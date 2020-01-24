法國名廚維拉經營的高檔餐廳「森林之家」於2019年的米其林指南中被降一個星，維拉不滿米其林的判定並對米其林評鑑員的標準及專業提出質疑，雙方對簿公堂。

標題1:來自星星的戰爭！法國名廚不滿米其林評價雙方提告

標題2:米其林掉星之爭落幕，名廚敗訴生意卻更好揚言：寧願星星都不見

在法國名廚維拉經營的高檔餐廳「森林之家」內，就算原本的米其林三星掉了一顆星，依舊高朋滿座、一位難求。

法國名廚維拉經營的高檔餐廳「森林之家」，去年被米其林摘掉一星，維拉不服，吵嚷了一整年，法院終在12月31日公布判決。 La Maison des Bois

法國名廚控訴米其林

去（2019）年12月31日，法國名廚維拉（Marc Veyrat）告《米其林指南》的官司結果出爐，維拉輸了這一場官司，因為他拿不出任何證據證明《米其林指南》摘掉餐廳一顆星對餐廳造成傷害。

發現掉了一顆星星

整件官司的起源可以追溯自2019年1月，當時，原本以為可以繼續保持米其林三星的維拉發現，在2019年出版的《米其林指南》中，美食評鑑員摘掉了他的餐廳「森林之家」（La Maison des Bois）一顆星，把他的米其林三星餐廳降為兩顆星。

「這比任何事情都還糟」

維拉表示，餐廳掉星這件事對他和廚房團隊來說都是很大的打擊，他的團隊成員甚至哭了，他也陷入了好幾個月的憂鬱之中。在接受France 2電視台訪問時，維拉提到餐廳掉星這件事是目前人生中碰過最糟糕的一件事，維拉說：「這比失去我的父母還糟糕，這比任何事情都還糟糕。」

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維拉的餐廳「森林之家」位於海拔1,800公尺的上薩瓦省馬尼戈鎮，可以飽覽風景如詩如畫的阿爾卑斯山區。餐廳裡頭的菜餚會搭配維拉在餐廳附近採摘的花草入菜。此外，維拉也在此將他擅長的分子料理發揚光大，這家餐廳在2018年被米其林指南評為三星。

被評「干貝」吃起來像棉花

對此，不服氣的維拉找上了《米其林指南》的國際總監普勒內克（Gwendal Poullennec），希望米其林評鑑團隊可以給他一個掉星的合理解釋。

根據維拉的說法，米其林美食評鑑員說他烹調的「干貝」吃起來像棉花，但維拉反駁道，這道評鑑員眼中的「干貝」其實是用當地鮮魚做成的，評鑑員連這個都嚐不出來，正顯示了評鑑員的能力不足。

「巧達起司門」

再者，維拉澄清自己端出來舒芙蕾並沒有採用英國巧達起司，而是採用法國瑞布羅申起司等，而舒芙蕾的黃色是來自番紅花，這些評鑑員都搞錯了。不過，米其林否認評鑑員嚐不出起司真正的產地，這件事也被外界稱為「巧達起司門」（Cheddargate）。

名廚：犯了錯就該承認

維拉說：「我很敬重法國的米其林評鑑團隊...但他們在評鑑我的餐點時犯錯，他們就應該承認錯誤。」

要求交出用餐收據和筆記

在11月舉行的聽證會上，維拉要求法院下令米其林評鑑團隊交出用餐收據以及評鑑筆記，藉此證明評鑑員是真的有到他的餐廳吃飯。維拉也想要透過評鑑筆記來了解評鑑員的評選標準在哪裡──然而，這是頂級美食界內最大的秘密之一。

不是害怕批評，只是想知道標準在哪

維拉的代表律師哈瓦納斯（Emmanuel Ravanas）表示，維拉不是害怕外界批評他的餐點，「我們只是想要確定評鑑標準真的存在，還有這些標準是怎麼被落實的。」因此，維拉只象徵性地要求米其林支付1歐元（折台幣約34元）的損害賠償。

米其林批名廚：自戀天王

對此，米其林指控維拉就像罹患「病態自我主義」的「自戀天王」。米其林代表律師馬爾卡（Richard Malka）說：「法院不是來保護男人的虛榮心的。維拉因為自己的餐廳只有獲得米其林二星而非三星，就想要法國拋棄原則，拋棄餐廳評鑑員的評論自由。」因此，米其林要求維拉支付3萬歐元（折台幣約102萬7,800元）的損害賠償金。

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在「森林之家」內，最基本的套餐要價295歐元（折台幣約1萬元），就算餐點價格不親民，依舊一位難求。

找不到損害證據

對於兩造的意見，法院表示維拉沒有出具任何「森林之家」因為掉星受到損害的證據，因此判維拉敗訴。維拉表示：「我會繼續和米其林的人奮戰，我也不想再出現在《米其林指南》裡了，我不想要再和米其林的人打交道，他們太壞了。」

掉星後更一位難求

維拉坦言，「森林之家」在掉星後更加一位難求，2019年的生意甚至比2018年成長了7%。

「我不是真的需要星星，即使在聖誕假期和新年之間這段冷清的日子裡，我們仍然全被訂光了，我們從來沒有這麼忙碌過。」

「照這個態勢來看，我倒寧願他們（米其林）把我所有的星星都拿走！」

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本文授權轉載自：地球圖輯隊