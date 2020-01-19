從寶可夢推出的小火龍營火影片，來了解全球熱門的ASMR到底是什麼、又有哪些案例？

1月16日，寶可夢官方YouTube頻道上出現了一支影片，小火龍窩在一處營火旁睡覺，整支影片除了最開始小火龍點燃營火之外，就只有維持30分鐘的營火聲，也就是俗稱的ASMR影片。

ASMR（Autonomous Sensory Meridian Response），自發性知覺高潮反應，又被稱為「顱內高潮」。也許看起來有些無用，但ASMR卻是全球行銷人員都在嘗試的新領域。

小火龍燒柴睡覺的ASMR影片

ASMR是什麼？

簡單來說，ASMR就是製造特殊的聲音，讓聽眾的頭部有刺激、酥麻的感覺（甚至有些人會延伸至脊椎），讓人產生愉悅與放鬆的感覺。

每一個人喜歡的聲音類型都不一樣，有些人對於咀嚼食物的聲音特別有反應，有些人則喜歡梳子的聲音，有些人則特愛舌頭舔拭物品的聲音，在YouTube上輸入ASMR可以找到超過千萬筆結果，可以多方嘗試自己喜歡的聲音類型。

也因為ASMR具有放鬆的效果，有些聽眾則會拿來作為睡眠前的舒緩背景音效。

YouTube頻道「Heather Feather ASMR」就是專門製作ASMR聲音影片的創作者，目前擁有51.6萬訂閱，持續產出讓人頭皮發麻的音效影片。

不過，這跟行銷又有什麼關係呢？

用聲音勾起連結，ASMR在行銷上發光

ASMR有個特點，就是「充分利用平常可能被忽略的小聲音」，每一個小聲音可能都有相對喜愛的聽眾。

因此給了行銷人員推銷產品的無限可能性，舉例來說，打火機廠商Zippo就用極具代表性的開關聲，重新喚起聽眾與品牌間的感官連結；森永製菓找來了女藝人鈴木奈奈，錄製她吃冰棒的聲音，讓「咬冰棒」的回憶瞬間填滿聽眾的心。

除此之外，ASMR也是相當好接觸年輕族群的形式，根據Google的資料顯示，18-24歲的年輕人是主要的ASMR聽眾。（延伸閱讀：行銷長消失中！麥當勞、Uber都取消CMO一職，發生了什麼事？）

肯德基、全家都在玩ASMR行銷

肯德基在ASMR行銷中有許多案例，其中最經典的是一支油炸炸雞與雨聲的連結，讓聽眾每一次聽到雨聲，都能直接聯想到炸雞；每一次雨季都能喚醒對於炸雞的渴求。

全家便利商店ASMR影片

台灣便利商店全家也推出12小時的ASMR影片，讓聽眾彷彿坐在便利商店中，給需要白噪音來放鬆心情的聽眾有了獨特的選擇，影片中當然也少不了全家熟悉的自動門歡迎聲。

IKEA也曾推出ASMR的影片，搭配IKEA獨有的傢俱整理與碰撞聲，影片的觀看數近300萬次，儘管難以推論與銷售額的增長關係，但同時IKEA美國的實體店面銷售與線上購物都有所成長。

蘋果也曾推出ASMR影片，主打iPhone的拍攝能力。 Apple

蘋果（Apple）也在2019年釋出一支由iPhone Xs及iPhone Xs Max拍攝的短片，雖然也是主打ASMR，但主要是展示iPhone的拍攝能力。

上述除了蘋果的作品之外，都是直接與產品有所相關的ASMR影片，未來行銷人除了比拼「視覺」之外，也會開啟「聽覺」的戰場，還有哪些更不一樣的ASMR運用場景，是行銷人值得深入思考的關鍵。

責任編輯：陳映璇