隨著2019年進入尾聲,許多名人紛紛在社群平台上,公佈本年度最喜愛的電影,而美國前總統巴拉克.歐巴馬(Barack Obama)日前(28日)也在推特上,分享了今年最喜愛的電影與影集。

歐巴馬的清單一共囊括了18部電影與3部影集,類型包羅萬象,從喜劇片《高材生》、犯罪劇情片《愛爾蘭人》到紀錄片《阿波羅11號》等應有盡有。

雖然是2019年回顧,部份電影仍然是「熱騰騰剛出爐」,台灣現正熱映中的《賽道狂人》,以及聖誕節甫於美國上映的《不完美的正義》都在這份清單上。

《賽道狂人》改編自真人真事,描述一位福特工程師與英國賽車手如何攜手打造出一款顛覆性的賽車,在1966年的利曼24小時耐力賽中擊敗法拉利。

其餘美國電影還包括《婚姻故事》、《她們》、《舊金山的最後一個黑人》、《別告訴她》、《黛安》等。

歐巴馬的這份電影清單,不僅包含自家的好萊塢電影,也蒐羅大量美國海外電影,例如《毒梟幻影》(哥倫比亞)、《大西洋》(塞內加爾)、《過境情謎》(法國)及《紀念品》(英國)。

比較令人訝異的是,除了歐美電影外,歐巴馬的電影清單中也不乏亞洲電影,例如中國出品的《江湖兒女》,以及韓國拍攝的《寄生上流》都有上榜,而《寄生上流》也被日本電玩製作人小島秀夫列為年度電影Top 1。

此外,歐巴馬也不避諱地放上旗下製片公司拍攝的《美國工廠》。《美國工廠》是部關於中國福耀集團至美國投資設廠的紀錄片,反映出中美企業文化與價值觀間的衝突與差異。

但這可不是歐巴馬的自吹自磊,《美國工廠》入圍了奧斯卡最佳紀錄片的獎項,並受到各方讚譽與廣泛的討論,足見其優異品質與具有深度的內容。

除了電影之外,歐巴馬也列出3部電視影集,聲稱這些作品與電影同樣強而有力,包括英國影集《倫敦生活》第二季、Netflix影集《難,置信》及《守護者》。

有趣的是,某種程度上歐巴馬列出的這份清單中,也間接透露了串流媒體的影響力,21部作品中,總計6部可以在串流平台上找到。《美國工廠》、《愛爾蘭人》、《大西洋》、《婚姻故事》及《難,置信》這幾部電影與影集,皆能在Netflix上收看;《奇異恩典》也在今年10月登上Hulu播映。

歐巴馬2019年最喜愛電影:



美國工廠(American Factory)

奇異恩典(Amazing Grace)

阿波羅11號(Apollo 11)

江湖兒女(Ash is Purest White)

大西洋(Atlantics)

毒梟幻影(Birds of Passage)

高材生(Booksmart)

黛安(Diane)

別告訴她(The Farewell)

賽道狂人(Ford v. Ferrari)

愛爾蘭人(The Irishman)

不完美的正義(Just Mercy)

舊金山的最後一個黑人(The Last Black Man in San Francisco)

她們(Little Women)

婚姻故事(Marriage Story)

寄生上流(Parasite)

紀念品(The Souvenir)

過境情謎(Transit)



電視影集:

倫敦生活 第二季(Fleabag:Season 2)

難,置信(Unbelievable)

守護者(Watchman)

資料來源: Vanity Fair、Variety、IndieWire