大多適用於分類性字彙，例如，餐廳、景點等，搜尋效能並不適用於內容字彙，例如，紅燒魚、鐘乳石等。

此外，Google Map主要對應定點服務資訊查詢，2017年開始導入移動服務資訊，首先切入的是叫車功能，初期整合Lyft、Gett、Hailo，其叫車便利點在於不必另外開啟各自的App，其串接方式類似Amazon提供ASK介面，需要App方案商另開後門串接，這種合作方式由智能語音平台的前例得知，大咖App為智能語音平台爭相合作的對象，而大咖App握有選擇權也傾向不作嫁他人，在此山頭林立互搶資源的情況下，未來彙整一站式的服務搜尋願景也不容易達成。

大千搜尋引擎

物聯網達成共享資訊的最大服務價值，最終需要倚重一個搜尋引擎做為推手，這是具有遠見者所共同期望的目標，然而搜尋實體的搜尋引擎架構如何著手，業界巨頭仍是一頭霧水，所以探索不同方法並持續調整之中，於此之際國內的新創團隊 ──「大千搜尋」，延伸雲端搜尋引擎的理念，業已打造出全球第一個實體搜尋引擎，實體搜尋引擎結合雲端現有資源，具備Web開放資訊與關鍵字搜尋效能，提供以用戶為中心搜尋周遭各種服務的機制，解決了跨應用以及跨服務搜尋問題，並且相同於雲端搜尋引擎的機制，可以提升第三方應用服務能見度，與提供應用的業者達成合作互利關係。

大千搜尋實現的實體搜尋引擎，主要應用以下的幾種技術實現，首先改變IP對應聯網裝置的概念，改為URL對應實體萬物，以擴大物聯網的服務範疇，然後應用「Location Web」，以O2P（Online to Place）模式實現Web實體化，再輔以「物件虛擬聯網」的方法，達成萬物聯網機制，讓草木瓦石可以無需聯網裝置與QR碼，也能具有聯網效果。此外，再利用關鍵字水平整合不同應用領域，達成「萬物聯網，搜尋萬物」的效益。

實體搜尋引擎搜尋包含定點與移動服務，因移動服務無法預排搜尋結果，關鍵字搜尋必須實時處理，為解決服務資料遞增，導致搜尋時間遞增的問題，故提出「移動矩陣演算法」技術，以節省搜尋時間與伺服器處理成本。大千搜尋發展的實體搜尋引擎，其創新的技術與應用理念，是否對未來產生影響值得期待，然而物聯網巨大商機的浪頭之下，對於缺乏資源的新創而言，是否仍有異軍突起的機會則有待觀察。

總結：物聯網最後一哩的解決方案

物聯網的應用不是聯網的「物件」，而是聯網的「線下服務」，過去的線下服務通常被動等待顧客，物聯網則將服務引導到網上進行，運用大數據分析預測客戶行為，主動給予客戶服務資訊或直接媒合，創造一種「隨需而至」的服務，締造供需之間更直接便利的管道，物聯網的發展願景簡而言之，就是將線下食衣住行服務引導到線上進行，並以用戶為中心的任何位置，提供更便利智能的服務資訊，基於發展願景與功能需求，對於物聯網時代真正需要的平台，筆者推演所具備的要點如下：

大數據的匯集點

App大多創造孤立的應用與經驗，無法創造有價值的大數據，為了突破封閉資料串接的應用限制，必須跟隨過去PC發展的軌跡，由App轉向互通性高的Web發展，最終方能以開放性與共享資訊機制，創造多元有價值的大數據。

用戶為服務中心

物聯網以人為中心提供服務，當以人的位置為基礎，提供服務到任何需要的人身上，查詢服務將以文字或語音方式，配合AI智能提供入口介面。

虛實整合機制

實質的虛實整合結果，必須將既有的雲端世界，結合實體世界成為一體的系統。實質的虛實整合目標，最終要達成OMO（Online Merge Offline）的結果，必須利用O2P（Online to Place)）取代O2O（Online to Offline）模式來實現。

一站式服務彙整

需建立關鍵字搜尋的機制，水平整合不同應用領域，達成跨領域跨服務的資訊流通機制，並達到精準搜尋與提升搜尋效能的結果。

據此推演平台需具備的要點，相較於以上所分析的方案，實體搜尋引擎擁有較為全面的發展優勢，服務資訊利用現有雲端資源為基礎，達成實質的虛實整合效益，而服務搜尋則以用戶為中心，提供定點與移動服務資訊的結果，並可跨越不同的應用與服務領域，實現一站式線下搜尋系統，實體搜尋引擎能真正符合共享經濟特性，足以成為引爆物聯網商機最後一哩路的發展推手。

責任編輯：陳建鈞

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