資訊爆炸的速食年代，漫畫與遊戲不僅能快速提起學習興趣，還能帶動學生以情境式思考進行理解，是幫助學習的絕妙「教具」。

從20年前大部分父母嚴禁看漫畫、玩電玩的時代，到充斥著「遊戲式教學」的現今，包括台大教授葉丙成老師推動的PaGamO素養品學堂，由遊戲帶動學習的方式，讓我們對於教育的方法有了更廣闊的心態去思考背後的涵義。

漫畫、遊戲只是墮落與浪費時間的玩具？

因應科技演進與發展，人類所受的感官刺激越來越強烈、奪取目光的事物增加，同時也因為網路資訊發達，跳過思考階段直接快速找到答案的行為也變得更加強烈。

在被影音包圍與追求「速食」解答的時代中，教育也必須從另外一種角度面對新的學習方式，從生活所接觸的各項事物中，探求新的核心價值。

拜資訊傳遞快速與多樣化競爭所賜，各類的創作者為了吸引大眾的目光，必須大量取材（如科技知識、生活技能等）用於故事情節與情境中，並善用創意與細膩刻畫人物性格；同時，也為了避免因傳遞錯誤資料而受到網路輿論攻擊，在取材與求證上都需加倍謹慎。

故我們可以透過作者設計的情境，學習並審思不同的觀點，如漫畫《火鳳燎原》以三國演義劇情為主軸，但內容顛覆原著對當時活躍人物的觀點（如呂布、張飛的智能低下）；《詐欺獵人》以現實社會的詐騙事件為藍本，提醒如何防範金錢與情感的陷阱；桌遊《窮爸爸富爸爸》從角色扮演出發，學習初階的財經知識；《走過台灣》 可以引起玩家對台灣史地的興趣；遊戲《模擬城市》、《大航海時代》等，都是透過第一人稱的角度去理解時代與科技的發展。

「圖像與遊戲記憶學習」是人類從嬰幼兒時期最基本也最有效的學習方法之一。

圖像給予想像連結、遊戲則透過互動加強印象，與其排斥傳統刻板印象中「漫畫與遊戲是沒有知識含量的產物」，倒不如換個角度去運用這些「教具」，再去評斷創作者的觀點，避免陷入同溫層思考。

當然，在人生有限的時間裡，「教具」的選擇上也必須更為謹慎，避免淪落於只接收而不思考的狀態。

沒有引起興趣，就無法打開成就大門

在資訊爆炸的年代，面對學校考試與競爭的壓力，學生必須在短時間內強記越來越多知識（與十年前相比，第二外語、程式語言、AI等都將成為必須學習的內容），卻沒有充裕的時間思考與了解所學與生活中的關係，造成部分學生學習意願低落，也成為學習成效不佳的原因之一，而導致不願學習的惡性循環，故而投入虛擬世界中換取另類的成就感。

在翻轉教育當道的觀念下，使用遊戲或影音做為知識連結的入門，引導學生學習思考及邏輯判斷，進而獲得如何善用知識的技能，是許多教育從業人員努力嘗試的目標。有人說：「知識獲取的過程從來不是件快樂的事」，取得深奧的研究成果一定會經過很多的挫折，但如果沒有引起興趣的契機，則永遠無法打開成就的大門。

責任編輯：陳建鈞

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