東森集團宣布得標林口國際媒體園區B基地案，預計在該園區投資100億元，打造東森全球營運總部，總部計劃將於2023年落成。

東森集團於聖誕節當天獲得大禮，順利得標林口國際媒體園區B基地案，希望結合AI大數據及新科技的應用，打造東森全球營運總部。未來東森集團旗下所有事業體包含東森新媒體、東森購物等都會入駐，並在該園區投資100億元，總部預計在2023年落成。

雙子星建案團隊加持，東森新總部望2023落成

營運總部的建案將由宏匯集團擔任營建管理顧問的角色。該集團近來最讓外界熟知是和藍天電腦共同投標，最後順利取得遞補資格，拿下台北車站C1D1雙子星開發案一事。東森表示，新總部預計在2023年完成，有望創造1.3萬個就業機會。

東森集團創辦人王令麟表示：「未來的數位雲端對媒體是挑戰也是機會，5G、AI、AR將改變消費者生活，東森在數位轉型的經驗與不斷創新的精神，能夠將軟實力與硬體整合到位，帶台灣的文創、娛樂、音樂、IP跨向國際，引領台灣品牌、零售一起站上舞台，我們將在林口國際媒體園區投資100億元。」

未來東森將攜手人工智慧學校、華碩集團及廣達集團合作，打造AI智慧文創產業的孵化器，讓其他廠商進入；東森也會和華碩、廣達合作發展零售AI技術，進一步研究數據處理、影像辨識、語音辨識、數據分析技術等項目。該園區著重發展AI與大數據的運用，及VR、AR特效、動畫、音效等技術。

東森與三井進駐，有望活化「林口影視城」計畫

林口國際媒體園區緊鄰機場捷運A9站以及林口三井outlet，周遭則有林口新創園區及工業區新創產業聚落，是新北市及林口邁向智慧城市升級的重要據點，未來園區也將提供AI、5G、IoT等相關產業或公協會團體進駐。

這一次新北市經濟發展局將11.66公頃的園區總面積切分成A、B、C、D四區分開招標，東森取得的是占地2.17公頃的B基地，而占地2.75公頃的A基地則由三井不動產拿下。繼三井outlet後再次加碼投資林口，除了將擴大整個林口三井outlet的腹地外，三井也計劃進一步引進國際級親子數位娛樂與多媒體的互動設施。未來C、D兩區也將持續辦理招商，預計將於明年2月底時停止辦理。

林口國際媒體園區為新北市政府的「林口影視城」計劃中第二期計劃。第一期「影視旗艦區」已在七年前吸引民視、TVBS進駐。然而該計畫的推動卻不是那麼順利。TVBS遲遲未動工、民視新總部雖已落成啟用，但加碼新建的戶外影城卻傳出爛尾的消息。

事實上，就連第二期「國際媒體園區」也曾在去年流標過一次，於今年9月再次重新招標。這次東森與三井的進駐，是否能順利推動計畫的發展，活化園區商機，值得繼續觀察。

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責任編輯：陳映璇