你今天foodpanda了嗎？是否有感受到今天北中南熊貓外送員罷工的影響？而他們到底在吵什麼？

外送平台foodpanda（空腹熊貓）在1月中啟動新的薪資制度，每接一單的費用從原先70元調整為60元（不同地區略有不同），儘管有添加新的獎勵制度，但仍受到不少外送員反彈，外送員們於今（16）日串聯北中南的外送員發起罷工活動。

不過，foodpanda官方卻回覆「 現階段外送夥伴的上線率保持穩定 」，根據《數位時代》實測，外送的時間也幾乎與平常無異。台北市勞動局則回應，若官方將保險成本轉嫁外送夥伴，有違誠信。

外送員北中南抗議，意外燒到勞工局

外送員最大的反彈除了是字面上一單少10元之外，更是抗議foodpanda採用新薪資制度並沒有事先討論、告知。（延伸閱讀：foodpanda新制引發大罷工，2點爭議惹外送員不滿）

針對此，foodpanda官方表示：

正積極了解外送夥伴的訴求與新制度的執行狀況，同時也尊重外送夥伴的選擇權。若外送夥伴有任何想法都可透過外送夥伴幫助系統及外送夥伴回饋信箱與我們聯繫，我們已暢通溝通管道，會在第一時間傾聽大家的回饋與建議。

今日北中南foodpanda外送員集結在內湖、板橋、台中市政府前廣場、瑞豐夜市等地抗議，預計加總將達200人。

但似乎外送員們的罷工行動並沒有真的影響到foodpanda的運作，《數位時代》實測foodpanda的外送時間仍與平常無異，一名外送員私下表示：「今天的單好接一點。」但對於薪資調整，則擔心一個月可能會差到幾萬元。

不過台北市勞動局於下午2點在萬華召開的勞資調解會，最後卻是烏龍一場。台北市勞動局主要處理的是2019年12月31日由foodpanda 5位外送員申請，不滿平台預繳代收餐費的現金制度，並非今日外送員發起的不接單活動。

此外，勞動局則說，前些日子制定的外送平台業者管理自治條例，是為了促使業者履行企業社會責任，並照顧外送夥伴勞動權益，目前送行政院核定中尚未施行， 如有業者以此為由，先行調降送單費率，將保險成本轉嫁外送夥伴，有違誠信

新舊制比一比，foodpanda外送員在不滿什麼？

foodpanda所提出的薪資調整方案，之所以敢一單砍10元，最主要是因為實施保險與「優化時段劃分」與「精準預測區域時段及訂單需求」。

後兩者，根據foodpanda的說法將能提高30%的單量，讓整體報酬提升。就數據面來看，舊制上線100小時能接200單，新制單量則上看300單。

根據foodpanda的說法，由於接單更精準，量也會提高，上線3小時將能比過往多賺100元以上。 foodpanda

如果以單日上線3小時來看，舊制可送6-7.5張單，可獲得420-525元；新制單量可送達9-10.5張單，可獲540-630元，較過去多。

新的薪資制度中，每單為60元起跳，比過去的70元低。 foodpanda

除此之外，還有累積件數獎勵，跑滿200件以上有額外的件數獎勵，200件為500元，最高至1,300件的2萬元。

如果真如foodpanda說得這麼好，為什麼外送員還要罷工？從「靠北熊貓」看來，是害怕在單量上無法如foodpanda保障的這麼讓人滿意，而foodpanda也不斷加徵外送員，讓原有外送員有分食單量的顧慮。

此外，新制規範中的部分「前提條件」，也被外送員認為不合理。首先是接單率需大於90％，接單率計算方式為「實際接單除以系統指派訂單X100％」。另外，則是營運部門保有最終解釋權與增修權。「這樣不就代表新制度數字可以再往下調整？」另一名外送員低調表示。

不過，不管如何今日是foodpanda熊貓新制上線的第一天，真正的實施結果是否真的如foodpanda想得這麼理想，又或者外送員們的擔憂成真，都還需要一段時間才能看出結果。

責任編輯：陳映璇