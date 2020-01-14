大立光去年20個股本入袋為台股寫下另一個創舉，帶領大立光的執行長林恩平面對商場變化總是保持謹慎的態度，但面對養生卻能侃侃而談，分享多年養生小撇步。

股王大立光是台股的重要指標，談起業績、產能的財務數字，大立光執行長林恩平字字斟酌、說得謹慎，不過，談到健康養生，他總是能侃侃而談，談到現代人煩惱的睡眠問題，他鼓勵大家在睡前簡單打坐五分鐘，保證半年見成效，這是他日前回應法人及媒體成千上萬的問題中，最有把握的一句話。

林恩平是醫生出身，作息飲食相當養身，除了打坐之外，平常不喝含糖碳酸飲料，只喝溫開水，即使暖冬，他也習慣穿高領毛衣，以保護支氣管。（延伸閱讀：大立光目標價 誰喊上7,000元驚天價？）

大立光去年賺進逾20個股本入袋，寫下台股新頁，不過，在林恩平身上完全看不到百億身家的豪奢氣息，難得與媒體餐敘會上，他搭國產公務車上台北，眼前的食物一定吃完不浪費，與會中，外界關注的財務、產能、資本支出的關鍵財務數字，總是避而不談，但談到健康話題，他就像是鄰家小兒科醫生一樣親切，細心又詳盡的說明。

林恩平以打坐紓解工作壓力，他也鼓勵大家打坐可以改善睡眠， 他說，只要睡前坐在床邊兩腿盤坐，兩手放在丹田前，身體坐直，只要五分鐘，就可以有效改善睡眠品質，保證半年見效 。

最重要的是，打坐還可以變得更年輕，「你看我都已經60歲了，但看起來只有59歲。」平常不茍言笑的林恩平難得幽默自嘲，逗得現場媒體一陣哈哈大笑。（延伸閱讀：大立光好威 去年每股賺210元）

談到市場競爭，林恩平說，競爭就是製造力的比賽，目前大立光已有2,700篇的專利，「幾乎5P（五片塑膠鏡片）以上全包了」，也因為大立光追求技術領先，隨著手機鏡頭規格由5P，一路到現在進展到9P，大立光已把5P以上必要性的設計及製造寫入專利中，這是先行者的優勢，至於是否再度發動專利訴訟，「只是看你（指大立光）動不動，somehow或someday，不知道。」

林恩平說，會重視你的客戶，會主動來要求專利授權，畢竟和客戶打壞關係也不好。

據了解，因為大立光專利的「天羅地網」，已有客戶介入協調，以維持供應鏈穩定關係。言談之間，林恩平語調淡定，但句句聽來殺氣十足，談到市場競爭，林恩平完全展現其霸氣執行長的架勢。

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本文授權轉載自：經濟日報

責任編輯：江可萱、陳映璇