法國政府宣布與臉書聯手打擊網路上的仇恨言論，管制網路用戶的發言頓時成為企業無可避免的難題，但言論自由的分際該如何界定、適用各國，恐怕還沒有絕對答案。

近年來，在網路社群與線上服務的興盛普及下，雖然助益了小型群眾或興趣團體擺脫距離和時間限制而加強聯繫，但也同時讓極少數心懷仇恨的反政府或反社會人士，趁此機會糾黨成眾，並利用同溫層效應不斷擴大影響程度，已隱隱然成為民主法治國家裡的潛在未爆彈。

法國立法嚴拒仇恨言論，Facebook首當其衝

因此，媒體在2019年6月底報導Facebook與法國政府合作打擊仇恨言論，並不讓人感到意外 ── 但這仍是全球首例。 法國Facebook用戶若涉嫌在臉書上發表仇恨言論，其身分個資將被Facebook提交給法國法院，方式與處理恐怖主義案件相同。但不論是Facebook或其他美商，此前對這類的合作都抱持著保留態度，主要原因是美、法皆無法律強迫企業配合。（推薦閱讀：社群9大違規地雷別踩，Facebook發動「萬人大軍」打擊惡意內容）

為了遏止仇恨言論及假消息在網路上流竄，法國總統馬克宏表明，將採取積極的管控措施，希望成為全球領頭羊。 360b via shutterstock

美系網路巨擘以往宣稱基於「言論自由」而難以強制管理，也擔心管理措施會在缺乏司法獨立的特定國家中遭到濫用。不過針對犯罪行為，Facebook其實早就與法國司法部展開合作，但僅止於恐怖主義及暴力行為，且須在法官提出正式要求後，才將嫌犯IP地址和身分數據交出來。

然而，上述的合作將讓仇恨言論「不再」被視為言論自由的一部分，而是與恐怖主義、暴力行為列為同一級別。

法國也透過議會立法，要求網路服務業者須在24小時內移除仇恨言論，科技公司若無法採取相應措施，從網路刪除不當言論，將可能面對相當於其全球收入4%的罰款。隨後法國議會也於2019年7月立法通過，表示Facebook或Google等社群平台、搜尋引擎業者，須在24小時內移除仇恨言論，否則將處以最多高達125萬歐元的罰款。除了要求網路業者主動移除仇恨言論之外，也對使用者提供檢舉濫用按鈕功能。

法國國會以434：33的高額同意比例通過了上述的科技法案，法國總統馬克宏也表明，將積極管控仇恨言論及假消息散播，希望法國成為全球領頭羊。再加上Facebook執行長馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）也表示，希望此項措施能成為在全歐盟實行的藍圖，顯見管制仇恨言論將成為管理網路社群及線上服務的政治正確。（推薦閱讀：與Facebook遇上同樣難題，YouTube再增兩大禁令）

仇恨言論管制能否普及全球，將成待解難題

然而，如同美系廠商擔心此類措施將在缺乏司法獨立的特定國家遭到濫用，因此，若各國政府要求須一視同仁執行仇恨言論管制，將成為跨國網路服務業者待解的難題。尤其Facebook為全球網路服務業者巨擘之一，此次與法國政府的合作將有兩種影響：第一是法國政府將隨即敦促Google、Twitter等業者能與Facebook一樣協助打擊仇恨言論；第二是其他國家政府恐怕將依循法國模式，要求跨國網路服務業者比照處理。

但如何避免缺乏司法獨立的特定國家濫用，甚至侵害政治反對者的言論自由、人民權利或人身安全，勢必考驗著跨國網路服務業者的執行能力與政商關係。再者，以人工智慧分析阻絕仇恨言論，是否會造成言論管制與網路長城，也是難解的議題。

Google的Dragonfly（蜻蜓計畫）被認為是專為中國大陸量身打造的搜尋引擎，引發各界質疑。 testing via shutterstock

以Google的Dragonfly（蜻蜓計畫） 來說，Google自2010年因拒絕執行中國大陸政府的審查規則，而退出當地市場，但近年來發展的Dragonfly卻被內部員工質疑，是專為中國大陸政府設計來控制搜尋結果的特定搜尋引擎。

雖然Google首席隱私長Keith Enright在2018年9月出席美國參議院的商業、能源和運輸委員會，與其他科技業代表討論數據隱私與消費者保護的議題時，曾表示將盡力審查Dragonfly計畫，以符合隱私保護的原則，並確保Google所有產品均能符合對用戶的價值觀及承諾，不過仍然引起社會大眾極大疑慮。尤其Google於2017年在北京成立AI研發中心，並參與人工智慧技術的中國相關社群，未來是否會將其人工智慧、大數據分析或其他資訊科技技術，用來協助篩選特定言論，將與其未來網路服務高度攸關。

雖然政治箝制與仇恨言論大相逕庭，但對位居中立的資訊科技來說並無導入差異，它能協助民主國家消弭仇恨言論，也能讓極權國家厲行政治箝制，並打擊政治反對者。

若跨國網路服務業者與特定國家進行合作，恐將難以避免相關爭議，而影響原本主要使用者的信賴度與觀感。（推薦閱讀：終止連員工都不知道的秘密計畫！Google解散中國版搜尋引擎開發團隊）

難逃國情影響，推動在地服務須審慎因應

台灣以自由開放和言論暢達為亞洲民主國家標竿，但是當美歐日深受仇恨言論撕裂人民和諧之際，如何在全然保障憲法賦予人民權利的同時，消弭仇恨言論的負面影響，是我政府責無旁貸的重要任務，同時也是海內外業者在台灣推動網路社群和線上服務時，不得不面對的問題。

首要之道，檢視海外網路服務業者與主要民主國家的因應對策，從中釐清仇恨言論的判別分際，以及網路業者所需面對的監管範疇，在避免侵害言論自由的前提下，建立可遵循且透明的因應機制。 對於戮力開拓海外市場的台灣跨國網路服務業者而言，由於網路服務不同於傳統商品，可依循舊有關稅貿易機制，規避違反海外國家限制進口的疑慮，其獨特的跨國際與無實體等特性，讓多數網路服務業者在海外遭到舉發，才會覺察各別國家的特殊政治、法律等商業環境。

台灣網路服務業者規模有限，與歐美日等大型跨國業者具極大差異。雖然戮力開拓歐美日成熟市場或新南向新興市場，但對海外特殊經商環境的了解仍多有不足。因此，除了檢視海外國家的網路服務監管制度，也要從中認識其法律制度與環境，才能讓相關網路服務業者得以規避海外風險。

責任編輯：陳建鈞

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