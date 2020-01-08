街口支付在8日召開託付寶產品說明會。面對前幾日的爭議，執行長胡亦嘉放軟姿態表示，服務絕對會在金管會同意後才上線。

由前幾日起，就開始傳出街口投信即將推出新服務的消息。這個新服務，就是號稱「台版餘額寶」的街口金融科技「託付寶」，聲稱有1.5%的高年息，讓民眾可用電子支付買基金服務。

不過，此消息一出，立刻受到金管會的關切。根據《聯合報》報導指出，街口並未將這樣的服務內容上報到金管會，若街口執意如期發布託付寶，金管會可以祭出停止業務、撤換負責人等處分，最重可將街口撤照。

今（8日），街口召開記者會，並將「託付寶產品發佈會」重新定調為「產品說明會」。街口執行長胡亦嘉也放軟姿態強調，一定會在獲得金管會同意之後，才會將產品上線。

胡亦嘉態度放軟：託付寶絕對會經過金管會同意再上線

自去年3月起，街口網絡股份有限公司宣布入主國票華頓投信25%股權，並於去年5月，更名為街口投信；去年11月街口網絡股份有限公司也正式更名為街口金融科技股份有限公司。（看好網路投信發展，街口胡亦嘉任華頓執行長）

這一連串更名，可以看出街口希望由支付生態跨界邁入整個金融科技領域的決心。

胡亦嘉親自示範託付寶使用流程。 街口支付

託付寶服務主打365天全年無休，年化收益不分假日每日計算，並且餘額可24小時隨時提出街口帳戶。

為了做到全面的風險控管，胡亦嘉強調，街口科技將於託付寶服務啟動時，先放入2億新台幣資金做為託管金額，以保障消費者權益；未來也將依照託付寶總額增加託管金額。

面對前幾日的爭議，胡亦嘉說，「一路走來，總是會跟現行法規有一些摩擦，許多法規定義不清的地方，都還要與主管機關一一釐清，」他也強調，一定會等到通過金管會的認同後，託付寶才會上線。

同時，胡亦嘉也說，「若是金管會認為託付寶必須先進入監理沙盒、創新實驗場域，我們都接受。」目前，街口的目標是希望託付寶能在農曆年後儘速上線，「當然前提還是絕對要經過主管機關同意。」

胡亦嘉的父親胡定吾出席託付寶產品說明會，為街口站台。 程倚華攝影

胡定吾挺兒：創新總會跟現有法律摩擦

在託付寶產品說明會上，也看到胡亦嘉的父親前中華開發工業銀行董事長胡定吾出席力挺。

胡定吾認為，看到街口要由支付切入經營FinTech，這是很好的事情。「難道你們希望我們的金融事業一直站在一個守舊的路上？」

他也說，金融事業要創新，總會與現存的法律摩擦。「這些小小的衝撞、摩擦、尋求共識的過程很正常，總要有人帶頭創新。」對於胡亦嘉的事業新方向，胡定吾表示非常認同，「這是胡亦嘉很好的選擇。」

責任編輯：陳映璇