東森集團宣佈跟華碩簽訂AI MOU（合作備忘錄），希望藉助華碩AI研發中心幫忙做語音辨識、影像辨識、資料歸戶三大任務，期望擴大新零售戰力。

東森集團16日宣佈與華碩AI研發中心（AICS）共同簽署合作意向書，共同發展零售AI技術，東森透露，將跟華碩合作3大技術，包括 電話語音辨識資料探勘、寵物雲商店影像辨識、會員數據處理歸戶 。

聽懂台灣口音！華碩電腦達文西實驗室（intellection）先前參加科技部科技大擂臺競賽奪語音辨識第二名，如今該AI語音技術再進化，也宣佈與東森合作，將導入商業應用。（延伸閱讀：讓AI聽懂人類的「話中有話」！華碩要用精英制徵軟體高手）

觀看電視購物的消者者年齡層高，東森統計每天有9萬通會員電話打入及打出。 東森購物

把每日9萬筆語音電話轉文字，華碩AI提升精準度

東森集團旗下東森購物的電話行銷中心，全台灣擁有900萬會員，每天平均要處理9萬通交易電話，2014年起導入大數據技術，對會員貼標、歸納客戶習慣，期望瞭解用戶特性。

在導入大數據分析後，東森購物的電話行銷在假日期間接聽聯絡率從47%提高至61%，未來期待華碩語音辨識技術導入後，能再提升會員服務品質與線上線下導客率。

東森集團協理洪茂光說，電話行銷中心有1,500位員工，除每天接會員電話下單及查詢購物資料，也會主動打電話給會員推薦適合商品，每天打出去跟接到共計9萬通電話， 過去行銷中心假日打給會員推廣商品，接電話率偏低一直是痛點 。

洪茂光說，每天9萬筆語音資料轉化為文字，才能展開資料探勘，這也是集團一大挑戰，這類語音轉文字資料包含許多交易資訊，含金量極高，但過去跟多家陸廠合作，文字轉換精準度僅85%，期望透過華碩先進AI技術解決方案再拉高。

華碩全球副總裁黃泰一表示，本次合作將透過先進AI核心技術，為東森於消費者洞察、優化服務與商機開發等層面提供有利動能。 ASUS

東森寵物雲門市打造影像辨識分析，洞察人流特性

其次集團有東森寵物雲事業，台灣有91家門市，期望借重華碩資源打造門店人流監視系統，分析來客性別及時段等資料；第三是期望整合線上媒體與購物用戶足跡，以及線下實體店人流與商品資訊分析，建立「One ID」資料庫，讓會員不同帳號歸戶，掌握更具體的消費者輪廓。

東森集團總裁王令麟表示「數位雲端對媒體是挑戰也是機會，5G、AI、AR將改變消費者生活，選擇與華碩成為合作夥伴，是希望借重華碩在AI領域的專業技術，精進大數據，將軟實力與硬體整合到位，和華碩攜手打造國際合作交流平台。」

華碩全球副總裁暨AI研發中心負責人黃泰一表示，將會幫東森建構企業內部的數據中台，透過電腦視覺（CV）、語音辨識（ASR）、自然語言處理（NLP）等先進AI核心技術，將散佈在各事業體的海量數據，進行匯聚與結構性轉化，使點狀數據能發揮網狀商業效益，形成實質的數據金礦。

責任編輯：陳映璇