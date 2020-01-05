環狀線開通在即，交通部5日履勘，連給兩道考題模擬題考驗捷運局應變力，沒想到假模擬真故障，真有一台列車故障煞車咬死，後車無法救援，環狀線還能否年前通車?

環狀線何時通車？交通部履勘小組9位委員5日展開環狀線履勘作業，總計給出2考題，要求捷運同仁實地演練，結果出現意外插曲，原本「模擬故障」的列車，從十四張站出發後，要到景安站假裝故障失能，卻在救援車抵達救援時，真的故障。

出題模擬考，考捷運局應變力

環狀線開通倒數計時，牽動百萬雙北市民交通時間 王郁倫攝影

交通部履勘委員5日前往新店十四張南機場捷運站討論，現場給考題要捷運局模擬演練。 王郁倫攝影

履勘委員總計發兩題現場考題，要求捷運局演練：

考題一：

行控中心當機。

演練：因為有備援系統，電腦自動切換，所以感覺很順暢繼續營運。

考題二：

一部列車到景安站，出現故障、失能。

演練：先手動試推，無法改善兩次，確認該列車失能。指派救援車來協助故障車，總計17列列車都可以扮演救援列車，跟故障車「連結」後，推前面的故障失能車向前到維修站。

意外題：模擬故障車真故障

意外插曲是扮演故障的那一列車，後面來救的救援車推不動，導致「模擬故障變成真故障」的現象，交通部履勘委員副召集人暨營運組長藍武王表示，這是因為列車上某一個門被開啟，關不起來，導致該列車基於安全自動拉起手煞車，煞車咬死了，所以後方救援車推不動。

演練：捷運人員依照「救援失敗」SOP，先救援車上的人，其次是救援列車，先斷電疏散，外方開門後讓旅客走戶外軌道上救援列車回車站疏散。

履勘委員：車輛配對連結要重測

對於履勘結果，藍武王在環狀線結束模擬演練後回應，列車穩定度比初勘好很多，缺失也少很多，這次「很成功」，因為委員從中發現了問題，對捷運局的救援SOP高度肯定，但車門開啟導致煞車被咬死的問題也會列入改善。

他要求捷運局跟廠商，必須對環狀線17列列車互相做配對連結，確認都不會出現門開啟煞車鎖死。

不影響履勘結果，反而很高興發現有這樣問題，會列為營運前改善事項，做嚴格要求。對於因此停擺一小時讓乘客枯等快一小時，藍武王表示，隨車人員跟行控中心人員應該可以更精進，讓等待時間縮短。

但對春節前能否開通上路，藍武王表示春節或選舉都不影響開通時間點決策，交通部會以營運安全無虞作為最大通車考慮。

交通部履勘委員副召集人藍武王表示履勘相當順利 王郁倫攝影

懶人包：什麼是捷運通車前履勘？

捷運環狀線第一階段大坪林站至新北產業園區站5日進行履勘作業，交通部履勘小組，分成土建、機電及營運三組，履勘程序包含分組簡報、文件檢視、實地勘查、模擬演練、分組討論及總結會議等作業。

履勘作業中會進行「模擬演練」，目的為測試營運機構人員處置與應變能力，狀況模擬題目當日將由履勘委員討論後決定

救援車在三公尺處停止自動駕駛，改由手動與故障車連結，連結時會出現大碰撞聲 王郁倫攝影

模擬演練作業完畢，將由履勘小組將履勘結果分列為「營運前須改善事項」、「一般注意改善事項」及「後續建議改善事項」等三大項，

交通部傍晚發出履勘總結報告，共提出須改善事項計有21項，其中6項為「營運前須改善事項」、9項為「一般注意改善事項」及6項為「後續建議改善事項」。

「營運前須改善事項」部分，臺北市政府於確認完成改善並報交通部核准後，再由臺北市政府與新北市政府會商決定通車日期；「一般注意改善事項」則請臺北市政府自行辦理改善及追蹤列管，至「後續建議改善事項」於辦理後續延伸路線時參考改善

還剩兩週半就將進入春節連假，環狀線能否拼通車，百萬市民都在高度關注。