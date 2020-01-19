2009年開工的環狀線第一期，歷經十年總算在今（19）開放民眾試乘，並預計春節過後正式開始營運。究竟這條路線為台北捷運帶來了哪些新的創舉？

千呼萬喚始出來，台北捷運環狀線第一期在歷經數次延遲後，終於在今（19）開放讓民眾試乘。 即日起民眾只要持電子票證即可免費試乘，開放時間為每日的早上十點至下午四點。

新北市長侯友宜今早也現身環狀線，他對媒體表示，以前從新莊頭前庄站坐捷運到板橋站要39分鐘，現在只要5分鐘，為市民省下34分鐘。而以後環狀線也會一條一條開通。至於 正式通車日期，則預計要到農曆春節過後。 屆時民眾也會享有一個月的免費試乘優惠。

撇除淡海輕軌，自2015年7月板南線的延伸站頂埔站啟用後，雙北捷運已近五年沒有拓增新站點。這也是環狀線引起大眾焦點的原因之一。究竟這條15.4公里長、途經14座車站，耗費十年打造的第一期環狀線，有何特別之處、創下了哪些「北捷第一」呢？

一、首條全線落於新北市的捷運路線

環狀線第一期起於新店大坪林站，終於新莊新北產業園區站，行經新店、中和、板橋及新莊等新北市的人口稠密區，是第一條不經過台北市的捷運路線，這使得環狀線可以協助分散運量，降低轉乘站的壓力，同時也節省往來新北市不同區域的通勤族的交通時間。

舉例來說，新北市捷運局就統計，若是乘客要從大坪林站坐到景安站，過去必須從松山新店線的古亭站轉往中和新蘆線，途經8站，加上轉乘時間需19分鐘。搭環狀線的話，則只要坐4站，耗時更是只需8分鐘。

此外，環狀線也接連松山新店線、中和新蘆線、板南線與桃園機場捷運。乘客也可以在板橋站轉乘台鐵與高鐵。未來連接機場捷運線的新北產業園區站也預計提供預辦登機及行李託運的服務，欲前往桃園機場的旅客因此不用再特地前往台北車站，省時也省力。

二、全台首條採用「中運量鋼軌鋼輪」列車的捷運路線

環狀線和文湖線目前為北捷唯二的中運量路線，因而時常被拿來比較。由日立軌道義大利（Hitachi Rail Italy S.p.A.）與經濟部國營事業台灣車輛共同承造的環狀線列車，與文湖線列車主要有三個不同。第一個在於車廂的設計比起文湖線列車要來得寬敞， 縱向擺設的座位維持了至少1.1公尺寬的通道距離 ，避免了人們詬病文湖線在尖峰時間的擁擠問題。

另一個讓乘客有感的，可能是環狀線四個車廂中間的連通設計。環狀線列車打通四個車廂，使 每個列車可承載680人 。這比起目前兩款文湖線列車，法國馬特拉VAL256型中運量電聯車的456人以及加拿大龐巴迪BT370型中運量電聯車的372人都要多上許多。

此外，相較於採用膠輪系統的文湖線，環狀線採用了鋼輪系統，是第一條中運量的鋼軌鋼輪系統。 比起易耗損、國際上普及率較低導致規格不一的膠輪系統，要來得便宜、設備供應商的來源也可以比較多元。 然而，它也少了膠輪系統的一大好處：低噪音行駛。

採用鋼輪系統的環狀線，比起膠輪系統的文湖線要省錢，但也相對較不抗噪。 新北捷運局

也因此，在施工期間新北捷運局也使用了「磨軌車」，用每小時一公里的慢速行駛方式，邊開邊磨平軌道凹凸、降低鋼軌鋼輪摩擦時的噪音。

三、首次採用「高架疊式月台」設計

環狀線行經中和區，是全台人口密度最高的行政區域之一，路幅窄小導致施工困難。因此環狀線的中和站、橋和站及中原站都採用「疊式月台」的方式建造，也就是不同方向的月台分別建於不同的樓層上。

事實上，疊式月台並非特例。北捷許多其他車站都有採用這樣的設計，像是中和新蘆線的景安站、永安市場站都是如此。但「高架疊式月台」則是環狀線的首例。這是因為從中和站以降行經的景平路、中山路、板南路，路寬都只有20至24公尺寬，一般高架月台則約佔20至22公尺寬。如此一來不僅影響住戶生活品質、也會干擾救災作業。

環狀線途經中和一帶採「疊式高架月台」設計，節省月台站體空間。 新北捷運局

高架疊式月台的設計，則讓 整個月台的軌道跟站體合計起來寬度約9公尺，為道路兩旁省下約5至7公尺的空間 ，不僅體現工程團隊因地制宜的規劃方式，也為北捷增添了一幅獨特的景致。

四、首次引進「站外轉乘」機制

環狀線的板橋站與新埔民生站兩站，是北捷首次推行「站外轉乘」機制的兩個站點，分別連接板南線的板橋站以及新埔站。兩站相距不遠，大約在步行五分鐘左右的距離內，然而對不便於行的人士來說，仍然是一大痛點。

為了讓民眾更方便搭乘，新北捷運局表示， 持電子票證的旅客只要在20分鐘內轉乘，就可合併里程計費，不會重新計算費用。至於持單程票的旅客，則需要走特定的「單程票專用閘門」出站、進站才行。

持單程票旅客，站外轉乘時必須走專用的閘門。 新北捷運局

加上環狀線後，台北捷運目前路網長度來到146.2公里，車站總數達131座。環狀線第一期為台北捷運局及新北捷運局「三環六線」願景中的第一步，接下來還有預計在今年底完工的淡海輕軌藍海線第一期、以及預計2022年完工的安坑輕軌。

至於眾所期待的環狀線第二期南北段路線，恐怕還有得等——該路線目前還在設計階段，最早的完工時程落在2029年。加上本月初剛於國發會通過可行性研究的東環段路線，台北版的東京山手線要真的落成，民眾恐怕還要等十年以上。