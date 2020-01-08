東森集團總裁王令麟看好2020台灣景氣，繼續擴展旗下美容與寵物事業，國際方面則將強打「社交電商」，進攻東南亞與中國市場。

東森集團2019年新媒體、新零售兩大業務雙告捷，總裁王令麟表示2020年將加碼布局國際市場，在東南亞、中國市場推廣自然美以及社交電商，台灣則繼續加強美妝、寵物事業，且不排除未來將進一步做相關併購。

問到如何看待台灣2020年景氣，王令麟直說： 「Wonderful（非常好）。」 他說，根據他的觀察，消費者口袋仍很有錢。去年11月底全台總存款餘額達45兆元，「十年前根本不到30兆。現在銀行利率也低，股市當然會好。」然而他也指出，由於零售業競爭激烈，獲利可能會略有下滑。

至於國際情勢方面，王令麟也說： 「中美貿易戰我們賺到了。我們是受惠者。」 主要受惠於中美貿易戰為東森國際倉儲事業，因貿易戰導致國際大宗穀物供需市場變化，台灣進口商得以採購相對低價的美國西岸出口散裝穀物，2019年營運量預估較去年成長32％。因此，東森國際在去年分別取得高雄港及台中港穀倉10年加10年續租合約，盼為公司帶來長期穩定的獲利。

發出54億東森幣，串連線上線下打造生態圈

攤開東森去年度財報，東森及相關企業集團公布2019年營收272億，獲利13億，營收年增18%。其中，東森購物併草莓網年營收211.2億元，年增22%，每股稅後純益（EPS）為6.12元。東森新媒體控股併寵物雲年營收18.2億元，年增117%。

東森過去一年來，線上線下都有許多耕耘。線上方面，東森透過旗下直銷公司東森全球新連鎖事業以及社交電商網聯通，在2019年創造營收9.6億元。2018年中推出的東森幣也在去年度發酵， 不僅在16個月內發出54億東森幣，還幫他們帶來30萬名新會員，東森購物的營收也連帶成長33% 。

現在，隨著線下的自然美、寵物雲的事業發展，東森幣也連結線上線下，打造東森自己的生態圈。今年度自然美、寵物雲都要繼續展店，後者目前已經是全台第一大的寵物門市通路。王令麟表示，目前東森集團員工約4,900多人，今年預計要再招1,200人，主要就是用在自然美及寵物雲的線下店面。（甩開爛尾樓航運業務，東森重押毛孩商機、重整新零售新媒體事業）

王令麟表示，希望2024年全台自然美店面可達一千間。 東森

前進東南亞、中國，主攻社交電商

線上線下整合好了，下一步就是往國際發展。王令麟表示：「2020是啟動年，我們為了國際化做了許多準備，2018併購草莓網，取得國際通路，併購自然美，取得美妝自營商品品牌及生產基地，2019年培養社交電商商模成功，商品、通路、商模到位，2020年我們將前進東南亞，持續深耕中國大陸市場。」

透過草莓網，未來東森希望把自有的自然美產品銷售到國際。此外，他們將著重於越南、馬來西亞及柬埔寨三個東南亞國家，另外找當地合作夥伴做社交電商、部署直銷地推部隊銷售自然美的產品。「在東南亞，前三名的美妝品來自於日本、韓國和台灣，」王令麟說，「我們也不排除未來併購日韓的美妝OEM（代工製造商）。」

然而，印尼則暫時不在考量範圍內。王令麟說，印尼物流配送品質不佳，且多數不收信用卡，風險也較高。所以目前會先在馬來西亞、越南等物流發展較快的國家發展。

至於中國市場， 王令麟已經在上海建立微商團隊，預計今年四月開始營運。 他說，首波80%的商品會是自然美，並預計今年中國的微商事業（社交電商）可以達到新台幣約7億元的營收。

展望東森集團整體2020營收，王令麟喊出388億元的目標，並希望在2024年預突破1,300億營收。

責任編輯：陳映璇