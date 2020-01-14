消費者最關心的除了筆筆最高200元的高額回饋、免1.5%手續費之外，大概就是日本到底有多少通路能使用街口。

街口支付於今（14日）舉辦記者會，宣布在農曆春節旅遊旺季前，開放街口電子支付正式於日本啟用，讓街口電支成為台灣首家透過跨境合作，實現境外支付的電子支付機構。

街口支付更喊出即日起至4月5日，筆筆18%的現金回饋，加上2%的街口幣回饋無上限（單筆回饋最高200元）。街口支付執行長胡亦嘉也設定農曆年節期間，交易額達5-10億新台幣的目標。

筆筆20%高額回饋，農曆年間街口最高將補貼2億台幣

開放日本跨境支付的街口， 必須綁定銀行帳戶或街口帳戶使用 ，因此也免除1.5%海外手續費。

在匯率方面，街口的合作銀行為台新銀行，每天早上會於街口App中公布每日匯率，胡亦嘉表示，因為與銀行大量批次換匯，將提供市場最優匯率，將以現鈔賣出價為基底，再優惠千分之2.7。

以45,500日圓的Dyson吹風機來說，以台灣銀行昨日所公布的匯率來看要花13,682元台幣，信用卡結帳加上手續費則需13,771元，若使用街口的跨境支付服務將能以13,548元買到，且這個數字還不計入回饋優惠。

街口更在即日起宣布至4月5日，祭出2%街口幣回饋無上限外，再推出筆筆18%的現金回饋活動，最高單筆回饋200元。胡亦嘉希望農曆年間的交易量能達5-10億元台幣，同時也代表街口最高將拿出2億元台幣進行補貼。

切入跨境支付的街口能獲得什麼？胡亦嘉說：獲得用戶、曝光都是目標，但更重要的是將產品打造得越來越好，「看到許多大陸人到各地都能直接用支付寶付款，而台灣人到日本還要換日幣，日本的零錢又非常多種，使用行動支付將更方便。」

免稅店、百貨都有，但仍缺大型連鎖藥妝店、便利商店

台灣人較熟悉的大丸百貨、倍適得電器都已能使用街口支付，但仍缺乏大型的連鎖藥妝店與便利商店。 街口支付

不過，許多人更關心的是通路部分。街口的合作夥伴包含日本新生銀行子公司Aplus、軟銀集團子公司SB Payment Service、日本樂天銀行，以及全球最大的第三方預付卡公司InComm Japan。

目前擁有8,000-10,000家通路，如台灣人較熟悉的倍適得電器（Best）、山田電機（YAMADA）、免稅商店Laox以及大丸百貨等，至於東京羽田機場將在農曆春節後上線。

目前與街口合作的日本通路不少，但從台灣人到日本的消費習慣看來，尚缺乏連鎖便利商店與大型連鎖藥妝店，胡亦嘉表示希望於東京奧運（7月）前，將通路數拉至10萬家，讓台灣消費者能夠享受在日本購物使用街口的便利性。

相較於尚未正式開放跨境支付的LINE Pay，首先將開放外國人來台使用行動支付的inbound（入境）業務，街口先選擇了outbound（出境）交易，胡亦嘉表示未來也會開放inbound業務，會找尋各國大型的電子支付業者合作，如韓國的Kakao Pay、東南亞的Grab Pay或Go Pay，以交換通路的方式進行，但一切仍在洽談當中。

責任編輯：蕭閔云