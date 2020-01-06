金融科技與法規再衝撞！街口集團推出有「台版餘額寶」之稱的託付寶，金管會擔心有疑慮，要求街口投信說明，集團6日大動作撤換投信董座，胡亦嘉能暫代董座多久？

街口集團創辦人胡亦嘉推新服務，屢踩主管機關紅線，近期街口支付搶先推出號稱高年息1.5%的「託付寶」，民眾可用電子支付買基金服務，引發金管會關切，而街口投信立刻否認知情，撇清責任。

在金管會前往街口投信瞭解下，引起街口集團創辦人胡亦嘉不悅，1月6日一口氣宣佈：解任現任街口投信董事長職位，由他自己兼任，國票華頓投信（現改名街口投信）前朝元老宣告下台。

而街口集團也預告，號稱「台版餘額寶」的「街口託付寶」將於1月8日舉行記者會，集團執行長胡亦嘉將親自對外說明全新金融科技服務上線，也讓市場高度好奇金融新創服務後續發展。

街口集團創辦人胡亦嘉宣佈暫代街口投信董事長 攝影 / 蔡仁譯

台版餘額寶發表，金管會憂無人監理

事情是發生在1月初，證期局1月3日剛核備電子支付帳戶可購買投信台幣計價基金，街口集團卻已早在1月2日打廣告預告「託付寶」服務要上路，強調有1.5%高年化收益，比銀行存款好。

但託付寶的營運架構與金管會規定，民眾必須各自跟電子支付與投信簽訂合約的方式不同，主管機關認為託付寶無法被金管會監理，擔心後續疑慮多。

就在金管會提出疑慮後，街口投信（前國票華頓投信）立即表示託付寶「未經街口投信審閱與同意，與街口投信業務無涉。」完全撇清，出現一個集團兩種說法，雞同鴨講的情形。

而這個矛盾隨即在1月6日出現大轉折，街口集團發佈聲明，街口集團執行長胡亦嘉為保護街口投信員工，正式改派街口投信法人代表，現任街口投信董事長高武忠不再具有董事身分，無法擔任街口投信董事長，該職務，自1月7日起由副董事長胡亦嘉暫為代理。

街口支付是台灣第二大電子支付平台，現在計畫讓用戶買基金 攝影 / 蔡仁譯

胡亦嘉暫代投信董座行不行？

不過，主管機關對投信董事長資格有審核權，根據《證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則》條文，投信董事長應具備「良好品德」及「有效領導證券投資信託事業之能力」，並具備下列資格之一：

一、依證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則規定，取得證券投 資分析人員資格，並具專業投資機構相關工作經驗二年以上。 二、經教育部承認之國內外專科以上學校畢業或具同等學歷，並具專業 投資機構相關工作經驗三年以上，曾擔任副總經理或同等職務，成 績優良。 三、有其他事實足資證明其具備證券金融專業知識、經營經驗及領導能 力。 證期局

而投信董事長應於選任後十日內，檢具相關資格證明文件，報請金管會認可，根據《中央社》報導，金管會表示投信董事長是備查制，胡亦嘉雖是大股東，但是否有專業資格會等送審後進行准駁。

2019年11月胡亦嘉才因兼任街口支付董事長與總座，遭金管會以內控缺失為由，要求不得兼任總經理，胡亦嘉也宣佈1月底前會請辭街口支付總經理一職，另外也曾遭質疑擔任國票華頓執行長，此次能否暫代投信董事長職位與否也存變數。

街口集團推新服務計畫1月8日宣佈託付寶 攝影 / 蔡仁譯

街口槓上證期局：獨裁做法

街口也指出，街口集團尚未發佈託付寶服務，所以由街口金融科技上刊相關廣告內容未違法，對於證期局6日至街口投信進行人員、資訊、作業調查及詢問，街口投信早已於1月2日公告託付寶廣告與其無關，街口投信也一直合法營運，完全沒有違規行為。

街口也指責金管會對街口投信進行突襲查核，員工遭證期局偵查訊問、要求員工撰寫自白書，調閱所有營運相關資料，卻沒有檢具法律面理由，妨礙合法營運公司日常經營與運作，無法讓人接受。