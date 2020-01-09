雙北環狀線捷運第一段快通車了！關於環狀線最後一段的「東環段」你認識多少？兩個冷知識必須知道。

環狀線捷運第一階段1月5日完成履勘，正式營運倒數計時，北市打鐵趁熱再度公佈「捷運東環段」新進度，這條串連內湖的劍南路站到木柵動物園站，縱貫台北東區的環狀線，可行性研究已獲得國發會審議通過，但最快要2030年才能完工。

關於環狀線的冷知識：總計四段，東環段是最後一塊拼圖

捷運環狀線是圍繞雙北區域的Y代碼路線，由於興建路線長達50公里，將分四階段興建，包括「西環段」、「南環段」、「北環段」和「東環段」，最先興建且1月5日剛完成履勘的是西環段，從新莊新北產業園區連到新店大坪林站，是目前環狀線唯一全區在新北市的段，通車倒數計時中。

東環段將進入環評，2023年開工 北市捷運局

第二階段會完工的是南環跟北環段，但預計也是2021年動工，執行進度20%，北市捷運局打鐵趁熱，宣佈最後會串連大台北生活圈的「東環段」也有新進度，捷運東環段可行性研究已獲國家發展委員會審議通過，接下來將做「綜合規劃與環境影響評估」，順利的話，最快2023年開工，2030年完工。

已有文湖線，為何還要東環段？

捷運局說，東環段未來將與已核定的北環段、南環段，以及將通車的環狀線第一階段西環段連成完整的首都環型路網，可以一車直達，改善居住在雙北北部的市民交通便利性。

目前北環跟南環段都已經在興建中，但東環進度最晚，目前仍在規劃階段，計畫串連文湖、板南、淡水信義線及新店線，是串連最多北市捷運路線的環狀線區段。

雖然從內湖串到木柵捷運站，看起來光靠現在的文湖線就能辦到，但環狀線東環線的功能最關鍵應是在串連板南、新店松山、信義淡水三線，把東區的精華地段一次串接，一改過去旅客要從內湖/松山到世貿，得繞多段路線才能抵達的情形。

新北市跟北市將因環狀線改善旅客運輸效率，省時省錢 北市捷運官方FB

北市捷運局表示，市長柯文哲非常重視環狀路網推動，並列為第一優先施政要項，由於北市都市發展重心東移，將積極推動「港湖產業發展」，環狀線推動小組去年11月提報交通部審議東環段捷運系統興建研究可行性計畫，包括打造大直「休閒娛樂」、信義「金融商業」以及內湖發展「內科2.0」。

東環捷運全都是地下型式，路長約13.12公里，共設10座地下車站及一座地下機廠。會銜接北環段劍南路站，串連新店線松山站（松山車站），連接板南線永春站及信義線象山站，再續往南行進入山岳隧道及國3甲萬芳交流道後，從景美溪下接至文湖線動物園站，跟南環段銜接成為一個閉環。

責任編輯：蕭閔云